Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

A Milano la Casa tedesca mette insieme accessibilità, tecnologia e prestazioni, senza dimenticare la propria storia e le competizioni

Allargare gli orizzonti senza perdere la propria identità. BMW Motorrad arriva ad EICMA 2026 con una strategia che guarda tanto ai motociclisti di domani quanto agli appassionati più esigenti. Al Salone internazionale delle due ruote, andato in scena a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre, il marchio tedesco presenta tre novità che raccontano altrettante interpretazioni del piacere di guida.

Da una parte le nuove F 450 R e F 450 RR, pensate per rendere il mondo BMW più accessibile, dall’altra la M 1000 RS, una hyper naked che trasferisce sulla strada tecnologie sviluppate nelle competizioni. Una gamma che si amplia e un futuro della moto che passa attraverso pubblici differenti, mantenendo al centro le emozioni della guida.

BMW F 450 R, la naked che avvicina nuovi motociclisti

Tra le protagoniste dello stand BMW Motorrad, la nuova F 450 R interpreta il concetto di sportività con una formula che privilegia leggerezza, agilità e facilità di utilizzo. È una naked destinata ai possessori di patente A2, ma anche a chi si avvicina per la prima volta alle due ruote oppure desidera tornare in sella dopo qualche anno.

Il progetto ruota attorno a un nuovo motore bicilindrico parallelo da 420 centimetri cubici, con perni di manovella sfalsati di 135 gradi, capace di sviluppare 48 CV. Una scelta tecnica che punta a coniugare fluidità di funzionamento e carattere, accompagnata da un peso in ordine di marcia contenuto in 175 chilogrammi.

L’attenzione all’accessibilità emerge anche dall’ergonomia, con una sella posta a 790 millimetri da terra. Non significa rinunciare alla tecnologia: la dotazione di serie comprende tre modalità di guida, ABS Pro, controllo dinamico della trazione, sistemi MSR e DBC, illuminazione full LED, manopole riscaldabili e strumentazione TFT da 6,5 pollici.

Particolarmente interessante la presenza dell’Easy Ride Clutch, una soluzione sviluppata per semplificare la gestione della frizione e rendere più intuitiva l’esperienza di guida. Una novità che dimostra come l’innovazione non debba necessariamente tradursi in maggiore complessità, ma possa servire anche a rendere la moto più semplice da utilizzare.

BMW F 450 RR, una piccola supersportiva con ambizioni da grande

La seconda novità porta una sigla che, per gli appassionati BMW, ha un significato preciso. Con la F 450 RR, la Casa introduce nel segmento A2 una supersportiva che riprende il linguaggio stilistico e le soluzioni tecniche delle sorelle maggiori.

La parentela con la S 1000 RR è evidente nelle proporzioni: frontale ribassato, coda rialzata, carenature asimmetriche e alette aerodinamiche disegnano una moto dall’impostazione dichiaratamente sportiva.

Sotto la carenatura ritroviamo il bicilindrico da 420 centimetri cubici e 48 CV, con una coppia di 43 Nm. Cambia però l’impostazione generale, con geometrie specifiche, interasse compatto, cerchi da 17 pollici e una posizione di guida studiata per favorire precisione e controllo nella guida dinamica.

Il peso in ordine di marcia è di 177 chilogrammi, mentre l’elettronica comprende di serie la modalità Race, ABS Pro, controllo dinamico della trazione e display TFT da 6,5 pollici. Per chi desidera qualcosa in più è previsto il pacchetto opzionale Riding Modes Pro, che introduce la modalità Race Pro e il cronometro per rilevare i tempi sul giro.

La F 450 RR completa così una famiglia composta da tre interpretazioni della stessa piattaforma: GS per chi predilige la versatilità, R per chi cerca una naked sportiva e RR per chi vuole avvicinarsi al mondo delle supersportive.

BMW M 1000 RS, 218 CV e tecnologia da superbike

Se le F 450 rappresentano la porta d’ingresso al mondo BMW Motorrad, la nuova M 1000 RS ne esplora l’estremo opposto. Presentata in anteprima mondiale a EICMA, è una hyper naked sviluppata attingendo direttamente all’esperienza maturata con la BMW M RR.

I numeri spiegano immediatamente la natura del progetto: 218 CV di potenza massima e un peso dichiarato di 185 chilogrammi. Valori che collocano questa nuova proposta tra le interpretazioni più radicali del segmento.

Il motore deriva dalla M RR, mentre il lavoro aerodinamico si traduce nella presenza di alette in carbonio, studiate per accompagnare prestazioni di livello elevato. Completano il quadro lo scarico interamente in titanio, il serbatoio in alluminio spazzolato e numerosi componenti realizzati in fibra di carbonio.

La sigla RS, abbreviazione di Rennsport, recupera un pezzo importante della tradizione sportiva BMW, richiamando motociclette storiche come le RS 255 e RS 54. Un riferimento tutt’altro che casuale per una moto che vuole coniugare il patrimonio delle competizioni con le possibilità offerte dalla tecnologia contemporanea.

La M 1000 RS rappresenta così una nuova interpretazione della sportività BMW: una moto priva delle carenature integrali di una superbike, ma sviluppata per offrire prestazioni e precisione di guida di altissimo livello.

Edizioni limitate, concept e il richiamo delle competizioni

Accanto alle tre novità principali, BMW Motorrad ha portato a Milano una selezione di modelli che raccontano le diverse anime del marchio.

Tra questi figurano tre esclusive BMW M Nürburgring Limited Edition, realizzate in serie limitata per celebrare il legame tra la Casa e il celebre circuito tedesco. Un omaggio a uno dei luoghi simbolo del motorsport, attraverso motociclette che mettono in evidenza tecnologia, prestazioni e dettagli stilistici dedicati.

Spazio anche al design con la BMW K 18 Concept, già svelata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Il prototipo esplora una nuova interpretazione del turismo motociclistico, attraverso proporzioni importanti, superfici scolpite e una rilettura contemporanea del tradizionale motore boxer.

A rappresentare il mondo delle competizioni è invece la BMW M 1000 RR protagonista della conquista del titolo nel Campionato Mondiale Endurance FIM. Una presenza che sottolinea il rapporto tra le attività sportive e lo sviluppo delle motociclette di serie, da sempre parte integrante della filosofia tecnica del marchio.

Il futuro BMW Motorrad passa anche dalla R 20

EICMA 2026 è stata anche l’occasione per anticipare alcune delle prossime tappe della strategia BMW Motorrad. Il costruttore ha confermato l’intenzione di sviluppare una nuova generazione di supersportive, ampliare ulteriormente la famiglia GS e avviare la produzione della futura BMW R 20, derivata dal concept presentato a Villa d’Este.

Un programma che mette insieme innovazione e tradizione, due elementi che nella storia della Casa bavarese hanno spesso proceduto di pari passo.

Il messaggio emerso dal Salone di Milano è chiaro. BMW Motorrad vuole ampliare la propria comunità, offrendo motociclette capaci di parlare a generazioni ed esigenze differenti. Dalla maneggevolezza di una F 450 R alle prestazioni della M 1000 RS, il filo conduttore rimane quello che accompagna il marchio da decenni: mettere la tecnica al servizio del piacere di guidare.