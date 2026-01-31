Design artigianale e simboli del calendario lunare cinese applicati al Made in Italy su ruote: l'edizione limitata Vespa 946 Horse sta per approdare sul mercato

Lulop Vespa richiama il calendario lunare cinese con l'edizione limitata 946 Horse

Per certe icone percorrere le strade non è sufficiente: preferiscono tracciare nuovi sentieri nell’immaginario collettivo. Vespa, simbolo celebrato del Made in Italy, torna a stupire il mondo della mobilità urbana con il lancio della 946 Horse. Terzo capitolo della prestigiosa Lunar Collection, la nuova serie limitata dà voce alle antiche simbologie del calendario lunare attraverso il design.

Dopo il mistero del drago e la sinuosità del serpente, il 2026 accoglie l’anno del cavallo, un animale che incarna alla perfezione lo spirito della Casa: nobiltà, dinamismo e quella tenacia instancabile che ha permesso al celeberrimo scooter di mantenersi attuale nei decenni di storia.

Selleria e artigianalità

Più che un mezzo di trasporto, un tributo all’eccellenza artigianale. Si presenta così la 946 Horse, dalla profonda tonalità baio, un marrone intenso e lucente evocante il manto del purosangue. Dal 1946, anno dello storico debutto, Vespa non ha mai smesso di lavorare su sé stessa, ascoltando le opinioni e i gusti della clientela, che ai modelli presentati lungo i decenni hanno ogni volta attribuito uno stile unico, riconoscibile in pochi istanti. È ancor più vero nel caso di un’edizione limitata, che oltre ai riflessi della scocca in acciaio cattura lo sguardo per il contrasto tra le superfici opache e i dettagli lucidi delle cuciture.

Spiccano poi le forme della sella, accostabili per stile alle sedute da equitazione, con il rivestimento in pelle pregiata esteso alle manopole e ai supporti degli specchietti, offrendo una sensazione tattile di alto pregio. Nel segno di un’eleganza discreta, sotto la sella emerge una “V” dorata impressa al centro di un ferro di cavallo, un tratto distintivo presente anche sul casco jet, che insieme alla borsa posteriore coordinata completa l’estetica.

“In Sella”: lo stile diventa lifestyle

In concomitanza alla 946 Horse, Vespa lancia “In Sella”, il terzo drop della collezione di abbigliamento “Al Vento”, evoluzione del linguaggio stilistico del brand, in omaggio agli archivi storici del costruttore, reinterpretati con una sensibilità contemporanea. Protagonista in questo caso è il nuovo stemma Royal, un gioco grafico dove un cavallo e un bassotto si riflettono in modo speculare, un recupero intelligente dei disegni d’archivio rivisitati per oggi.

Bella anche la maglieria: gilet e maglioni a trecce citano le cuciture dei sellai, portando il feeling della guida fuori dalla strada. In contrasto con l’aspetto serio della produzione principale, la camicia in popeline presenta la grafica di un pilota e un cavallo al bar per un espresso. Chiude il cerchio la coperta in lana jacquard con le frange, ideale per portarsi lo stile del marchio fin sul divano.

I prezzi di listino

La corsa alla 946 Horse è già iniziata. I pre-ordini dell’edizione limitata, in vendita a 12.000 euro, sono stati aperti il 26 gennaio sul sito ufficiale e presso il prestigioso concept store Vespa The Empty Space a Milano, il tempio del brand, dove è possibile toccare con mano l’intera collezione lifestyle e il casco Horse (disponibile dal 10 febbraio in tiratura limitata). Con il lancio, Vespa dimostra ancora una volta che la libertà di movimento non è nulla senza l’eleganza del gesto.