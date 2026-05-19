Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Ducati Cinque moto tra novità e modelli affermati, scelte per leggerezza, controllo e guidabilità

Le moto non vengono scelte più solo in base alla potenza o alla cilindrata. Sempre più spesso, soprattutto tra chi è alle prime armi o tra chi cerca semplicemente una guida più intuitiva e meno impegnativa, il vero parametro decisivo è la maneggevolezza.

Una moto leggera e ben bilanciata significa più controllo nelle manovre a bassa velocità, più sicurezza nel traffico e, soprattutto, più divertimento quando il percorso diventa più sinuoso. Per questo abbiamo selezionato cinque modelli tra le novità del 2026 (e non solo), adatti sia ai neofiti sia a chi vuole una moto più “amichevole”, senza rinunciare al piacere di guida.

Ducati Monster V2, la quinta generazione della naked

Anche per via del suo peso a secco di 175 kg, Ducati Monster V2 rappresenta sicuramente una delle principali attrattive per coloro che danno importanza alla guidabilità. La Model Year 2026 adotta il nuovo bicilindrico V2 da 890 cc con fasatura variabile, capace di erogare 111 CV, e conferma la struttura monoscocca in alluminio con funzione portante, abbinata a un nuovo forcellone bibraccio ispirato alla Panigale V4.

Tra gli interventi più evidenti figurano la revisione dell’ergonomia, con sella ridisegnata e manubrio rialzato, oltre a una diversa distribuzione delle masse che contribuisce a rendere la moto più intuitiva nei cambi di direzione. Le sospensioni Showa adottano una taratura orientata all’utilizzo stradale, mentre l’impianto frenante Brembo con pinze M4.32 introduce una risposta più progressiva nella fase iniziale della frenata.

Ufficio Stampa Ducati

La dotazione elettronica aggiornata include riding mode, ABS cornering, controllo di trazione, anti-impennata e Ducati Quick Shift 2.0 derivato dalla Panigale V4. Il display TFT da 5 pollici introduce una nuova interfaccia con connettività Bluetooth e navigazione turn-by-turn. Il prezzo di listino parte da 12.890 euro.

Triumph Tiger Sport 800 Tour, per chi ama viaggiare

Derivata dalla versione standard, Triumph Tiger Sport 800 Tour nasce come variante pensata specificamente per chi cerca una sport-tourer orientata ai viaggi, con una dotazione più completa già di serie. Il modello mantiene il tre cilindri da 798 cc da 115 CV e 84 Nm di coppia, oltre a una piattaforma tecnica compatta per la categoria, con un peso dichiarato di 232 kg nonostante la presenza dei bagagli.

L’allestimento Tour comprende valigie laterali integrate, top box con capacità per due caschi, cavalletto centrale, paramani, manopole riscaldabili e sella Comfort con tecnologia 3D Net progettata per migliorare distribuzione del peso e ventilazione. La ciclistica prevede telaio leggero, forcella rovesciata Showa da 41 mm e monoammortizzatore completamente regolabili, oltre a un impianto frenante con pinze radiali a quattro pistoncini su dischi anteriori da 310 mm. Le ruote in alluminio montano pneumatici Michelin Road 5.

Ufficio Stampa Triumph

Per quanto riguarda l’elettronica, sono disponibili ride-by-wire, Triumph Shift Assist, controllo di trazione disinseribile e tre modalità di guida denominate Sport, Road e Rain. La strumentazione LCD/TFT integra il sistema My Triumph Connectivity con navigazione turn-by-turn e connessione Bluetooth per smartphone e musica. Il prezzo di partenza dichiarato è di 14.195 euro. Per chi preferisce un’impostazione più essenziale e meno votata al turismo resta comunque disponibile la “normale” Tiger Sport 800.

Yamaha MT-07, un modello sempre attuale

Derivata dalla prima generazione introdotta nel 2014, Yamaha MT-07 si è affermata nel segmento delle naked medie grazie alla piattaforma CP2 e a un’impostazione tecnica compatta. L’ultima evoluzione mantiene il bicilindrico frontemarcia da 689 cc con manovellismo a 270°, aggiornato nella gestione elettronica tramite ride-by-wire, con modalità di guida selezionabili e controllo di trazione regolabile. La potenza resta invariata, mentre la risposta del motore è stata affinata per risultare più lineare ai bassi e medi regimi. Il peso in ordine di marcia è pari a circa 183 kg.

Sul piano ciclistico vengono confermati telaio e architettura generale, con interventi su sospensioni e impianto frenante che includono forcella a steli rovesciati da 41 mm e pinze anteriori radiali a quattro pistoncini. La dotazione è stata aggiornata con un nuovo display TFT a colori da 5 pollici, connettività smartphone e funzioni di navigazione. Restano presenti ABS e sistema di controllo della trazione, mentre è disponibile il cambio assistito bidirezionale come optional.

Ufficio Stampa Yamaha

Dal punto di vista estetico, la MT-07 adotta un nuovo faro full LED dal design più compatto e convogliatori laterali ridisegnati, insieme a un manubrio più largo per migliorare il controllo. Il progetto conferma l’impostazione originale della gamma MT, con aggiornamenti mirati su elettronica e ciclistica senza modifiche strutturali al motore. Il prezzo di partenza è di 7.999 euro.

Honda NC 750 X, versatile e ricca di dotazioni

Honda NC 750 X si caratterizza per un’impostazione tecnica orientata alla gestione semplice e alla versatilità d’uso, con soluzioni che facilitano la guida quotidiana e riducono l’impegno complessivo. Il bicilindrico da 745 cc con fasatura a 270°, da 58,6 CV e 69 Nm, è abbinato a soluzioni pensate per facilitare la guida, come il cambio DCT opzionale e una gestione elettronica completa ma non invasiva.

La struttura prevede telaio a diamante in acciaio, forcella Showa da 41 mm e mono Pro-Link, con un peso di 214 kg (224 kg con DCT). La particolarità più evidente resta il serbatoio sotto la sella, che libera un vano da 23 litri nella parte frontale, rendendola pratica anche nell’uso quotidiano senza borse o accessori aggiuntivi. La dotazione elettronica comprende ride-by-wire, cinque riding mode, controllo di trazione HSTC e ABS a due canali, oltre a display TFT da 5 pollici con connettività Honda RoadSync.

Ufficio Stampa Honda

Per il 2026 sono stati introdotti dei pannelli in Durabio e una quota di materiali riciclati pari al 34% della carrozzeria, mantenendo omologazione Euro 5+. L’impianto frenante adotta doppi dischi anteriori da 296 mm, con cerchi da 17 pollici e una gamma di accessori e pacchetti dedicati (Urban, Travel, Adventure, Comfort) che ne ampliano ulteriormente la versatilità. Attualmente, Honda NC 750 X è in vendita a 8.990 euro.

Aprilia Tuono 660 Factory, leggera e sportiva

Aprilia Tuono 660 Factory, pur non essendo tra le ultime novità di gamma, è ancora una valida proposta nel segmento delle naked sportive medie. Uno degli elementi più rilevanti è il peso, pari a circa 171 kg a secco. Il motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 660 cc deriva concettualmente dalla famiglia V4 del marchio e adotta perni di biella a 270° per caratterizzare l’erogazione. La potenza massima è di 105 CV a 10.400 giri/min, con 70 Nm di coppia a 8.400 giri/min, gestiti tramite sistema ride-by-wire e contralbero di equilibratura.

La ciclistica prevede telaio in alluminio con funzione portante del motore e forcellone asimmetrico, abbinati nella versione Factory a sospensioni Öhlins: forcella a steli rovesciati da 43 mm a funzioni separate e mono STX 46 completamente regolabile. L’impianto frenante è firmato Brembo con doppio disco anteriore da 320 mm e pinze radiali a quattro pistoncini, mentre le quote ciclistiche restano compatte con interasse di 1.370 mm. Le ruote sono da 17 pollici con pneumatici nelle misure 120/70 e 180/55.

Ufficio Stampa Aprilia

L’elettronica si basa sulla piattaforma APRC con piattaforma inerziale e integra controllo di trazione, anti-impennata, gestione del freno motore e ABS cornering. Sono presenti cinque riding mode, oltre a cruise control, launch control, quickshifter bidirezionale e strumentazione TFT con connettività e gestione dei parametri di guida. Il prezzo è comunque importane: 12.999 euro.