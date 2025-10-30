La Casa di Hinckley ha scelto di ampliare una gamma già molto variegata con una proposta che strizza l’occhio ai puristi. La Trident 800 si inserisce tra l’accattivante 660 e la più sportiva Street Triple 765 RS. Il trend del mercato spinge verso una produzione di media cilindrata che non deve eccedere nella super sportività e in quotazioni esagerate. La Triumph ha scelto di offrire prestazioni di tutto rispetto, con un motore tre cilindri completamente nuovo e una ciclistica adatta a coloro che amano le pieghe.
La versione 660 della famiglia Trident va a colmare un vuoto nella gamma, unendo un ottimo equipaggiamento a un piacere di guida elevato. La versatilità di una naked dalla spiccata personalità è declinata con un linguaggio estetico moderno, ma con quel tocco vintage che ha reso leggendario il marchio Triumph. La nuova Trident 800 è una moto muscolosa, che presenta un sound riconoscibile a metri di distanza, erogato attraverso uno scarico sportivo. Il sistema di aspirazione e dall’airbox, perfezionati per ottimizzare il flusso d’aria e l’aspirazione, amplificano la sinfonia.
Indice
Le caratteristiche tecniche
La nuova Trident 800 è dotata di un telaio compatto e leggero per un peso di soli 198 kg in ordine di marcia. Il cuore pulsante è un motore a tre cilindri da 798cc, realizzato dalla Casa inglese per offrire 115 CV, sprigionati a 10.750 giri/min e con una coppia massima di 85 Nm a 8.500 giri/min. La sella è divisa in due parti e presenta un’altezza di 810mm da terra, dando una piena accessibilità a tutti. Le sospensioni Showa permettono una guida piacevole. La forcella Showa rovesciata da 41mm vanta pistoni di grandi dimensioni ed è regolabile in compressione ed estensione. Il monoammortizzatore Showa al posteriore, invece, garantisce un settaggio nel precarico e in estensione per un bilanciamento impeccabile.
La frenata è affidata a due pinze radiali a 4 pistoncini che agiscono su dischi da 310mm di diametro per arresti precisi. Vi sono diversi elementi creati per migliorare la sicurezza, ma anche il divertimento. Sono disponibili 3 riding mode (Road, Sport, Rain) che offrono la possibilità al centauro di scegliere l’erogazione e il controllo di trazione migliori per le condizioni di guida in base al percorso. L’ABS perfezionato in curva e il controllo di trazione non tradiscono, permettendo una grande sicurezza nei tratti misti. Il cambio a 6 rapporti e il Triumph Shift Assist offrono la possibilità di cambi di marcia repentini e senza l’ausilio della frizione, mentre il cruise control vi farà vivere viaggi più godibili rispetto alla sportivissima Street Triple 765 RS.
Pratica e accessibile
La Triumph ha pensato a coloro che vorrebbero sfruttare le naked sulle lunghe percorrenze. Il profilo del manubrio è stato modificato per donare una posizione di guida confortevole e adeguata anche all’uso urbano. L’aderenza è garantita dalle mescole Michelin e da tecnologie che supportano il pilota. La strumentazione TFT presenta delle informazioni leggibili e nitide. Il sistema Bluetooth My Triumph permette l’accesso a musica, chiamate e navigazione turn-by-turn tramite il comando sinistro, mentre le informazioni di guida sono sempre disponibili sul display a colori da 3,5”.
La Trident 800 vanta un sistema di illuminazione full LED, con un bel faro rotondo DRL, mentre la luce posteriore è integrata con gli indicatori di direzione a spegnimento automatico. Il prezzo per finiture curate, cerchi con colori a contrasto ed elementi in alluminio spazzolato è di € 9.995 (franco concessionario). Le consegne sono previste da marzo 2026 e potrete scegliere tra 3 colorazioni disponibili: Ash Grey/Diablo Red, Carnival Red/Graphite e Jet Black.