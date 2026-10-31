Nuovi telai per le enduro e motard da 50 e 125 cc, grafiche rinnovate e una gamma Play ampliata: tutte le novità VENT attese al Salone di Milano 2026

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

VENT A EICMA 2026, VENT porta molte novità

VENT si prepara a EICMA 2026 con un aggiornamento che coinvolge due famiglie molto diverse: Freedom, dedicata alle moto da 50 e 125 cc, e Play, che comprende minimoto, pit bike e modelli elettrici. Le novità saranno presentate al padiglione 7, stand O7, e anticipano la gamma 2027. Non si tratta soltanto di nuove colorazioni: accanto alle grafiche riviste arrivano interventi alla ciclistica delle Baja e Derapage e nuovi mezzi destinati ai giovani piloti, oltre alle e-Raptor per la mobilità elettrica.

Freedom 2027: nuove grafiche e telai aggiornati

Sulle Freedom cambia innanzitutto il linguaggio estetico. Le livree delle Baja enduro e delle Derapage motard adottano tonalità scure, contrasti netti, numeri e micrografiche ispirate ai videogiochi, allo streetwear e al mondo delle competizioni. Tra i dettagli compaiono perfino le coordinate di Introbio, dove ha sede l’azienda lombarda.

Le modifiche tecniche più rilevanti riguardano le versioni RR. La Baja RR 50 introduce il telaio 6.1 in acciaio, riconoscibile anche per la verniciatura rossa, abbinato a un forcellone in alluminio e a un leveraggio posteriore derivato dall’esperienza nelle gare di enduro. Rimane il monocilindrico Minarelli a due tempi di 49,7 cc, raffreddato a liquido, con carburatore Dell’Orto e cambio a sei marce. Le ruote misurano 21 e 18 pollici; sulla Derapage RR 50, destinata all’asfalto, diventano entrambe da 17 pollici, con disco anteriore Wave da 300 mm. Entrambe costano 4.400 euro.

Le Baja RR 125 4T e Derapage RR 125 4T adottano invece un telaio perimetrale 6.1 in alluminio. Il motore Minarelli da 124,8 cc, con fasatura variabile e omologazione Euro 5+, sviluppa 15 CV a 9.500 giri. Completano la dotazione il forcellone in alluminio, la frenata combinata CBS e il doppio silenziatore nero opaco. Il prezzo indicato per entrambe è di 5.778 euro.

Play: dalle prime minimoto alle pit bike

La famiglia Play raccoglie nove proposte per differenti età ed esperienze di guida. Per i più piccoli c’è l’eCUB, minimoto elettrica con motore da 800 W, batteria da 48 V e sella alta 54 cm, proposta a 995 euro. L’eSCOUT, pensata per bambini dai sei agli otto anni, sale a 2.500 W e monta ruote tassellate da 14 e 12 pollici: costa 1.445 euro.

Le Striker 50 e Striker 50 Mini sono invece minicross a due tempi con cambio automatico, ruote di dimensioni differenti e prezzo comune di 1.395 euro. La CUB, con monocilindrico quattro tempi da 60 cc e avviamento elettrico, costa 1.145 euro. Tra le novità 2027 figura la pit bike SCOUT 140: motore da 137,2 cc, cambio semiautomatico a quattro rapporti e due configurazioni delle ruote, a 1.495 euro. Per l’impiego in circuito c’è anche la MiniGP APEX 150, con motore da 149 cc, cambio manuale a cinque marce e pneumatici slick da 12 pollici, proposta a 2.895 euro. Questi modelli non sono omologati per circolare su strada.

e-Raptor Air e Pro: le elettriche in arrivo nel 2027

La gamma Play comprende infine le nuove e-Raptor Air e Pro, equivalenti rispettivamente alle categorie dei 50 e dei 125. Condividono un telaio monoblocco in alluminio, ruote da 19 e 18 pollici, forcella KKE con escursione di 210 mm e batteria estraibile agli ioni di litio da 72 V. L’elettronica CAN-BUS controlla i principali parametri di funzionamento, mentre la protezione dichiarata è IP67.

Le due versioni arriveranno a marzo 2027: 4.100 euro per la Air e 5.900 euro per la Pro. VENT non ha ancora specificato, nei dettagli diffusi, autonomia e potenza dei rispettivi motori. Tutte queste novità, come dicevamo, saranno al padiglione di EICMA.