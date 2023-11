Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Poche cose profumano di libertà, spensieratezza e divertimento quanto una Vespa. Un inno alla voglia di vivere in modo semplice, ma dinamico. L’iconico veicolo di Pontedera ha viaggiato nel tempo insieme a una lunga serie di generazioni di italiani – e non solo – coltivando con loro, sopra alla sella, speranze, desideri, sogni e amori. La fortuna è che il sacro fuoco della Vespa non si è mai spento e, attingendo alla propria ricca storia, continua a rinnovarsi con una formula che sa di immortalità.

Inseguendo questa ricetta vincente, la Vespa propone adesso le nuove versioni Primavera e Sprint S, curando profondamente sia l’anima urbana, sia quella che riguarda la gita fuori porta. Rinnovando rispettando le tradizioni, forse è proprio questo che permette al piccolo gioiellino italiano di resistere agli urti del tempo e delle società che mutano. Eppure, lei è sempre al suo posto ed è visibile allo stand dedicato all’interno di EICMA 2023.

La Primavera di Vespa

La primavera è quella stagione nella quale la natura rifiorisce, dopo le asperità dell’inverno. È stato un po’ così anche per la Vespa, perché il modello originale del 1968 nasceva in un clima ostile, quello delle lotte sociali, che la piccola due ruote di Piaggio seppe cavalcare con destrezza. La sua immagine era fresca e innovativa, le sue prestazioni brillanti e coinvolgenti. In un attimo divenne il simbolo di una gioventù in movimento.

La Vespa Primavera, poi, è tornata dieci anni fa con un’anima coraggiosa, come quella dell’antenata, ma con un taglio più contemporaneo, per adattarsi bene all’ambiente urbano. Adesso, questa versione aggiunge un nuovo capitolo.

La scocca resta completamente in acciaio, un unicum mondiale, mentre il blocco manubrio è stato ridisegnato con grande attenzione, comprese le manopole. Nuovi anche i cerchi ruota, con un design a 5 razze. Sulla Primavera Tech, poi, compare il sistema keyless ed è presente il selettore di funzione che sostituisce il tradizionale avviamento con la chiave. La cresta sul parafango e le finiture del cravattino centrale, sono altri elementi di stile rivisti e aggiornati. Infine, anche la sella è stata migliorata tramite l’adozione di nuovi materiali dalla migliore finitura.

Vespa Sprint, a caccia di emozioni

La voglia di velocità, il brivido del vento, spinse la Piaggio a lanciare nella metà degli anni Sessanta la Vespa Sprint. Scattante, brillante e agilissima, divenne il punto di riferimento di chi voleva divertirsi con un mezzo compatto e urbano. La Vespa Sprint è tornata nel 2014, con la stessa voglia di stupire e di coinvolgere dell’antica eroina.

Oggi, la sua evoluzione non cambia nell’indole ma nei contenuti, che diventano più ricchi e moderni. Stilisticamente i cerchi a 6 razze disegnano un motivo a spirale che dona grinta e dinamismo alla silhouette, mentre a livello di finitura e di ricercatezza, la Sprint condivide gli stessi capisaldi della Primavera. Un tocco di sportività alla gamma, senza dimenticare che è presente anche la GTV.

Più tecnologia

Il nuovo cruscotto, in dotazione a tutte le versioni di Primavera e Sprint S (eccetto Primavera Tech 125, 150 e Elettrica) mette in connessione le funzioni analogiche con quelle digitali, proiettate su uno schermo LCD da 3”. Lo strumento digitale permette la gestione delle funzionalità della piattaforma multimediale Vespa MIA, che connette Vespa e smartphone (di serie su Vespa Primavera Tech e optional sul resto della gamma).

Vespa Primavera Tech, nelle versioni 125 e 150 cc, dà il benvenuto a un nuovissimo e tecnologico cruscotto TFT Full Color da 5”. Oltre alle funzioni relative al viaggio e al veicolo, tramite la app Vespa MIA lo strumento TFT visualizza tutte le funzionalità che consentono di gestire chiamate, messaggi, playlist musicali e la navigazione a pittogrammi, nella doppia modalità di visualizzazione giorno/notte.

Infine, la tecnologia LED si estende a tutta la fanaleria. I nuovi elementi toccano il faro anteriore, il fanale posteriore e i caratteristici indicatori di direzione integrati nella carrozzeria.

Motori endotermici ed elettrici

Vespa Primavera e Vespa Sprint, sono offerte con motorizzazioni termiche o con propulsore elettrico.

Le versioni a benzina sono unità 4T, con distribuzione a tre valvole e dotate di iniezione elettronica, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc; tutte omologate secondo la nuova normativa Euro 5+. Per quanto riguarda le varianti alla spina, Vespa Elettrica e Vespa Sprint S Elettrica godono di una batteria removibile in pochi secondi, scollegando il cavo che la connette al veicolo.

Tanti colori per Vespa a EICMA 2023

Vespa Primavera è offerta nelle colorazioni Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Arancio Impulsivo e Blu Energico. La Vespa Tech, invece, può essere ordinata in Blu Energico opaco e Grigio Entusiasta. Infine, Vespa Sprint S può essere in tinta: Bianco Innocente, Nero Convinto opaco, Verde Ambizioso, Rosso Coraggioso e Blu Eclettico. Un ventaglio di proposte variegato, per un caleidoscopio di emozioni, come solo Vespa sa fare (anche nelle edizioni speciali).