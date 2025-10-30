Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Le caratteristiche della Triumph Trident 800

La Casa di Hinckley ha scelto di ampliare una gamma già molto variegata con una proposta che strizza l’occhio ai puristi. La Trident 800 si inserisce tra l’accattivante 660 e la più sportiva Street Triple 765 RS. Il trend del mercato spinge verso una produzione di media cilindrata che non deve eccedere nella super sportività e in quotazioni esagerate. La Triumph ha scelto di offrire prestazioni di tutto rispetto, con un motore tre cilindri completamente nuovo e una ciclistica adatta a coloro che amano le pieghe.

La versione 660 della famiglia Trident va a colmare un vuoto nella gamma, unendo un ottimo equipaggiamento a un piacere di guida elevato. La versatilità di una naked dalla spiccata personalità è declinata con un linguaggio estetico moderno, ma con quel tocco vintage che ha reso leggendario il marchio Triumph. La nuova Trident 800 è una moto muscolosa, che presenta un sound riconoscibile a metri di distanza, erogato attraverso uno scarico sportivo. Il sistema di aspirazione e dall’airbox, perfezionati per ottimizzare il flusso d’aria e l’aspirazione, amplificano la sinfonia.

Le caratteristiche tecniche

La nuova Trident 800 è dotata di un telaio compatto e leggero per un peso di soli 198 kg in ordine di marcia. Il cuore pulsante è un motore a tre cilindri da 798cc, realizzato dalla Casa inglese per offrire 115 CV, sprigionati a 10.750 giri/min e con una coppia massima di 85 Nm a 8.500 giri/min. La sella è divisa in due parti e presenta un’altezza di 810mm da terra, dando una piena accessibilità a tutti. Le sospensioni Showa permettono una guida piacevole. La forcella Showa rovesciata da 41mm vanta pistoni di grandi dimensioni ed è regolabile in compressione ed estensione. Il monoammortizzatore Showa al posteriore, invece, garantisce un settaggio nel precarico e in estensione per un bilanciamento impeccabile.

La frenata è affidata a due pinze radiali a 4 pistoncini che agiscono su dischi da 310mm di diametro per arresti precisi. Vi sono diversi elementi creati per migliorare la sicurezza, ma anche il divertimento. Sono disponibili 3 riding mode (Road, Sport, Rain) che offrono la possibilità al centauro di scegliere l’erogazione e il controllo di trazione migliori per le condizioni di guida in base al percorso. L’ABS perfezionato in curva e il controllo di trazione non tradiscono, permettendo una grande sicurezza nei tratti misti. Il cambio a 6 rapporti e il Triumph Shift Assist offrono la possibilità di cambi di marcia repentini e senza l’ausilio della frizione, mentre il cruise control vi farà vivere viaggi più godibili rispetto alla sportivissima Street Triple 765 RS.

Pratica e accessibile

La Triumph ha pensato a coloro che vorrebbero sfruttare le naked sulle lunghe percorrenze. Il profilo del manubrio è stato modificato per donare una posizione di guida confortevole e adeguata anche all’uso urbano. L’aderenza è garantita dalle mescole Michelin e da tecnologie che supportano il pilota. La strumentazione TFT presenta delle informazioni leggibili e nitide. Il sistema Bluetooth My Triumph permette l’accesso a musica, chiamate e navigazione turn-by-turn tramite il comando sinistro, mentre le informazioni di guida sono sempre disponibili sul display a colori da 3,5”.

La Trident 800 vanta un sistema di illuminazione full LED, con un bel faro rotondo DRL, mentre la luce posteriore è integrata con gli indicatori di direzione a spegnimento automatico. Il prezzo per finiture curate, cerchi con colori a contrasto ed elementi in alluminio spazzolato è di € 9.995 (franco concessionario). Le consegne sono previste da marzo 2026 e potrete scegliere tra 3 colorazioni disponibili: Ash Grey/Diablo Red, Carnival Red/Graphite e Jet Black.