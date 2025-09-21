Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Garage Italia La nuova Vespa speciale di Garage Italia: per l'estate a Forte dei Marmi

La Vespa, un cestino in rattan, la brezza del mare e il silenzio dell’elettrico. Non è solo una cartolina estiva, ma la visione concreta di un mito reinterpretato in chiave contemporanea. Si chiama Vespa Special-e “Colazione al Lido” il nuovo progetto firmato Garage Italia, realizzato in collaborazione con Hotel Byron a Forte dei Marmi. Una combinazione di stile, artigianato e tecnologia che celebra la Dolce Vita in versione sostenibile.

Una 50 Special che guarda al futuro

Il punto di partenza è una Vespa 50 Special, modello simbolo di un’epoca. A cambiare è tutto ciò che non si vede. Al posto del classico motore a due tempi, troviamo un sistema completamente elettrico da 7 kW, capace di offrire fino a 100 km di autonomia. Un dato interessante per un veicolo pensato per il turismo di fascia alta, ma anche per chi vuole muoversi in città in modo elegante e silenzioso.

La trasformazione è invisibile agli occhi: batteria e propulsore sono integrati nel telaio originale, senza alterare le proporzioni né la linea storica. Nessuna forzatura, nessuna aggiunta fuori contesto. Solo un restauro filologico in chiave elettrica, che mantiene intatto il fascino del modello di partenza.

Vernici pastello e richiami nautici

Ma è la personalizzazione estetica a rendere unica questa Vespa. La carrozzeria è rifinita in Tellina, una tonalità di bianco sabbia che richiama il litorale toscano, mentre i dettagli tubolari sono verniciati in Lido77, un azzurro pastello ispirato agli ombrelloni vintage. L’accostamento dei due colori crea una palette armonica e rilassante, perfetta per una colazione in riva al mare.

Il progetto non si limita alla verniciatura. Gli interni e le superfici di contatto sono stati realizzati con materiali innovativi ma coerenti con l’ambiente marino. La sella monoposto e le manopole sono rivestite in eco-pelle outdoor firmata Ohoskin, prodotta a partire da scarti di agrumi e cactus. Un materiale antibatterico, resistente alla muffa e ideale per l’uso all’aperto, senza rinunciare a comfort e stile. Il piano poggiapiedi è invece rivestito con un materiale effetto teak di Italdek, scelto per richiamare i ponti delle imbarcazioni di lusso. Un dettaglio nautico che rafforza il legame tra questa Vespa e l’atmosfera di Forte dei Marmi.

Accessori su misura, tra ironia e design

Ogni esemplare della Vespa Special-e “Colazione al Lido” è dotato di accessori dedicati. I portapacchi anteriore e posteriore, verniciati anch’essi in Lido77, sostengono un cestino in rattan color tabacco, realizzato a mano dagli artigiani di Bonacina. Un tocco rétro che trasforma il mezzo in una piccola macchina del tempo, pronta a trasportare croissant, giornali e occhiali da sole fino al primo bar della giornata.

Non è solo estetica: si tratta di una mobilità funzionale, pensata per chi vive l’estate con leggerezza, ma senza superficialità. Ogni dettaglio – dalle cuciture all’alloggiamento del tetto del cestino – è stato progettato per resistere al tempo, al sole e alla salsedine.

Silenzio, stile, sostenibilità

La Vespa “Colazione al Lido” non è semplicemente un veicolo elettrico. È un manifesto di eleganza sostenibile, pensato per chi crede che ecologia e bellezza possano coesistere. Il silenzio del motore elettrico diventa parte dell’esperienza: non c’è più il rombo, ma il fruscio della brezza, il suono dei pedali, il profumo del mare.

Il progetto si inserisce in un filone sempre più rilevante: quello delle customizzazioni sartoriali a emissioni zero. Garage Italia, da tempo impegnata su questo fronte, propone qui una sintesi tra tradizione italiana, lusso artigianale e nuove tecnologie.