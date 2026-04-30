Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Galleria Deodato Caratteristiche Vespa Icona In Luce

Gli appassionati potranno ammirarla nella suggestiva cornice della Galleria Deodato di Milano. Un vero e proprio punto di riferimento in tutto il mondo per Pop e Street Art, offrendo a collezionisti e amanti delle opere d’arte momenti speciali. Nella Galleria Deodato sono stati esposti i capolavori di Banksy, Mr. Brainwash, Jeff Koons, Romero Britto, Damien Hirst, Takashi Murakami, Andy Warhol e molti altri, tra cui diversi rappresentati in esclusiva italiana e del panorama mondiale.

Quale location migliore avrebbe potuto trovare il progetto di design sulla leggendaria Vespa Piaggio? In occasione dell’ottantesimo anniversario dello storico marchio italiano, Dino Bruscino e Marco Lodola hanno svelato nel capoluogo lombardo tre opere uniche che elevano lo scooter più noto al mondo a oggetto d’arte contemporanea. Con Icona in Luce la Vespa diventa una immagine lucente, sospesa tra design e lifestyle, omaggiando l’evoluzione di un simbolo del Made in Italy.

Alto artigianato

La Vespa ha fortificato la sua immagine leggendaria nel tempo, grazie ai successi commerciali e alla cinematografia mondiale. Emblema di un’Italia in crescita, che cambiò marcia dopo la guerra, alternativa valida e divertente alle quattro ruote per rapidi spostamenti urbani, oggi ha raggiunto un posto d’onore anche nei musei e nelle gallerie d’arte. Grazie anche alla canzone dei Lunapop, 50 Special, il vespino truccato è tornato di moda anche nel nuovo millennio, creando tendenza tra i giovani.

La Vespa non è più di un semplice mezzo di trasporto, ma un simbolo di stile e libertà, rappresentando una storia di 80 anni fatta di passione. Dopo una prima bozza di progetto, Piaggio decise di rivedere il prototipo di base, consegnandolo nelle mani del geniale progettista aeronautico Corradino D’Ascanio e al designer Mario D’este. Il loro contributo risultò essenziale nella realizzazione del modello definitivo. Il primo brevetto, rappresentando un progetto unico nel suo genere, fu rilasciato con una idea di moto sui generis, diversa rispetto a quelle prodotte ai tempi.

Evoluzione della specie

La Galleria Deodato Arte di Milano ha accolto gli appassionati alla presentazione ufficiale di “Icona in Luce”, un progetto artistico griffato da Bruscino Design che vede protagonista il gioiello della Piaggio. Per una volta la Vespa si trasforma da mezzo meccanico a simbolo scultoreo, grazie alla collaborazione tra il designer irpino Dino Bruscino e il maestro del Nuovo Futurismo Marco Lodola. Nel 2026 Vespa ha spento 80 candeline, forte di quasi 20 milioni di unità prodotte in oltre 160 modelli diversi e vendute in cento mercati mondiali.

Tre gli esemplari unici denominati Prima, Seconda e Terza, un omaggio alle tre marce delle versioni più note e, in particolare, alla Vespa 50 Special realizzata tra il 1969 e il 1972. Ogni rappresentazione è identificata da un colore luminoso, rosso, verde e blu, che trasforma la carrozzeria in una tela tridimensionale. Da Milano l’esposizione, durante l’estate, si sposterà a Porto Cervo per poi concludersi presso la sede romana della Galleria Deodato Arte.

La Vespa rossa accoglie le figure stilizzate di Lodola, mentre quella verde introduce i cornicelli colorati della tradizione napoletana in omaggio alle radici di Bruscino, nato ad Avellino nel 1992. L’ultima variante in blu rappresenta il punto di incontro cromatico tra i due artisti. I lavori sono focalizzati su una minuziosa ricerca estetica e ciascun progetto vanta una connessione con l’ingegneria originale. I motori a miscela sono stati ricostruiti, mentre elementi inediti come la pedana in teak su un solo lato e le selle con impunture artigianali personalizzate non snaturano il DNA Piaggio.