Nasce dalla collaborazione tra Vespa e Gigi Saint-Tropez una serie speciale dal sapore mediterraneo: livrea giallo sole, dettagli esclusivi e un prezzo che parte da 12.000 euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Piaggio Vespa Gigi Edition: gusto mediterraneo

L’estate del 2026 accoglie un nuovo simbolo di eleganza su due ruote, un oggetto del desiderio che sembra emergere direttamente da un fotogramma della “Dolce Vita”. La Vespa Gigi Edition, frutto della collaborazione creativa tra Vespa e Gigi Saint Tropez, non è soltanto uno scooter, ma un oggetto di stile che fonde la libertà tipicamente italiana con un’eleganza contemporanea e ricercata. Questa partnership nasce spontaneamente tra due icone che condividono la stessa filosofia: la passione per il viaggio, l’attenzione assoluta per il dettaglio e un modo di vivere “all’italiana” che trasforma ogni istante in una destinazione.

Un raggio di sole su due ruote

L’impatto visivo della Vespa Gigi Edition è dominato da una livrea esclusiva in “giallo sole”. Questa scelta cromatica non è casuale: si tratta di una firma luminosa, densa di energia, che rende omaggio alle origini solari della maison Gigi e cattura la luce accecante dei pomeriggi estivi lungo le coste del Mediterraneo. È un colore che evoca immediatamente il calore delle spiagge e la vitalità delle vacanze, rendendo il veicolo un elemento vibrante nel paesaggio urbano o costiero.

Dettagli che raccontano l’eccellenza

Ogni elemento di questa versione speciale è stato curato per incarnare un lusso “sussurrato” e senza tempo. La sella imbottita color cognac, impreziosita da eleganti impunture avorio, offre un contrasto cromatico caldo e sofisticato con il giallo della carrozzeria. Uno dei tocchi più distintivi si trova sullo scudo anteriore: la classica “cravatta” di Vespa si ispira agli iconici ombrelloni a righe della maison, un richiamo diretto alle atmosfere balneari più esclusive.

La vocazione verso l’evasione e la vacanza è sottolineata dalla dotazione di accessori specifici:

portapacchi anteriore: dotato di eleganti cinghie in pelle, è stato progettato appositamente per accogliere il telo da mare, invitando a partire verso la spiaggia più vicina senza pensieri;

dotato di eleganti cinghie in pelle, è stato progettato appositamente per accogliere il telo da mare, invitando a partire verso la spiaggia più vicina senza pensieri; portapacchi posteriore: cromato e splendente, ospita un raffinato cestino in vimini , chic rievocazione delle fughe mediterranee e dei picnic all’ombra dei pini;

cromato e splendente, ospita un raffinato , chic rievocazione delle fughe mediterranee e dei picnic all’ombra dei pini; cerchi e pneumatici: i cerchi bianco avorio, abbinati a pneumatici con fianco bianco, reinterpretano in chiave moderna l’estetica delle storiche Vespa che attraversavano le strade di Saint-Tropez negli anni d’oro, consolidando il legame tra passato e futuro.

L’immagine dell’estate italiana

La Vespa Gigi Edition incarna una precisa visione di felicità: quella di inseguire il sole percorrendo le strade più suggestive della Riviera. Esposta per tutta la stagione estiva all’ombra dei pini di Gigi Saint-Tropez, questa edizione limitata si preannuncia come uno dei simboli indiscussi dell’estate 2026. La presenza del logo Gigi impresso sul frontale funge da esplicito invito all’evasione, celebrando uno spirito libero che non conosce confini.

Listino prezzi

Trattandosi di un’opera destinata ad appassionati e collezionisti alla ricerca di un pezzo unico, la Vespa Gigi Edition non sarà un modello di massa. Queste interpretazioni uniche sono disponibili esclusivamente su ordinazione tramite i canali ufficiali Vespa.

L’esclusività si riflette anche nel posizionamento di mercato: il prezzo per questa icona di stile e libertà parte da 12.000 euro, confermandola come un vero e proprio “oggetto del desiderio” per chi desidera vivere l’estate con un tocco di eleganza inimitabile. Con questa collaborazione, Vespa riafferma la propria capacità di gettare ponti tra mondi diversi e offrire una visione unica del lifestyle contemporaneo.