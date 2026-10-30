Triumph Tiger 1200, la maxi enduro si rinnova con tante novità in vista di EICMA 2026

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Triumph Triumph Tiger 1200 Rally Explorer dispone di sospensioni semiattive con abbassamento automatico della sella

Triumph svela la nuova Tiger 1200, una delle novità che saranno esposte a EICMA 2026. La maxi enduro britannica si rinnova con un motore più potente, una ciclistica rivista e nuove tecnologie dedicate al comfort e all’assistenza alla guida.

La gamma comprende ben quattro versioni: GT Pro, Rally Pro, GT Explorer e Rally Explorer. L’annuncio si inserisce nel calendario di novità della Casa di Hinckley, che proseguirà nei prossimi mesi con il debutto di altri modelli.

Un motore più potente

Tiger 1200 è il secondo modello svelato da Triumph nell’ambito delle novità previste in questi ultimi mesi del 2026, dopo Bonneville T40 e T40 Black. La maxi enduro mantiene il motore a tre cilindri T-Plane da 1.160 cc, ma introduce diverse modifiche meccaniche. La potenza massima passa da 150 a 158 CV a 9.250 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 130 Nm a 6.750 giri/min, contro i precedenti 7.000 giri/min. Aumenta inoltre la coppia disponibile ai bassi regimi.

Gli aggiornamenti comprendono una testata ridisegnata, nuovi pistoni e valvole di aspirazione e scarico alleggerite, oltre a un sistema di iniezione aggiornato e uno scarico rivisto. Triumph è intervenuta anche sull’albero motore, sul contralbero di bilanciamento e sui profili delle camme. Le modifiche interessano inoltre i rapporti di trasmissione, con interventi sulla riduzione primaria e finale.

In particolare, sono stati rivisti i rapporti di prima, seconda e terza marcia. Il cambio a sei rapporti mantiene il sistema Triumph Shift Assist, che consente di cambiare marcia senza utilizzare la frizione. Gli aggiornamenti interessano anche la trasmissione finale a cardano, con interventi per ridurre la rumorosità e rendere più fluidi i passaggi tra accelerazione e rilascio.

Tecnologia al servizio della guida

Tiger 1200 adotta cerchi da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore su tutte e quattro le versioni disponibili, con un’escursione delle sospensioni di 200 mm su entrambi gli assi. Le GT utilizzano cerchi in lega di alluminio a dieci razze, mentre le Rally mantengono quelli a raggi tangenziali. Il telaio è realizzato in tubi d’acciaio, con telaietto posteriore in alluminio imbullonato e forcellone Tri-Link che integra la trasmissione a cardano.

Tra le novità figurano le sospensioni semiattive Showa EERA Heightflex, con forcella a steli rovesciati da 49 mm e monoammortizzatore posteriore dotato di regolazione automatica del precarico. Il sistema utilizza i dati dei sensori e della piattaforma inerziale a sei assi per regolare lo smorzamento in compressione ed estensione. Sono disponibili tre impostazioni, Firm, Medium e Soft, selezionabili attraverso un comando dedicato.

Il sistema introduce inoltre una funzione che abbassa automaticamente la sella di 30 mm quando la moto si arresta, ripristinando l’altezza di marcia alla ripartenza. La sella può essere regolata manualmente su due posizioni, distanziate di 20 mm, mentre un accessorio ribassato consente di raggiungere un’altezza minima di 790 mm da terra a moto ferma. È presente anche il Centre Stand Assist, che aumenta temporaneamente il precarico posteriore per agevolare il posizionamento sul cavalletto centrale.

L’impianto frenante comprende due dischi anteriori flottanti da 320 mm, con pinze radiali Brembo Stylema a quattro pistoncini e pompa Magura HC1. Al posteriore è previsto un disco da 282 mm con pinza Brembo a singolo pistoncino. Rimane presente l’ABS Cornering, che utilizza i dati della piattaforma inerziale per modulare la frenata in funzione dell’angolo di piega, insieme al controllo di trazione sensibile all’inclinazione della moto.

Nuovi sistemi di sicurezza

La dotazione elettronica comprende nuovi radar Bosch anteriori e posteriori, utilizzati per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ARAS). Tra questi figura il cruise control adattivo, che mantiene la velocità impostata o la distanza dal veicolo precedente, intervenendo sull’acceleratore e sui freni. Sono disponibili due modalità, Comfort e Dynamic, oltre al Group Ride Assist, che regola la distanza dalle altre moto durante i viaggi in gruppo.

Il pacchetto comprende anche il Forward Collision Warning, che segnala un possibile rischio di collisione attraverso un avviso sul display e una vibrazione del pedale del freno posteriore. L’Emergency Brake Assist può aumentare la pressione frenante durante una frenata intensa, mentre il Riding Distance Assist limita l’avvicinamento al veicolo precedente. Il radar posteriore gestisce il Blind Spot Assist, con segnalazioni negli specchietti, e il Rear Distance Warning, che avvisa quando un veicolo segue troppo da vicino.

Ufficio Stampa Triumph

Tra le novità figura una strumentazione Bosch con display TFT touchscreen da 7 pollici ad alta definizione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Lo schermo può essere utilizzato tramite comandi touch a velocità inferiori a 2 km/h, mentre durante la marcia le funzioni vengono gestite attraverso i blocchetti al manubrio o i comandi vocali. Il sistema supporta Siri e Google Gemini e dispone di regolazione automatica della luminosità e vetro antiriflesso.

Per lo smartphone è previsto un vano impermeabile integrato nella parte superiore del serbatoio, dotato di presa USB-C con potenza di ricarica fino a 15 W e ventola di raffreddamento a controllo automatico. La dotazione comprende inoltre fino a otto modalità di guida, a seconda della versione, che intervengono sulla risposta dell’acceleratore, sull’ABS, sul controllo di trazione e sul freno motore. Le modalità Off-road possono essere selezionate anche durante la marcia.

Aggiornamento del design

Triumph ha rivisto diversi elementi della carrozzeria, intervenendo sul serbatoio, sui convogliatori dei radiatori, sul becco anteriore e sul parabrezza. Il frontale adotta un nuovo proiettore a LED con funzione adattiva, che attiva elementi luminosi supplementari quando la moto raggiunge angoli di piega di 15 e 30 gradi. Un sistema motorizzato regola inoltre l’altezza del fascio luminoso in base all’assetto delle sospensioni, mentre una nuova luce diurna completa il gruppo ottico.

Le modifiche interessano anche la parte posteriore, dove gli indicatori di direzione integrano le luci posteriori, eliminando il tradizionale fanale centrale. Sul fronte del comfort, le selle del pilota e del passeggero sono state ridisegnate e presentano un’imbottitura più spessa di 10 mm rispetto al passato. Tutte le versioni dispongono di serie di selle riscaldabili e manopole riscaldabili regolabili su tre livelli. Triumph propone inoltre un sistema di valigie Evo sviluppato con GIVI, che comprende un nuovo bauletto in alluminio da 58 litri, capace di contenere due caschi, affiancato alla versione da 42 litri.

Tra gli accessori figurano borse laterali con sacche interne impermeabili e soluzioni della gamma Trekker. I bauletti Evo sono disponibili con finitura argento o nero anodizzato e possono essere equipaggiati con uno schienalino per il passeggero. Per quanto riguarda la manutenzione, Triumph conferma intervalli programmati ogni 16.000 km oppure 12 mesi, a seconda della scadenza raggiunta per prima. La trasmissione a cardano non richiede le operazioni di pulizia e regolazione tipiche di quella a catena.

In arrivo a fine anno nel Regno Unito

La gamma Tiger 1200 comprende, come già anticipato a inizio articolo, quattro versioni: GT Pro, Rally Pro, GT Explorer e Rally Explorer. Le due “Pro” adottano un serbatoio da 20 litri, mentre le “Explorer” aumentano la capacità a 30 litri. Le GT utilizzano cerchi in lega di alluminio, diversamente dalle Rally che adottano quelli a raggi e aggiungono la modalità di guida Off-road Pro, protezioni per il motore e un pedale del freno posteriore regolabile e ripiegabile.

Le Explorer si distinguono per il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, le barre di protezione inferiori del motore e un manubrio più alto e largo di 10 mm rispetto alle Pro. Rally Explorer aggiunge ulteriori protezioni nella parte superiore. Cambiano anche i pesi in ordine di marcia: 250 kg per GT Pro, 255 kg per Rally Pro, 260 kg per GT Explorer e 268 kg per Rally Explorer. Ogni versione prevede inoltre due colorazioni.

Triumph ha già aperto gli ordini nel Regno Unito, dove i prezzi partono da 18.295 sterline per GT Pro e arrivano a 20.575 sterline per Rally Explorer. L’arrivo nelle concessionarie britanniche è previsto per dicembre 2026. Ancora nessuna informazione, invece, per quanto riguarda i listini italiani. Prima del debutto sul mercato, la nuova Tiger 1200 sarà esposta a EICMA 2026.