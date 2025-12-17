TVS debutta a EICMA: sei novità, tecnologia futura e una visione globale

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

TVS Motor Company sceglie EICMA 2025 per presentarsi all’Europa con uno stand ricco d’intenti: innovazione, emozione e una visione industriale che guarda lontano. Un debutto in grande stile, tra nuove moto, concept futuristici, tecnologia connessa e il ritorno di un nome che fa battere il cuore agli appassionati: Norton.

Se EICMA è il tempio mondiale delle due ruote, TVS Motor Company entra dalla porta principale. E lo fa con l’eleganza di chi conosce il valore della tradizione, ma ha già lo sguardo puntato sul domani.

Nel suo debutto assoluto ad EICMA, TVS Motor Company porta in scena sei nuovi modelli tra produzioni e concept, un ecosistema tecnologico sempre più connesso e una roadmap chiara per l’espansione europea. Il tutto condito da una presenza scenica imponente e da un messaggio forte: la mobilità non è solo spostamento, ma emozione, libertà e relazione tra uomo e macchina.

Il palcoscenico milanese diventa così la vetrina perfetta per raccontare una storia che affonda le radici in oltre 100 anni di esperienza industriale, ma che oggi parla il linguaggio della sostenibilità, del design e dell’innovazione accessibile. Non a caso, accanto al padiglione TVS, spicca anche il ritorno di Norton: un nome leggendario che, dopo un investimento di oltre 200 milioni di sterline in cinque anni, torna a incarnare il concetto di motociclismo premium, fatto di stile senza tempo e dinamismo puro.

Dalla RTX 300 ai concept visionari: quando la tecnica incontra il carattere

Protagonista annunciata è la TVS RTX 300, nuova adventure tourer pensata per l’Europa e pronta ad arrivare sul mercato italiano nel primo trimestre del 2026. Costruita sulla piattaforma RT-XD4, abbina DNA rallystico e comfort da grande viaggiatrice, con uno stile robusto ma raffinato. È la moto giusta tanto per i tornanti alpini quanto per le strade bianche, e promette equilibrio, prestazioni e un prezzo competitivo.

Accanto a lei, l’elettrico mostra il suo volto più maturo e affascinante. TVS M1-S, maxi scooter elettrico progettato nel Centro di Eccellenza di Singapore, propone un design filante, prestazioni brillanti e una vocazione urbana di alto livello. TVS X, invece, è “born electric”: compatta, aerodinamica, connessa, pensata per una nuova generazione di rider globali che vogliono tecnologia senza rinunciare al piacere di guida.

E poi ci sono i sogni, quelli che anticipano il futuro. I concept Tangent RR, eFX three-O e RTR HyprStunt raccontano tre anime diverse della stessa visione: sportività estrema, performance elettrica e adrenalina urbana. Linee scolpite, soluzioni tecniche d’avanguardia e un’estetica che non chiede permesso, ma cattura lo sguardo.

Caschi con realtà aumentata, connessione totale e lifestyle su due ruote

A completare il quadro, TVS presenta a EICMA anche un nuovo modo di vivere la tecnologia. I caschi HUD con realtà aumentata, sviluppati con la startup svizzera Aegis Rider, portano navigazione, avvisi di pericolo e notifiche direttamente nel campo visivo del pilota. Una rivoluzione silenziosa, pensata per aumentare sicurezza e coinvolgimento senza distrazioni.

La connettività diventa poi fil rouge dell’intera gamma: integrazione Android Auto, infotainment Qualcomm, smartwatch connessi e un ecosistema digitale che mette davvero il rider al centro. Il tutto accompagnato da una linea di accessori e merchandising che strizza l’occhio allo stile, alla performance e alla cultura racing.

TVS ad EICMA non ha presentato solo nuovi modelli, ha raccontato un’idea di motociclismo completa, moderna ma rispettosa della storia, tecnologica ma profondamente umana. E lo fa con una sicurezza che, sul palcoscenico milanese, non passa certo inosservata.