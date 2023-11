Brembo presenta HYPURE e GP4-MotoGP: le pinze freno rivoluzionarie per un’esperienza di guida senza compromessi

Innovazioni senza precedenti nel mondo delle due ruote: prestazioni eccezionali, design innovativo e impegno per la crescita

In un contesto globale sempre più competitivo e impegnativo, Brembo, leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha presentato due nuove innovazioni pronte a trasformare il panorama delle moto ad alte prestazioni. La data è quella del 7 novembre 2023, giorno chiave per l’azienda italiana che ha scelto EICMA 2023, per svelare al mondo la sua ultima creazione: la pinza freno HYPURE, un’autentica svolta nel mondo delle due ruote, invitando i motociclisti a elevarsi verso esperienze di guida senza precedenti.

HYPURE, la pinza freni per moto supersportive

HYPURE è una pinza di primo equipaggiamento, progettata specificamente per moto supersportive, che porta con sé non solo prestazioni ineguagliabili ma anche un design innovativo che rompe gli schemi consolidati. Con un design asimmetrico innovativo, che rompe gli schemi consolidati e riduce il peso del 10% rispetto alle pinze di riferimento.

HYPURE si posiziona come il componente più leggero nella sua categoria, senza compromettere la rigidità. Questo si traduce in miglioramenti significativi delle prestazioni e della maneggevolezza, regalando ai piloti un vantaggio competitivo senza pari. La capacità avanzata di scambio termico della HYPURE garantisce prestazioni di frenata costanti, consentendo ai motociclisti di spingersi oltre i propri limiti con fiducia. Grazie al suo esclusivo sistema molla/pastiglia/perno, caratterizzato da un design brevettato, questa pinza è non solo più efficace ma anche più attenta all’ambiente rispetto alle soluzioni precedenti. Il nome “HYPURE” incarna lo spirito innovativo di Brembo, unendo i concetti di “HYPER” e “PURE”. Questo nome evocativo rappresenta la fusione tra prestazioni straordinarie e un design pulito e razionale, con finitura ossidata naturale. Il design asimmetrico della HYPURE fonde armonicamente funzionalità e bellezza, incarnando l’impegno continuo di Brembo per la ricerca e l’innovazione.

GP4-MotoGP, la pinza freno che arriva dalla MotoGP

Parallelamente, Brembo ha anche presentato la pinza freno GP4-MotoGP, una vera e propria evoluzione nell’universo delle pinze freno per il mondo degli appassionati. Basata sulla tecnologia utilizzata nella MotoGP, questa pinza offre prestazioni eccezionali grazie allo scorrimento obliquo delle pastiglie, garantendo maggiore potenza frenante con la stessa forza applicata sulla leva. La GP4-MotoGP si distingue per l’introduzione di alette di ventilazione sul corpo esterno della pinza e nuovi pistoni da corsa, migliorando lo scambio termico e contribuendo al raffreddamento dell’impianto frenante. Questa pinza, nata dalla pista per l’uso stradale, incarna le tecnologie più innovative e il know-how acquisito da Brembo nelle competizioni.

Due nuovi prodotti per le due ruote in casa Brembo che non solo sollevano l’esperienza di guida dei motociclisti a livelli inediti ma consolidano anche la posizione dell’azienda bergamasca nel settore. Abbiamo fatto due chiacchiere con Sebastiano Rio, Responsabile Divisione Moto Brembo, che ci ha sottolineato: “Rimaniamo focalizzati sull’innovazione delle nostre soluzioni e, forti del continuo apprezzamento dei clienti, guardiamo al futuro con fiducia, passione e determinazione”.

Con HYPURE e GP4-MotoGP, Brembo ha sollevato ancora una volta l’asticella delle componenti frenanti, offrendo ai motociclisti un binomio unico di prestazioni eccezionali, design innovativo e un impegno costante per la crescita e l’innovazione. Brembo continua a essere il punto di riferimento indiscusso nel mondo delle due ruote, anticipando e guidando il futuro dell’esperienza di guida su strada e pista.