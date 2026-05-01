Quando si affronta un'uscita con altri motociclisti, è importante essere consapevoli dei pericoli e prendere le precauzioni per evitare inconvenienti

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

123RF La guida in gruppo richiede coordinamento, distanze corrette e comunicazione tra motociclisti per viaggiare in sicurezza

Viaggiare in gruppo con altri motociclisti richiede particolare attenzione e alcune regole condivise: gestire correttamente gli spazi, il ritmo e i cambi di direzione è fondamentale per mantenere l’ordine lungo il percorso ed evitare situazioni critiche. Anche un’uscita breve, se affrontata senza particolari accortezze, può creare situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada.

Dalla distanza di sicurezza alla disposizione in carreggiata, fino alla comunicazione tra i partecipanti, ogni aspetto incide e, a fare la differenza, non sono soltanto gli anni di esperienza in moto o i chilometri percorsi in sella, ma una guida consapevole. Ecco quali sono i principali consigli da tenere a mente prima di allacciare il proprio casco e partire.

Rispettare le distanze ed evitare cambi di posizione

Quando si viaggia in moto in gruppo, la gestione delle distanze è uno degli aspetti più delicati. Restare troppo vicini alla moto che precede riduce il tempo di reazione in caso di frenata improvvisa, mentre lasciare troppo spazio può favorire l’inserimento di altri veicoli, spezzando il gruppo. Per questo motivo, il riferimento standard più utilizzato resta quello dei due secondi di distanza: significa che tra una moto e quella che segue deve intercorrere un intervallo temporale di almeno due secondi, calcolato rispetto al passaggio su un punto fisso della strada.

In questo modo la distanza reale varia in base alla velocità, aumentando automaticamente quando si viaggia più veloci. Il margine può crescere ulteriormente in funzione delle condizioni dell’asfalto, del traffico e della visibilità. Mantenere un margine adeguato aiuta a rendere più fluida la marcia e a gestire meglio eventuali imprevisti.

Anche i sorpassi richiedono particolare attenzione. All’interno del gruppo è consigliabile evitare cambi di posizione non concordati, perché possono creare confusione e alterare il ritmo di marcia. La disposizione delle moto, inoltre, incide sulla sicurezza: la fila indiana è spesso la soluzione più immediata, ma limita la visuale e riduce lo spazio di manovra.

Quando la strada lo consente, una formazione sfalsata a scacchiera permette di migliorare la visibilità e mantenere una maggiore distanza laterale. Sui tratti più stretti o tortuosi, invece, è preferibile tornare alla fila singola, aumentando lo spazio tra una moto e l’altra.

La comunicazione è cruciale

Comunicare in modo chiaro è essenziale per ridurre il rischio di errori e rendere più prevedibili i movimenti lungo il percorso. Ogni cambio di direzione, rallentamento o variazione di posizione dovrebbe essere segnalato con anticipo, utilizzando indicatori di direzione, gesti convenzionali o sistemi di interfono. Anche un semplice cenno può aiutare chi segue a interpretare correttamente la situazione. La prevedibilità dei movimenti resta uno degli elementi più importanti per mantenere ordine e limitare situazioni di incertezza.

Allo stesso tempo, procedere in gruppo non significa rinunciare alla propria autonomia di giudizio. Seguire la moto che precede non vuol dire replicarne automaticamente traiettorie, frenate o sorpassi, perché ogni situazione può cambiare in base alla posizione sulla strada, alla visibilità e alle caratteristiche del mezzo. Ogni motociclista deve continuare a valutare in autonomia le condizioni del percorso e i margini di sicurezza, mantenendo sempre il controllo delle proprie decisioni.

Il ritmo di marcia non si trasmette in modo uniforme tra tutti i partecipanti. Ogni accelerazione o rallentamento della moto che apre la fila tende a propagarsi progressivamente verso chi segue, generando il cosiddetto “effetto elastico”. Più il gruppo è numeroso, maggiore sarà il ritardo con cui le variazioni di andatura arriveranno fino alle ultime posizioni. Per limitare questo fenomeno è utile definire prima della partenza un ordine preciso, distribuendo i partecipanti in base a esperienza, passo di guida e caratteristiche della moto.

Ognuno ha il suo ruolo nel gruppo

Anche il ruolo di chi apre e chi chiude il gruppo è fondamentale per mantenere compattezza e ordine lungo il tragitto. Il capogruppo deve mantenere un’andatura regolare, leggere in anticipo le condizioni della strada e segnalare con tempestività eventuali cambi di ritmo, soprattutto in prossimità di incroci, centri abitati o rallentamenti. Chi si trova in coda, invece, ha il compito di monitorare il gruppo, verificare che nessuno resti indietro e gestire meglio le variazioni di velocità che si accumulano lungo la fila.

Tra gli errori più frequenti durante un’uscita collettiva, infatti, c’è la tendenza a concentrarsi esclusivamente su chi precede. In realtà, è altrettanto importante controllare con regolarità gli specchietti per verificare che la moto successiva sia ancora in posizione. La perdita del contatto visivo deve portare a una riduzione del ritmo, così da permettere il riallineamento del gruppo senza manovre improvvisate o recuperi bruschi. Un’attenzione particolare va mantenuta anche in prossimità di incroci e cambi di direzione, dove il rischio di disallineamento aumenta.

Prima della partenza, inoltre, è fondamentale definire con chiarezza le regole di comportamento. L’ordine di marcia, la gestione delle soste e la segnaletica interna al gruppo devono essere condivisi in anticipo per evitare fraintendimenti lungo il percorso. Infine, anche se scontato, è bene fare un check completo della propria moto.