Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Triumph Le moto da viaggio offrono dotazioni specifiche per le basse temperature e il maltempo

Viaggiare in moto durante l’inverno richiede un mezzo in grado di offrire comfort e sicurezza anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Manopole e selle riscaldabili, sistemi di assistenza alla guida e carenature protettive possono fare la differenza.

Tra le novità introdotte sul mercato nel corso del 2026 abbiamo selezionato cinque moto da viaggio, già disponibili o ordinabili con consegne previste entro dicembre. Modelli di cilindrate e fasce di prezzo differenti, accomunati da un equipaggiamento adatto ad affrontare anche i mesi più freddi dell’anno.

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour è la variante della crossover di Borgo Panigale dedicata al turismo a lungo raggio. Si distingue per una livrea specifica con dettagli rossi e finiture nere per telaio, forcellone, manubrio e piastre di sterzo. L’allestimento comprende di serie le valigie laterali da 60 litri complessivi, il cavalletto centrale e il tappo del serbatoio hands-free.

A renderla particolarmente indicata per l’utilizzo invernale è la presenza di manopole e selle riscaldabili di serie, queste ultime sia per il pilota sia per il passeggero. La dotazione comprende inoltre faretti supplementari a LED, indicatori di direzione dinamici e un faro retronebbia per migliorare la visibilità in condizioni meteorologiche avverse, oltre al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).

Ufficio Stampa Ducati

Sul fronte della sicurezza, la moto dispone di radar anteriore e posteriore con cruise control adattivo, rilevamento dei veicoli nell’angolo cieco e avviso di collisione frontale. Il pacchetto elettronico include l’ABS Cornering, il controllo di trazione e cinque modalità di guida, tra cui la Wet, dedicata ai fondi a ridotta aderenza. Le sospensioni semiattive Ducati Skyhook Suspension EVO adattano la propria risposta alle condizioni del manto stradale.

Il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, omologato Euro 5+, eroga 170 CV a 10.750 giri/min e una coppia massima di 123,8 Nm a 9.000 giri/min. Il propulsore adotta un sistema di disattivazione della bancata posteriore dei cilindri che contribuisce a ridurre consumi ed emissioni fino al 6% rispetto alla precedente generazione. Il controllo del gioco delle valvole è previsto ogni 60.000 km. La moto è disponibile nelle concessionarie da novembre 2026 a partire da 28.990 euro.

Kawasaki Versys 900 SE

Tra le novità 2027 della Casa giapponese figura Kawasaki Versys 900, il modello dalla vocazione più sportiva della famiglia Versys. A rispondere alle esigenze di chi non rinuncia alle due ruote nemmeno d’inverno è la versione SE, equipaggiata con fari fendinebbia a LED, paramani e manopole riscaldabili. L’allestimento include anche la protezione del radiatore, i tamponi paratelaio, il puntale inferiore e il cavalletto centrale.

La posizione di guida eretta, il parabrezza regolabile su sette posizioni e la sella con altezza variabile tra 825 e 845 mm caratterizzano l’ergonomia della moto. La ciclistica si basa su un nuovo telaio a traliccio, con una distribuzione dei pesi pressoché uniforme tra avantreno e retrotreno, sospensioni a lunga escursione e cerchi da 17 pollici equipaggiati con pneumatici Metzeler Roadtec 01.

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Per la prima volta nella gamma debuttano i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ARAS), che sfruttano la tecnologia radar per gestire il cruise control adattivo Lite e segnalare la presenza di veicoli nell’angolo cieco o il rischio di collisione frontale. A supportare il motociclista su asfalto bagnato intervengono il controllo di trazione, l’ABS assistito dalla piattaforma inerziale e le modalità di guida selezionabili.

Derivato dalla gamma Supernaked Z, il quattro cilindri in linea da 948 cc sviluppa 122 CV a 9.500 giri/min e 97,3 Nm di coppia a 8.000 giri/min, abbinato di serie al cambio elettronico Kawasaki Quick Shifter (KQS). Il prezzo di listino parte da 12.890 euro per la versione base e sale a 13.790 euro per la SE. Entrambi gli allestimenti sono proposti anche nella variante da 70 kW senza sovrapprezzo.

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

In attesa dell’arrivo nelle concessionarie della nuova CRF1150L Africa Twin Adventure Sports, presentata a EICMA 2026, Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports rappresenta un’alternativa per chi cerca una maxienduro da utilizzare già durante questo inverno. Il model year 2026, svelato a gennaio, si caratterizza per l’ampia carenatura anteriore e il parabrezza regolabile in altezza su cinque posizioni, studiati per proteggere il pilota dal vento.

Le manopole riscaldabili e i paramani fanno parte dell’equipaggiamento standard, così come il doppio gruppo ottico anteriore a LED con luci diurne DRL e luci di svolta progressive. Il display touchscreen TFT da 6,5 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, può essere utilizzato anche indossando i guanti. Per incrementare la visibilità in caso di maltempo, Honda propone inoltre i fari fendinebbia attraverso l’Adventure Pack.

Ufficio Stampa Honda

Le sospensioni a controllo elettronico Showa EERA permettono di intervenire sul precarico posteriore anche durante la marcia, mentre la piattaforma inerziale a sei assi gestisce il controllo di trazione su sette livelli, l’ABS Cornering e il sistema anti-impennata. Sono previste quattro modalità di guida preimpostate e due personalizzabili. I cerchi a raggi tubeless misurano 19 pollici all’anteriore e 18 al posteriore.

Il bicilindrico parallelo da 1.084 cc con distribuzione Unicam a otto valvole sviluppa 102 CV a 7.500 giri/min e 112 Nm di coppia a 5.500 giri/min. Il serbatoio da 24,8 litri consente un’autonomia potenziale di oltre 500 km, secondo i consumi dichiarati dal costruttore. La versione con cambio manuale a sei rapporti costa 19.490 euro, mentre quella con cambio a doppia frizione DCT è proposta a 20.690 euro. Per la Travel Edition i prezzi sono rispettivamente di 22.290 e 23.490 euro.

Triumph Tiger 1200 GT Explorer

Triumph rinnova per il 2027 la famiglia Tiger 1200, articolata in quattro versioni. GT Explorer è quella destinata prevalentemente al turismo stradale, con un serbatoio da 30 litri, cerchi in lega e un manubrio più alto e largo di 10 mm rispetto alla GT Pro. Le selle del pilota e del passeggero beneficiano di un’imbottitura maggiorata di 10 mm e sono riscaldabili di serie, così come le manopole, regolabili su tre livelli.

Nelle giornate invernali, caratterizzate da un minor numero di ore di luce, risultano utili i blocchetti dei comandi retroilluminati e il nuovo proiettore adattivo a LED, che attiva elementi luminosi supplementari a 15 e 30 gradi di inclinazione per illuminare l’interno delle curve. Debuttano anche i radar Bosch anteriore e posteriore, attraverso i quali operano il cruise control adattivo, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e i dispositivi di assistenza alla frenata di emergenza.

Ufficio Stampa Triumph

Le sospensioni semiattive Showa EERA Heightflex, con 200 mm di escursione, lavorano in combinazione con cerchi da 19 pollici all’anteriore e 17 al posteriore. Il sistema riduce automaticamente l’altezza della sella di 30 mm quando la moto si arresta. Le sette modalità di guida, tra cui la Rain, intervengono sulla risposta dell’acceleratore, sull’ABS, sul controllo di trazione e sul freno motore. Di serie sulla GT Explorer anche il monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Il tre cilindri in linea T-Plane da 1.160 cc, omologato Euro 5+, eroga 158 CV a 9.250 giri/min, otto in più rispetto alla precedente generazione, e 130 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Il cambio a sei rapporti dispone del sistema Triumph Shift Assist, mentre la trasmissione finale a cardano richiede una manutenzione meno frequente rispetto a quella a catena. Già ordinabile al prezzo di 24.395 euro, la GT Explorer arriverà nelle concessionarie italiane da dicembre 2026.

Benelli TRK 902 Stradale

Svelata in veste definitiva a EICMA 2025 e commercializzata in Italia da luglio 2026, Benelli TRK 902 Stradale è la variante della nuova crossover della Casa di Pesaro dedicata prevalentemente all’utilizzo su asfalto. A differenziarla dalla sorella Xplorer sono i cerchi in lega da 17 pollici, le sospensioni con escursione ridotta e l’ampio parabrezza regolabile elettricamente in altezza attraverso i comandi al manubrio.

Per affrontare le basse temperature, la moto offre di serie manopole e sella riscaldabili, entrambe regolabili su tre livelli. La gestione elettronica prevede tre modalità di guida (Sport, Touring e Urban), cruise control, controllo di trazione e ABS Cornering disinseribile. Il radar posteriore gestisce il monitoraggio dell’angolo cieco e gli avvisi di collisione e di superamento della corsia. Completano l’equipaggiamento una dashcam anteriore e il display TFT da 7 pollici con connettività per smartphone e funzioni di navigazione.

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La struttura portante è costituita da un telaio a traliccio in acciaio, a cui si affianca un forcellone bibraccio in alluminio. Le sospensioni Marzocchi, completamente regolabili, prevedono una forcella a steli rovesciati da 43 mm e un’escursione di 130 mm su entrambi gli assi. L’impianto frenante Brembo impiega all’anteriore due dischi da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e al posteriore un disco singolo da 260 mm.

A spingere la crossover è un bicilindrico parallelo da 904 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero e acceleratore elettronico ride-by-wire. Il cambio a sei rapporti è assistito dal quickshifter bidirezionale. Con un prezzo di listino di 8.790 euro, la Stradale rappresenta la proposta economicamente più accessibile tra le cinque moto di questa selezione. La variante Xplorer è invece disponibile a 8.990 euro.