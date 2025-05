Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Triumph Trident 660 Triple 2025 conserva l'anima racing, ma ci mette ancora più grinta

Dopo il successo dell’edizione speciale lanciata nel 2024, Triumph non perde tempo e rilancia: ecco la Trident 660 Triple Tribute Edition 2025. Stessa anima racing, ma ancora più grinta. E stavolta si va al di là di una livrea d’impatto o di un nome altisonante: la nuova Trident ha qualcosa da dire, e lo fa con voce grossa.

È un omaggio su due ruote a quella leggenda su asfalto che fu la Slippery Sam, regina del Tourist Trophy dell’Isola di Man. Cinque vittorie di fila scolpite negli annali. E Triumph lo evidenzia, inserendo quel “67” sul serbatoio: un omaggio chiaro, diretto, rivolto agli appassionati senza troppi giri di parole. Ma cosa cambia rispetto alla Trident “standard”? Tanto. E l’estetica c’entra fino a un certo punto.

Tecnologia da sportiva vera

Bella e anche dannatamente furba. Nella dotazione 2025 della Triple Tribute spunta una modalità di guida Sport, che affila la risposta del gas e trasforma ogni accelerata in una scarica di adrenalina. Non contenti, i tecnici Triumph ci hanno messo dentro anche l’ABS e il Traction Control ottimizzati con funzione Cornering: elementi da esemplari premium, resi possibile dall’aggiunta dell’IMU, la piattaforma inerziale preposta ad analizzare in tempo reale l’inclinazione della due ruote.

Il cambio elettronico Triumph Shift Assist, di serie, ti fa dimenticare la frizione: sali e scendi di marcia come se stessi giocando a un videogame. Solo che sei tu, su asfalto vero, con vento in faccia e giri che salgono. E per gli amanti dei viaggi lunghi o anche solo del comfort quotidiano, arriva il cruise control elettronico. Finalmente.

Il look? In una parola: sfacciato, eppure elegante. Una combinazione rara. La base è nera, Sapphire Black, lucida come uno specchio, su cui spiccano linee Cobalt Blue e Diablo Red che tagliano il profilo della Triumph in modo deciso, dinamico. Anche i cerchi si tingono di rosso: un dettaglio riconoscibile al volo, quando la moto ti passa accanto con quel rombo pieno e rotondo del tre cilindri. Il cupolino compatto, il nuovo spoiler in alluminio sotto il motore e la silhouette affilata la rendono ancora più tosta.

Il prezzo di un’icona che evolve

Paul Stroud, il responsabile commerciale Triumph, ne tesse le lodi: “Questa roadster continua a conquistare, e ogni nuovo aggiornamento porta a bordo nuovi fan. Lo stile colpisce, le prestazioni convincono, e sì: anche il tragitto casa-lavoro può diventare una piccola avventura”. In effetti, la Trident 660 Triple Tribute fa esattamente questo: unisce la praticità di una naked leggera e maneggevole con il gusto per il dettaglio e l’anima sportiva che ci si aspetta da chi porta il marchio Triumph sul serbatoio. La accendi e inizia il divertimento.

La nuova Triple Tribute sarà disponibile da giugno 2025 a un prezzo di 8.545 euro franco concessionario. Nel complesso, abbastanza contenuto per un gioiello che brilla in stile, prestazioni e tecnologia ben sopra la media della categoria. Se nel 2024 aveva incuriosito, nel 2025 potrebbe davvero diventare un piccolo cult. Se hai sempre sognato una naked con un pizzico di leggenda addosso, il momento di salire in sella è arrivato.