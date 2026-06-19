Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Kawasaki Una selezione di modelli crossover e adveture versatili, adatti all’uso quotidiano e al turismo leggero

Il mercato delle crossover e delle adventure continua a essere uno dei più vivaci nel settore moto, perché intercetta esigenze diverse: uso quotidiano, turismo leggero, percorsi extraurbani e qualche tratto su fondi meno regolari.

Sono modelli scelti da chi cerca una posizione di guida comoda, una buona capacità di adattamento e costi più contenuti rispetto alle maxi enduro di cilindrata superiore. Per questa selezione abbiamo preso in considerazione cinque proposte disponibili sotto i 10.000 euro, una soglia che permette ancora di trovare mezzi completi e adatti a un impiego trasversale.

Suzuki SV-7GX, la nuova arrivata del 2026

Fresca di annuncio, Suzuki SV-7GX è una delle novità più interessanti nel segmento. Il modello, sviluppato sulla piattaforma di SV650, riprende il bicilindrico a V di 645 cc e il telaio a traliccio in acciaio. Il motore raffreddato a liquido eroga 73,4 CV e 64 Nm di coppia, con omologazione Euro 5+ e consumi dichiarati di 4,2 l/100 km. Il serbatoio da 17,4 litri consente, secondo Suzuki, di superare i 400 km di autonomia.

La dotazione comprende tre mappe motore, controllo di trazione regolabile, acceleratore ride-by-wire, Low RPM Assist, quickshifter bidirezionale e ABS. La sella è posta a 795 mm da terra, mentre il manubrio è in alluminio a sezione variabile e il parabrezza è regolabile su tre posizioni. Di serie ci sono anche i paramani. La ciclistica prevede forcella telescopica con steli da 41 mm, monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, cerchi da 17 pollici e pneumatici Pirelli Angel GT II.

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La strumentazione si basa su un display TFT a colori da 4,2 pollici, con connettività Suzuki Ride Connect+ per navigazione passo-passo, notifiche e dati di viaggio consultabili anche da smartphone. Suzuki SV-7GX sarà disponibile da settembre 2026 in quattro colorazioni. Il prezzo parte da 7.990 euro, IVA inclusa, e arriva a 8.290 euro per le altre livree.

Kawasaki KLE 500, torna la leggenda

Kawasaki KLE 500 segna il ritorno di un nome noto nella gamma della Casa giapponese, reinterpretato con una formula attuale. Il modello si presenta come una crossover snella, pensata per alternare l’uso su strada a qualche tratto in fuoristrada leggero. Il motore è il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido già visto su Z 500 e Ninja 500, con potenza di 45 CV e compatibilità con la patente A2. Il serbatoio è da 16 litri, mentre il peso dichiarato è di 184,5 kg.

La ciclistica punta su soluzioni coerenti con l’impostazione adventure. Il telaio è a traliccio, mentre le ruote sono da 21 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, con pneumatici IRC GP-410. Davanti lavora una forcella a steli rovesciati KYB, mentre dietro è presente un monoammortizzatore con leveraggio progressivo Uni-Trak. L’ABS è disattivabile, una scelta utile quando si affrontano percorsi non asfaltati.

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La dotazione cambia in base alla versione. Kawasaki KLE 500 SE aggiunge display TFT a colori, cupolino maggiorato, paramani con anima in metallo, piastra paramotore e frecce a LED. Entrambe le configurazioni possono connettersi allo smartphone tramite l’app Rideology. La versione standard parte da 6.340 euro, mentre SE arriva a 6.990 euro.

CFMoto 800MT-X, ora a un prezzo vantaggioso

CFMoto 800MT-X è una delle proposte più complete tra le adventure di media cilindrata. Il modello è arrivato sul mercato nel 2025 e condivide parte della base tecnica con KTM 790 Adventure. Il motore è un bicilindrico frontemarcia da 799 cc, raffreddato a liquido, abbinato al cambio a sei rapporti con quickshifter bidirezionale. La potenza dichiarata è di 91,2 CV a 8.250 giri/min.

La ciclistica prevede telaio in acciaio, forcellone in alluminio e sospensioni WP, con forcella a steli rovesciati da 48 mm e monoammortizzatore posteriore. È disponibile con due configurazioni: sella a 870 mm ed escursione da 230 mm, oppure sella a 830 mm ed escursione da 190 mm. I cerchi a raggi sono da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, soluzione adatta anche a un impiego su fondi non asfaltati.

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La dotazione comprende serbatoio da 22,5 litri, display TFT a colori da 7 pollici con connettività, tre riding mode, ABS e controllo di trazione cornering disattivabili, acceleratore elettronico e cruise control. Per il 2026, il prezzo di listino scende rispetto all’anno precedente: 8.990 euro, IVA inclusa.

BMW F 450 GS, la tedesca pronta a stupire

BMW F 450 GS amplia la famiglia GS con un modello di cilindrata media pensato anche per chi ha la patente A2. La moto adotta un bicilindrico in linea da 420 cc, con potenza di 48 CV a 8.750 giri/min e coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. Il consumo medio dichiarato è di 3,8 l/100 km, mentre il serbatoio da 14 litri consente, secondo la Casa tedesca, un’autonomia superiore ai 350 km.

La ciclistica prevede un telaio a traliccio in tubi d’acciaio, con il motore utilizzato come elemento portante. All’anteriore lavora una forcella rovesciata KYB da 43 mm, mentre al posteriore ci sono forcellone in alluminio pressofuso e ammortizzatore centrale regolabile nel precarico e nel freno idraulico. I cerchi in lega montano pneumatici tubeless da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore.

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La dotazione comprende tre modalità di guida, Rain, Road ed Enduro, ABS Pro, controllo di trazione DTC, Dynamic Brake Control e display TFT da 6,5 pollici con connettività integrata. BMW F 450 GS è disponibile in quattro versioni: Basic, Exclusive, Sport e Trophy. Il prezzo di listino parte da 7.590 euro.

Morbidelli T502X, una “piccola” con grandi doti

Morbidelli T502X è una delle proposte più accessibili tra le adventure stradali guidabili con patente A2. Il modello monta un bicilindrico in linea frontemarcia da 486 cc, con distribuzione DOHC, capace di erogare 48 CV a 8.500 giri/min e 45 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Il cambio è a sei marce con frizione antisaltellamento, mentre il serbatoio ha una capacità di 18 litri.

La ciclistica prevede telaio in acciaio, forcellone a doppio braccio in alluminio e sospensioni con escursione di 180 mm all’anteriore e 165 mm al posteriore. Davanti lavora una forcella con steli da 43 mm, mentre dietro c’è un monoammortizzatore con leveraggio progressivo regolabile nel precarico. I cerchi a raggi tubeless sono da 19 pollici davanti e 17 pollici dietro, con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR.

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La dotazione comprende ABS Bosch disinseribile sulla ruota posteriore, display TFT da 7 pollici con connettività e SIM, pulsante SOS, parabrezza regolabile, barre laterali, slitta paramotore, paramani, cavalletto centrale, portapacchi, sensori pressione gomme, prese USB-A e USB-C e blocchetti retroilluminati. Morbidelli T502X è in vendita in tre colori, azzurro, bianco e nero, a 5.990 euro.