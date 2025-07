GSX-8T e GSX-8TT: Suzuki riaccende il mito

Dalla T500 Titan alle sportive moderne: Suzuki presenta due naked dallo spirito classico e dal cuore tecnologico, con stile europeo e DNA giapponese. In arrivo a settembre, sono già “instant classic”.

Due lettere, mille emozioni: GSX-8T e 8TT

La nostalgia diventa performance. Suzuki torna a scrivere pagine importanti della sua storia motociclistica con il lancio delle nuove GSX-8T e GSX-8TT, due modelli che non si limitano a reinterpretare il passato, ma lo fondono con la tecnologia più attuale. Ispirate alla leggendaria T500 Titan del 1967, prima Suzuki importata in Italia, queste due naked incarnano il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”, concepito nel Centro Stile Suzuki Europeo di Torino.

GSX-8T è una naked pura, essenziale e muscolosa. GSX-8TT, invece, aggiunge un tocco racing grazie al cupolino “bikini” e al puntale inferiore, con un richiamo estetico che strizza l’occhio alla GS1000 da competizione dell’AMA anni ’80. La doppia “T” nel nome evoca il concetto di “Timeless”, proprio per sottolineare una linea che sfida le mode passeggere.

Design con memoria e visione: dal serbatoio alle cuciture

Ogni dettaglio è un pezzo di storia che si racconta. L’omaggio alle glorie del passato è evidente nelle scelte stilistiche. Il serbatoio da 16,5 litri rievoca le curve della T500, offrendo al contempo ergonomia e controllo. Il faro tondo con cornice metallica e la firma luminosa moderna, insieme alle frecce full LED, creano un equilibrio tra vintage e contemporaneo.

Non mancano dettagli raffinati: dalla sella “tuck and roll” della 8T, al profilo sportivo con impunture rosse per la 8TT, fino agli specchietti bar end, prima volta per Suzuki. Tutto è pensato per unire look rétro e funzionalità moderna, compresi i loghi scolpiti in 3D e l’emblema “8” ispirato alla palla da biliardo.

Il motore della nuova generazione: bicilindrico da 776 cc

Fluido e vigoroso. Sotto le carene batte un bicilindrico parallelo da 776 cm³, con distribuzione DOHC a quattro valvole per cilindro. Capace di erogare 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min, si distingue anche per l’efficienza: solo 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC.

Merito anche del sistema Suzuki Cross Balancer, una soluzione brevettata con doppi contralberi a 90° rispetto all’albero motore, per ridurre drasticamente le vibrazioni e garantire una guida sempre fluida.

Elettronica raffinata, guida intelligente

Sistemi integrati per il massimo controllo. Il cuore tecnologico delle nuove GSX è gestito dal pacchetto Suzuki Intelligent Ride System, che comprende:

“Scegliiltiro” (Drive Mode Selector, tre modalità di guida),

(Drive Mode Selector, tre modalità di guida), “Aprisereno” (Traction Control System, tre livelli e disattivabile),

(Traction Control System, tre livelli e disattivabile), Ride-by-wire per una risposta precisa,

per una risposta precisa, “Partifacile” (Low RPM Assist) e Easy Start System per partenze senza stress,

(Low RPM Assist) e Easy Start System per partenze senza stress, “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift) e frizione antisaltellamento per cambi marcia fluidi anche in scalata.

Una dotazione pensata sia per i neofiti sia per i motociclisti esperti, ideale per affrontare ogni situazione con sicurezza e divertimento.

Ciclistica sportiva e confortevole

Sospensioni KYB e freni da vera naked. Con un interasse di 1.465 mm, sella a 815 mm per la 8T e 810 mm per la 8TT, le nuove GSX offrono una posizione di guida equilibrata e accessibile. Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a sospensioni KYB con forcella a steli rovesciati da 43 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico.

Il forcellone in alluminio e i freni Nissin a quattro pistoncini con dischi anteriori da 310 mm completano un impianto pensato per la guida dinamica. Gli pneumatici Dunlop Sportmax RoadSport 2 su cerchi da 17” garantiscono aderenza e reattività.

Tecnologia a portata di dito

Strumentazione TFT e porta USB-C. L’infotainment non è da meno: display TFT LCD da 5 pollici a colori, grafica chiara e leggibile anche in pieno sole. In più, una porta USB-C consente la ricarica veloce di smartphone e device, mentre la batteria Hy Eliiy Power agli ioni di litio assicura lunga durata, leggerezza e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Quanto costano e quando arrivano

Colorazioni evocative e versione A2. Disponibili anche in versione 35 kW per la patente A2, le nuove GSX-8T e GSX-8TT saranno disponibili da settembre.

GSX-8T : prezzo a partire da 10.910 euro , in tre livree evocative – Verde Lisbona, Oro Lima, Nero Parigi .

: prezzo a partire , in tre livree evocative – . GSX-8TT: parte da 11.560 euro, in due colorazioni dal sapore corsaiolo – Nero Dubai (con accenti rossi e gialli) e Verde Rio (con dettagli dorati e arancioni).

Quando la storia si fa presente

Suzuki firma due moto, GSX-8T e GSX-8TT, che coniugano il rispetto per le proprie origini con una visione dinamica e tecnologica del motociclismo moderno. Due proposte pensate per chi cerca l’emozione pura, nel ricordo di ciò che è stato e nella certezza di ciò che sarà.