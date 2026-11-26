Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La differenza tra un buon giro e uno davvero efficace può nascondersi in pochi metri, in una frenata anticipata o in una traiettoria affrontata con maggiore precisione. Per comprenderla non basta più affidarsi alle sensazioni. Servono dati, capacità di interpretarli e strumenti che fino a qualche tempo fa appartenevano soprattutto al mondo delle competizioni. È da questa idea che nasce TrackTribe, il sistema digitale sviluppato da Brembo per portare la telemetria nelle mani dei motociclisti, professionisti e amatori. Presentato ad EICMA 2025 e introdotto sul mercato nel 2026, rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’azienda bergamasca, che affianca alla propria esperienza nei sistemi frenanti una tecnologia capace di raccontare quello che accade durante ogni giro di pista.

Dal cronometro alla telemetria, cambia il modo di vivere la pista

Il tempo sul giro rimane un riferimento fondamentale, ma da solo racconta soltanto una parte della storia. Due motociclisti possono ottenere lo stesso risultato utilizzando traiettorie, punti di frenata e accelerazioni completamente differenti. È proprio qui che interviene TrackTribe, sviluppato dalla Divisione Performance di Brembo attraverso algoritmi capaci di trasformare i dati raccolti durante la guida in informazioni facilmente consultabili.

Il sistema non si limita a registrare la velocità o il tempo impiegato per completare un giro. Analizza anche la pressione esercitata sui freni, l’accelerazione e l’angolo di piega, permettendo al pilota di comprendere con maggiore precisione il proprio comportamento in circuito.

L’obiettivo è rendere accessibile una lettura della guida che normalmente richiede competenze tecniche specifiche, senza rinunciare alla qualità delle informazioni. Un modo per passare dalle impressioni alle misurazioni, individuando gli aspetti sui quali lavorare per migliorare.

Non soltanto un’app: sulla moto arriva un device dedicato

La particolarità di TrackTribe è che non si tratta semplicemente di un’applicazione da scaricare sul telefono. Il sistema comprende anche un dispositivo fisico installato sulla motocicletta, dotato di piattaforma inerziale e GPS, collegato a un sensore remoto per la misurazione della pressione frenante. Il device raccoglie i dati durante le sessioni in pista e li rende disponibili attraverso l’applicazione, utilizzabile su smartphone e tablet. L’installazione del kit e la configurazione iniziale sono affidate esclusivamente a operatori autorizzati, che associano il dispositivo alla motocicletta.

Una volta completata la procedura, il motociclista può creare il proprio profilo e accedere alla sezione dedicata al veicolo, denominata La tua moto, dove vengono visualizzate le informazioni sulla configurazione e sul dispositivo. La presenza di un sensore specifico per la pressione frenante costituisce uno degli elementi più significativi del progetto. Brembo mette infatti a disposizione una competenza maturata in decenni di attività nel motorsport, applicandola a uno strumento pensato anche per chi frequenta i circuiti per passione.

Ogni curva diventa un’informazione

Il vero valore di TrackTribe emerge dopo aver completato una sessione. I dati raccolti vengono organizzati in rappresentazioni grafiche che consentono di analizzare il comportamento della moto lungo il tracciato. È possibile osservare dove è iniziata una frenata, come è stata gestita la pressione sul comando e quale velocità è stata mantenuta nelle diverse fasi del giro. Allo stesso modo si possono esaminare gli angoli di piega e le accelerazioni, confrontando le informazioni con quelle registrate nelle sessioni precedenti.

La funzione di cronometro automatico rileva tempi sul giro e intermedi, mentre l’archivio permette di conservare lo storico delle proprie prestazioni. Il motociclista può così verificare i progressi nel tempo, individuando eventuali differenze tra un turno e l’altro. Un approccio che rende la telemetria uno strumento di apprendimento, oltre che di misurazione. Non si tratta soltanto di stabilire quanto si è stati veloci, ma di comprendere come si è arrivati a quel risultato.

La community entra in circuito

Accanto all’analisi tecnica, Brembo ha voluto sviluppare una dimensione sociale. TrackTribe comprende infatti una sezione denominata Connect, pensata per mettere in relazione motociclisti che utilizzano il sistema, indipendentemente dal marchio e dal modello della loro moto. Attraverso le classifiche dedicate ai singoli circuiti è possibile confrontare i tempi registrati, osservare i giri degli altri utenti e misurare le proprie prestazioni rispetto a quelle della community. Tra le funzionalità più interessanti figura anche la possibilità di importare i filmati realizzati con una action cam e confrontare, attraverso una visualizzazione sovrapposta, il proprio giro con quello di un altro motociclista o di un pilota di riferimento.

Le registrazioni possono essere condivise sui social insieme ai dati più significativi della giornata in pista. Una funzione che aggiunge una componente di partecipazione a un’attività tradizionalmente legata alla ricerca della prestazione individuale. Il confronto diventa così parte dell’esperienza, trasformando ogni sessione in un’occasione per imparare, condividere e scoprire nuovi margini di miglioramento.

La sicurezza comincia dalla scelta del luogo

C’è poi un aspetto che Brembo ha considerato fin dalla progettazione del sistema: la distinzione tra la guida in circuito e quella sulle strade aperte al traffico. L’acquisizione dei dati di guida è infatti progettata per attivarsi esclusivamente quando la motocicletta si trova in pista, mentre viene disabilitata durante l’utilizzo stradale. Una scelta precisa, coerente con la volontà dell’azienda di promuovere una guida responsabile.

Le prestazioni possono essere analizzate e confrontate, ma all’interno di un ambiente dedicato, nel quale la ricerca del miglior tempo trova il proprio contesto naturale. Le altre funzionalità dell’applicazione, dalla consultazione delle sessioni registrate al confronto con la community, rimangono invece accessibili anche lontano dal circuito.

Disponibilità e mercati: il progetto guarda oltre l’Italia

Presentato ufficialmente il 4 novembre 2025, TrackTribe è stato annunciato da Brembo con un programma di commercializzazione a partire dalla primavera 2026, inizialmente in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Stati Uniti, con una successiva estensione ad altri mercati. L’applicazione è presente negli store digitali per dispositivi mobili, mentre il kit hardware necessario per la raccolta dei dati è distribuito attraverso partner autorizzati Brembo. Il progetto è stato concepito per evolvere attraverso aggiornamenti, nuove funzionalità e contenuti dedicati agli utenti. Un’impostazione che permette di sviluppare nel tempo sia gli strumenti di analisi sia le opportunità di interazione tra motociclisti.

Dalla frenata alla conoscenza della guida

Con TrackTribe, Brembo amplia il proprio ruolo nel mondo delle due ruote. Non più soltanto componenti meccanici capaci di garantire prestazioni elevate, ma anche strumenti digitali che aiutano a interpretare il comportamento della motocicletta e di chi la guida. È un passaggio interessante perché nasce proprio da ciò che l’azienda conosce meglio: la frenata.

Un gesto apparentemente semplice, che in pista può determinare la qualità di una traiettoria, la velocità d’ingresso in curva e, alla fine, il risultato di un intero giro. TrackTribe mette queste informazioni a disposizione dei motociclisti attraverso un linguaggio più accessibile, senza trasformare la tecnologia in un esercizio riservato agli specialisti. Il cronometro continuerà a stabilire chi è stato più veloce. Ma con TrackTribe, Brembo vuole offrire qualcosa in più: gli strumenti per capire perché e come migliorarsi.