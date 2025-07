Triumph ha presentato la nuova Scrambler 400 XC, si tratta di un modello off road ideale per ogni tipo di situazione e dall'eleganza davvero fuori dal comune

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Triumph Triumph Scrambler 400 XC: off-road per tutti i gusti

Triumph ha portato al battesimo il terzo modello della gamma Modern Classics da 400cc, si tratta della Scrambler 400 XC. Questa moto pur conservando l’inconfondibile stile Scrambler, ha comunque un carattere maggiormente votato all’off-road con prestazioni davvero da top rispetto alla propria categoria. A muoverla ci sono una ruota da 19 pollici all’anteriore e una da 17 al posteriore, che vengono corredate da cerchi in alluminio ultraleggeri e pneumatici tubeless.

La Scrambler 400 XC è particolarmente indicata per lo sterrato, ma conserva le finiture premium tipiche del marchio britannico. Sul davanti troviamo un parafango di alta qualità, verniciato in tinta, un carter in alluminio e delle piastre para-motore. Inoltre per migliorare il livello di comfort alla guida sono presenti di serie flyscreen e paramani.

Tanta tecnologia

Dal punto di vista delle versioni ce ne sono tre in totale: Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White. A queste colorazioni si abbina uno schema grafico distintivo con logo Triumph nero e dettagli in tinta sul serbatoio e sella bi-posto. Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha così commentato l’ultima arrivata del brand britannico: “La Scrambler 400 XC è già stata introdotta nei mesi scorsi nel mercato indiano, dove ha riscosso un successo enorme, a riprova del solido interesse per questo segmento. Con queste tre nuove e distintive colorazioni vogliamo arrivare a un pubblico ancora più ampio e più giovane”.

L’allestimento della Scrambler 400 XC è perfetto per chi ama i percorsi misti. Le sospensioni sono di altissima qualità e garantiscono una guida fluida grazie alle forcelle anteriori a steli rovesciati da 43 mm e al monoammortizzatore posteriore con un’escursione di 150mm. Il controllo di trazione invece è disinseribile e la modalità ABS dedicata permette di avere maggiore sicurezza. A livello tecnologico il modello ha una strumentazione doppia con tachimetro analogico e schermo LCD integrato. Tutte le funzioni sono poi accessibili agevolmente attraverso il pulsante selettore presente sul manubrio. Grazie alla porta USB-C si possono caricare smartphone e sistemi di navigazione.

Il faro anteriore si fa notare per una luce diurna firmata DRL, mentre quello posteriore è arricchito da luci sagomate e il marchio Triumph in evidenza. Inoltre entrambi i modelli di Scrambler 400 hanno di serie il bloccasterzo e immobilizzatore antifurto. Questa moto è ispirata ai modelli 900 e 1200 e grazie all’altezza della sella accessibile e ad un peso in ordine di marcia ridotto riesce ad affrontare anche percorsi non asfaltati.

Super motore e prezzo di listino

A spingere questo modello c’è il caratteristico motore TR che eroga 40 CV a 8.000 giri/min e 47,5 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. Grazie poi al sistema di gestione motore Bosch con acceleratore ride-by-wire, l’erogazione di potenza è progressiva per una maggiore guidabilità. i modelli Scrambler 400 inoltre hanno cambio a sei rapporti con frizione a coppia assistita e impianto di scarico con collettore a doppio strato.

Dal punto di vista dell’affidabilità la 400 XC ha un intervallo di manutenzione di 16.000 km, e una garanzia a chilometraggio illimitato di due anni. Questo modello sarà disponibile a partire da settembre 2025 e avrà un prezzo di partenza di 7.245 euro. Le Scrambler di casa Triumph hanno sempre rivestito un ruolo particolare nel cuore dei fan. Solo qualche anno fa ad esempio è stata battuta all’asta una splendida 1200 XE, nota per aver preso parte ai film di James Bond. Questi modelli, infatti, da sempre stuzzicano la fantasia degli appassionati di tutto il mondo.