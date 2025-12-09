BMW Motorrad, l’avventura comincia ad Eicma da un mito e da un numero: F 450 GS

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un filo rosso che attraversa lo stand BMW Motorrad a EICMA 2025: rendere il mondo delle due ruote sempre più accessibile, senza rinunciare a carattere, identità e a quel rigore tecnico che, da queste parti, è una questione quasi morale. Accanto alle novità di gamma, tra conferenze stampa e incontri quotidiani con gli appassionati, BMW ha mostrato come il futuro possa avere molte facce: adventure, performance… e persino urbana.

F 450 GS: la GS che apre le porte dell’avventura

La scena principale è tutta per lei, nuova BMW F 450 GS, progetto completamente inedito e pensato per chi vuole entrare nel mondo adventure con la patente A2 e lo spirito giusto. Un modello che non “imita” le GS più grandi, ma ne interpreta l’essenza: posizione di guida naturale, impostazione solida, stile GS riconoscibile a colpo d’occhio.

Una moto che fa una promessa semplice e molto bavarese: crescere insieme al pilota.

Ufficio Stampa BMW

Un nuovo bicilindrico da 450 cc: equilibrio prima di tutto

Il cuore è un bicilindrico in linea da 450 cc, sviluppato appositamente, con 48 CV e 43 Nm di coppia. Numeri perfettamente centrati per la categoria, ma soprattutto una risposta fluida e prevedibile, ideale per chi muove i primi passi seri nel mondo delle adventure. Qui non si cerca l’effetto speciale, ma la sostanza: quella che, alla lunga, fa la differenza.

Easy Ride Clutch: tecnologia che semplifica

Tra le soluzioni più intelligenti c’è la Easy Ride Clutch (ERC), una frizione centrifuga evoluta – di serie o a richiesta – che riduce l’uso della leva nelle situazioni quotidiane. Più comfort nel traffico, meno stress nelle manovre lente. Tradotto: più piacere di guida, meno palestra per l’avambraccio sinistro.

Quattro allestimenti, una sola filosofia

F 450 GS arriva in quattro versioni – Basic, Exclusive, Sport e Trophy – pensate per interpretazioni diverse dello stesso spirito. Cambiano finiture e carattere, resta intatta l’identità: quella di una GS vera, solo più compatta e (finalmente) più accessibile.

BMW Titan: quando il design non chiede permesso

Accanto alla razionalità della F 450 GS, BMW Motorrad ha esposto anche il suo lato più estremo con BMW Titan, una moto che punta tutto su prestazioni e stile radicale. Un manifesto tecnico ed estetico che dimostra come a Monaco sappiano ancora osare. Non per tutti, ma decisamente memorabile.

R 1300 GS: il classico che continua a vincere

Mentre il futuro avanza, il presente conferma i suoi pilastri. BMW R 1300 GS, con il suo motore boxer, è infatti uno dei modelli più immatricolati dell’anno e resta una colonna portante della gamma GS. La dimostrazione che, quando una ricetta è giusta, non serve stravolgerla: basta affinarla.

Concept C: quando BMW pensa anche al commuting

E poi c’è la sorpresa che strizza l’occhio alla città. A EICMA BMW Motorrad ha riportato sotto i riflettori il prototipo di maxi scooter BMW Concept C, anticipazione concreta di un modello destinato a entrare nella fase di produzione. La “C” sta per Commuter, ma l’indole è tutt’altro che anonima.

“Il design della BMW Concept C si sviluppa in verticale”: una dichiarazione d’intenti che si traduce in un profilo a L, linee scolpite e una carrozzeria che cresce verso l’alto, enfatizzata da abbinamenti cromatici decisi. Il risultato è uno scooter sportivo, dinamico, lontano anni luce dall’idea tradizionale di mezzo urbano senza emozioni.

Bavarese, senza equivoci

Concept C è immediatamente riconoscibile come BMW grazie a dettagli iconici: il frontale split-face, che amplifica la sensazione di movimento, e lo spoiler posteriore twin-tipped, ispirato a modelli sportivi come la S 1000 RR. Anche quando parla cittadino, BMW non dimentica il suo DNA.

LED, telecamere e display: il futuro visto da vicino

Sul fronte tecnologico, Concept C non fa sconti: proiettori full LED integrati nella carena, specchietti sostituiti da videocamere con immagini proiettate su schermi LCD nel cruscotto e un terzo display centrale per tutte le informazioni di guida. Un’anticipazione concreta di come potrebbe essere lo scooter premium di domani.

Uno stand che racconta una visione

Tra presentazioni, attività quotidiane e conferenze stampa dedicate alle sfide del 2026, BMW Motorrad ha trasformato lo stand di EICMA 2025 in un racconto continuo. Dall’avventura alla città, dalla tradizione all’innovazione, il messaggio è chiaro: il futuro delle due ruote può cambiare forma, ma non perde identità.

E a Monaco, questa, è quasi una regola sacra.