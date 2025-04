Suzuki GSX-8R CUP 2025: il campionato due ruote accessibile e divertente

Il panorama motociclistico italiano si arricchisce di un’entusiasmante novità: il Trofeo Suzuki GSX-8R CUP 2025. Questo campionato monomarca, dedicato alla nuova sportiva di Hamamatsu, ha registrato il tutto esaurito ancor prima del suo inizio, segno dell’enorme interesse suscitato tra gli appassionati e i piloti. Con una griglia completa di 32 moto, il trofeo promette spettacolo e competizione ai massimi livelli sui principali circuiti italiani.

La formula del Trofeo GSX-8R CUP

Il Trofeo Suzuki GSX-8R CUP è stato concepito per esaltare le qualità sportive della GSX-8R, offrendo ai piloti l’opportunità di gareggiare in condizioni di parità tecnica. Le competizioni si articolano in cinque round, inseriti nei calendari del Campionato Italiano Velocità (CIV) e del CIV Junior 2025.

La moto: Suzuki GSX-8R

I partecipanti gareggiano esclusivamente con la Suzuki GSX-8R, equipaggiata con un Kit Trofeo specifico fornito dall’organizzazione. Questo kit include componenti di alta qualità, come una carenatura Cruciata Carene, uno scarico Akrapovic e sospensioni modificate, pensati per ottimizzare le performance in pista. Inoltre, ogni pilota riceve un set di pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3, con l’obbligo di acquistarne uno nuovo per ogni weekend di gara.

Opzioni di iscrizione

Per partecipare al trofeo, erano disponibili due formule di iscrizione:

Iscrizione full kit + moto GSX-8R : al costo di €12.700 (IVA inclusa), comprendeva l’acquisto della moto, il Kit Trofeo, il kit abbigliamento team e l’iscrizione ai 5 round.

: al costo di €12.700 (IVA inclusa), comprendeva l’acquisto della moto, il Kit Trofeo, il kit abbigliamento team e l’iscrizione ai 5 round. Iscrizione full kit: al costo di €4.500 (IVA inclusa), includeva il Kit Trofeo, il kit abbigliamento team e l’iscrizione ai 5 round, riservata a chi già possedeva una GSX-8R.

Calendario delle gare

Le competizioni si svolgono su circuiti iconici del panorama italiano:

Misano (RN) : 6 aprile 2025

: 6 aprile 2025 Magione (PG) : 4 maggio 2025

: 4 maggio 2025 Mugello (FI) : 1° giugno 2025

: 1° giugno 2025 Modena (MO) : 6 luglio 2025

: 6 luglio 2025 Varano (PR): 28 settembre 2025

Premi e opportunità

Il montepremi complessivo supera i €35.000, con riconoscimenti per ogni gara e premi di fine stagione. Il vincitore assoluto avrà l’opportunità unica di partecipare come wild card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup a Daytona, un trampolino di lancio significativo per i talenti emergenti.

Regolamento e aspetti tecnici

Il trofeo è aperto a piloti non professionisti con licenza FMI, di età minima 16 anni. Le moto devono rispettare standard tecnici rigorosi, con componenti del kit obbligatori e limitazioni sulle modifiche, per garantire una competizione equa. Le verifiche tecniche sono effettuate da tecnici incaricati dall’organizzazione e Commissari di Gara FMI.

GSX-8R: l’anima sportiva di Suzuki

Suzuki GSX-8R rappresenta l’ultima evoluzione delle sportive di media cilindrata della casa giapponese. Dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776cc, offre un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza. Il design aerodinamico e le tecnologie avanzate, come il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), rendono questa moto ideale sia per l’uso in pista che su strada.