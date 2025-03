BMW C 400 X e BMW C 400 GT: fra aggiornamenti e conferme

Tempo di rinnovamento per la gamma degli scooter di classe premium BMW: gli aggiornamenti rispetto alle versioni precedenti sono numerosi, significativi e di notevole sostanza, anche se non balzano subito all’occhio

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrrad Il nuovo scooter BMW C 400 GT alla scoperta di Roma "by night"

È stato un test atipico e quasi tutto cittadino quello organizzato dalla BMW Motorrad a Roma: il programma era incentrato sulla “Capitale by night”, a zonzo, di notte, nei luoghi più celebrati dell’Urbe, in sella ai rinnovati C 400 X e C 400 GT. Così abbiamo avuto modo di saggiarne il comportamento su una moltitudine di fondi diversi: dall’asfalto al porfido, dai lastroni di pietra sconnessi ai famigerati tratti tormentati da buche e avvallamenti.

Per ambedue i modelli restano invariati sia il telaio, sia il propulsore monocilindrico di 350 cm3, aggiornato nell’omologazione (ora Euro 5+), il quale conferma di possedere un bel carattere e ottime doti di potenza. D’altronde, i numeri parlano di 34 CV a 7500 giri/’ e di una coppia massima di 35 Nm a 5750 giri/’…

Si arricchisce la dotazione di sicurezza

Entrambi sono equipaggiati con cerchi di 15” all’avantreno e di 14” al retrotreno, provvisti di un doppio freno a disco di 265 mm Ø e pinza fissa a 4 pistoncini davanti, e un singolo freno a disco dietro, sempre di 265 mm Ø e pinza flottante a un solo pistoncino. I prezzi partono da 7.990 euro per il C 400 X e da 8.990 euro per il GT.

Per aumentare la sicurezza, specialmente nelle situazioni più estreme, sono stati implementati sistemi avanzati che cooperano tra di loro durante la guida, migliorando la stabilità e la manovrabilità. L’ABS Pro, ora di serie, rappresenta un passo avanti significativo nella sicurezza attiva, impedendo il bloccaggio e il sollevamento della ruota posteriore durante le frenate di emergenza.

In combinazione con la funzione Dynamic Brake Control (DBC), il sistema previene pericolose accelerazioni causate da rotazioni accidentali della manopola del gas. La sicurezza è ulteriormente migliorata anche durante le fasi di accelerazione, soprattutto in curva e su strade scivolose. Entrambi gli scooter sono ora dotati di serie della gestione dinamica della trazione (DTC) e del controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR), che contribuiscono a garantire una guida più fluida.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad

Design confermato, spazio aumentato

Grazie all’ottimizzazione del design, gli spazi dei vani portaoggetti sono aumentati in modo considerevole, con un incremento di 9 litri per il C 400 X e di ben 12 litri per il C 400 GT. In aggiunta, il vano sottosella è ora dotato di un fondo mobile chiamato “Flexcase” utilizzabile solo durante la sosta, che consente di stivare comodamente anche due caschi integrali.

I bauletti anteriori sono ora più profondi, specialmente quello di destra, che offre una capienza aumentata (+ 4,5 litri), mentre quello sul lato opposto è dotato di una pratica slitta per bloccare in modo sicuro il telefono cellulare. Inoltre, questo spazio è equipaggiato con una ventola di raffreddamento progettata specificamente per prevenire il surriscaldamento del telefonino, spesso utilizzato tramite la connessione Bluetooth con il sistema multimediale del veicolo.

Ora si vede meglio (e di più)

Le nuove versioni del BMW C 400 X e C 400 GT sono dotate di serie di un grande display Tft di 6,5” (precedentemente era optional) che supporta numerose connessioni multimediali avanzate attraverso l’applicazione BMW Motorrad Connected. Il display è gestito attraverso il multi-controller presente sulla manopola di sinistra.

La qualità del display e la facilità d’uso sono eccellenti ed intuitive. Il BMW C 400 GT può essere anche equipaggiato con un grande display opzionale (520 euro in più) di 10,25”, gestito tramite l’applicazione Connectivity Pro, che offre ancora più spazio per visualizzare informazioni in modo ulteriormente dettagliato.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Motorrad

Diversi nel look e nel comportamento

Per quanto facciano parte della stessa famiglia e abbiano molti tratti in comune, il C 400 X e il C 400 GT sono sostanzialmente diversi, sia esteticamente sia nella guida. Sportivo e grintoso il primo, classico ed elegante il secondo. Gli pneumatici sono moderatamente tassellati, progettati per garantire la massima sicurezza e aderenza nell’uso stradale.

Non passa certo inosservato il C 400 X, soprattutto nella nuova grintosa versione “Rugged” (320 euro in più) caratterizzata da una verniciatura metallizzata opaca a metà strada tra l’oro e il bronzo, denominata “Kalamata metallic matt”. In questa colorazione ci sono vistosi dettagli in contrasto di colore rosso e oro. La sella è bicolore (nero/rosso), i cerchi sono rossi, mentre le pinze dei freni sono di colore oro.

Meno appariscente, ma elegante e raffinato, il C 400 GT è indirizzato a chi predilige una guida più comoda e necessita di maggiore spazio di carico. Migliorata anche l’ergonomia della sella, che è stata posizionata più in basso, a 765 mm da terra. Dunque, il GT gode di una maggior versatilità, dai tragitti quotidiani in città alle gite nei weekend anche in coppia. Offre una maggiore protezione per il pilota anche grazie al parabrezza di dimensioni maggiori (e pure regolabile manualmente) rispetto a quello del modello X.

Anche con bauletto ad apertura elettrica

Chi volesse ulteriore spazio di stivaggio, come opzione (per entrambi) è possibile avere un bauletto (elettrificato) di generose dimensioni (43,5 litri e prezzo di 500 euro, al quale va, però, aggiunto un portapacchi specifico, che costa 270 euro) provvisto di luce Led interna e presa Usb-C per potere ricaricare il cellulare. Sono previste due colorazioni: nero “Blackstorm metallic” e, con sovrapprezzo di 230 euro, il bianco “Diamondwhite Metallic” della particolare versione “Esclusive”.

I due scooter, si differenziano anche per la massa (197 kg a secco per il C 400 X e 207 kg per il GT) e per qualche differenza nel comportamento dinamico. Il C 400 X risulta più agile e reattivo, oltre che più efficace in frenata. Il modello GT offre comunque un’ottima guidabilità e una migliore protezione, utile quando l’andatura e le ore di guida aumentano. Per entrambi la Casa dichiara una velocità massima di 129 km/h.