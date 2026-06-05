Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa CFMoto Cinque modelli cinesi tra crossover, naked e custom con diverse cilindrate, accomunati da un prezzo inferiore ai 7.000 euro

Negli ultimi anni la presenza dei costruttori cinesi è cresciuta in modo costante nel panorama motociclistico europeo, soprattutto nel segmento delle medie cilindrate. Le proposte oggi disponibili non si limitano più a modelli economici, ma includono crossover, naked e custom con dotazioni complete e prestazioni ormai in linea con i principali concorrenti giapponesi ed europei.

Un elemento comune a molte di queste moto è il posizionamento aggressivo sul prezzo, spesso sotto la soglia dei 7.000 euro franco concessionario, fattore che ne ha favorito diffusione e visibilità commerciale. In questo contesto si inserisce una selezione di cinque modelli tra le proposte più interessanti attualmente presenti sul mercato italiano.

CFMoto 450MT, tra le più vendute

Tra le moto cinesi che hanno ottenuto i migliori risultati commerciali in Italia negli ultimi anni c’è CFMoto 450MT, crossover di media cilindrata che nel 2025 è entrata nella classifica delle dieci moto più vendute del mercato nazionale, risultando anche il modello cinese più immatricolato.

La moto è equipaggiata con un motore bicilindrico frontemarcia da 449 cc, omologato Euro 5+, capace di erogare 42,2 CV a 8.500 giri/min e 42 Nm di coppia a 6.500 giri/min, con una velocità massima dichiarata di 152 km/h. La ciclistica prevede un telaio in acciaio alto resistenziale, ruote a raggi tubeless da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore e sospensioni KYB completamente regolabili.

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La dotazione comprende inoltre display TFT da 5 pollici, controllo di trazione, impianto Full LED e ABS disinseribile. Con un peso a vuoto di 173 kg, un serbatoio da 17,5 litri e consumi dichiarati di 22 km/l, rappresenta una valida alternativa nel suo segmento di appartenenza, tenendo conto che il prezzo di listino parte da 5.990 euro.

QJ Motor SRT 450 RX, una novità per l’Italia

Recentemente introdotta sul nostro mercato, QJ Motor SRT 450 RX è una crossover di media cilindrata sviluppata per chi cerca una moto adatta sia all’utilizzo quotidiano sia ai viaggi. Il modello adotta un motore bicilindrico parallelo da 449,5 cc in grado di erogare 48 CV a 9.500 giri/min e 41 Nm di coppia a 8.000 giri/min, valori che la collocano al limite della categoria guidabile con patente A2.

A caratterizzarla sono anche il serbatoio da 18 litri e la configurazione con ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici. La ciclistica si basa su un telaio in acciaio con forcellone in alluminio, abbinato a sospensioni Marzocchi regolabili e impianto frenante Brembo con ABS disinseribile al posteriore.

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Nel pacchetto delle dotazioni troviamo il controllo di trazione, il parabrezza regolabile, manopole e sella riscaldate, equipaggiamenti che contribuiscono a renderla una delle proposte più complete della categoria. È inclusa anche la strumentazione TFT con connettività per smartphone e l’illuminazione Full LED. Il prezzo di partenza è di 5.790 euro.

Benda Napoleon Bob 500, il fascino delle custom

Se non l’aveste mai incrociata, Benda Napoleon Bob 500 è una di quelle moto che difficilmente passano inosservate. È una custom di impostazione classica, ma arriva dalla Cina e punta tutto su un colpo d’occhio molto curato, con linee da bobber tradizionale, sella monoposto a sbalzo e proporzioni da moto di categoria superiore.

Il motore è un bicilindrico a V da 475,6 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 48 CV e 42 Nm di coppia, valori compatibili con la patente A2. La trasmissione finale è a cinghia, soluzione tipica del segmento, mentre la seduta molto bassa da 69,5 cm da terra definisce una posizione di guida raccolta e rilassata.

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La ciclistica adotta forcella a steli rovesciati con elementi carenati, ammortizzatore posteriore KYB regolabile nel precarico e cerchi da 16 pollici con pneumatici di grande sezione. Completano il quadro la dotazione con illuminazione Full LED, strumentazione TFT con connettività Bluetooth e un prezzo di listino pari a 6.490 euro.

Voge Brivido 625R, una naked sportiva “low cost”

Voge Brivido 625R è una naked di media cilindrata che punta a sfidare la ben più nota Kawasaki Z650. Il modello è spinto da un bicilindrico frontemarcia da 581 cc con manovellismo a 270°, in grado di erogare 64 CV a 9.000 giri/min e 57 Nm di coppia a 6.500 giri/min, con velocità massima dichiarata di 185 km/h.

La ciclistica prevede un telaio in acciaio a doppia culla, forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm e impianto frenante con doppio disco anteriore da 298 mm e disco posteriore da 240 mm con ABS Bosch a doppio canale. Il peso a secco è pari a 190 kg, mentre la sella è posizionata a 785 mm da terra.

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Inclusi nella dotazione di serie ci sono il display TFT con connettività e navigazione integrata, il controllo di trazione, l’impianto Full LED e una presa USB. Il serbatoio ha una capacità di 16,5 litri e i consumi dichiarati si attestano a circa 26 km/l nel ciclo WMTC. Il prezzo base risulta estremamente interessante: 5.990 euro.

Cyclone RX650, pronta all’avventura

Tra i marchi più recenti ad affacciarsi sul mercato italiano c’è Cyclone, che nella propria gamma include RX650, una crossover di media cilindrata pensata per il turismo e l’utilizzo quotidiano. Il modello si colloca nel segmento delle adventure stradali con una proposta orientata alla versatilità e alla facilità di guida.

Il motore è un bicilindrico parallelo da 649,6 cc capace di 71 CV di potenza massima a 8.500 giri/min e 62 Nm di coppia a 7.000 giri/min, con prestazioni adeguate alla categoria. La ciclistica si basa su un telaio in acciaio a struttura a diamante, forcella KYB da 41 mm regolabile e impianto frenante con ABS Bosch. Le ruote da 17 pollici completano una configurazione da crossover stradale, con un peso in ordine di marcia di circa 238 kg.

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Il comparto equipaggiamenti include un display TFT da 6,7 pollici con connettività e informazioni estese, illuminazione Full LED, presa USB e cavalletto centrale. Il serbatoio da 21 litri consente una buona autonomia nei trasferimenti più lunghi, mentre il prezzo parte da 6.990 euro.