Ufficio Stampa SYM Maxsym Turbo inaugura una nuova fase tecnologica per SYM: le novità all'EICMA 2026

Già nello slogan adottato da SYM per EICMA compare la parola “turbo”. A dispetto di quanto talvolta accade, il suo utilizzo non dipende solo da logiche di marketing, ma rimette l’accento su una tecnologia solo in apparenza ormai superata. Il costruttore taiwanese mostra a Milano un maxiscooter sovralimentato, insieme a cinque novità destinate al mercato europeo. L’esperimento tecnico guarda al futuro, mentre gli altri modelli rispondono a esigenze quotidiane come divincolarsi nel traffico e tenere a bada i consumi.

Maxsym Turbo: la sovralimentazione sugli scooter

Nel panorama delle due ruote prova a dare una scossa lo scooter Maxsym Turbo: il turbocompressore che permette di incrementare le prestazioni del motore sfruttando l’energia dei gas di scarico, a parità di cilindrata.

La presentazione avviene nell’ambito del progetto Turbo the Force, dedicato alla sperimentazione di nuove tecnologie. Per il momento, tuttavia, il Maxsym Turbo non arriverà nelle concessionarie italiane. La Casa lo considera una vetrina delle proprie capacità ingegneristiche, lasciando aperta la possibilità di trasferire alcune soluzioni sui futuri modelli di produzione.

Oltre all’esperimento della sovralimentazione, il pubblico ha potuto osservare l’evoluzione dell’ADX TG 400, scooter crossover già apprezzato in Italia. Gli aggiornamenti riguardano soprattutto il comfort e la versatilità, due caratteristiche importanti tanto negli spostamenti urbani quanto nei viaggi di media distanza.

Cinque novità per il mercato europeo

L’offerta adventure prevede inoltre l’ADX 200, alternativa agile nel traffico, ma dall’impostazione crossover, e il Jepardo, che amplia la presenza del marchio fra gli scooter di media cilindrata.

Il rinnovamento passa dal Jet X 125, con motore e frontale rivisti, e prosegue con gli HD 125 e 200. Su quest’ultima hanno inciso direttamente le richieste provenienti dall’Italia: il faro basso e il parabrezza specifico rispecchiano le indicazioni trasmesse dalla filiale nazionale alla Casa madre.

La varietà della gamma rappresenta uno dei punti sui quali SYM insiste maggiormente. Agli scooter urbani come il BWT si affiancano proposte da turismo quali il TTLBT, con una scelta che in alcuni segmenti raggiunge quattro modelli differenti.

SYM punta a 25.000 unità in Italia

A spiegare la direzione intrapresa dal marchio interviene Domenico Lojacono, direttore commerciale di Sanyang Italia:

“I risultati di questo 2026 raccontano una storia di maturità e fiducia: essere vicini ai 25.000 pezzi e triplicare i volumi pre-Covid dimostra che il pubblico riconosce ormai in SYM una certezza. Oggi non siamo più soltanto il marchio del Symphony, modello che resta fondamentale, ma una realtà capace di coprire l’intero spettro della mobilità su due ruote. La nostra vera forza è saper stare nel mezzo: non significa accontentarsi, ma offrire veicoli con cui affrontare il commuting quotidiano avendo tutto ciò che serve davvero, con la massima affidabilità e al prezzo più corretto. Questo successo si deve in larga parte alla nostra rete commerciale, con cui manteniamo un dialogo quotidiano e costruttivo: è proprio la sintonia tra le richieste che arrivano dai nostri concessionari sul territorio e il confronto continuo con la Casa Madre a consentirci di portare su strada soluzioni di mobilità perfettamente calibrate sulle aspettative del pubblico italiano”

Il confronto con i concessionari ha, insomma, assunto un peso rilevante nelle decisioni del costruttore. In parallelo SYM opera sull’ottimizzazione dei processi produttivi e dei controlli di qualità, guardando allo sviluppo di tecnologie potenzialmente in grado di migliorare un giorno la sicurezza attiva dei veicoli.