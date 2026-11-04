Il gruppo cinese amplia la propria gamma con R800 e SR16 380, affiancati da UWolf550 e XWolf450, destinati alla mobilità e alle attività all’aperto

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Loncin Voge R800 è equipaggiata con un motore bicilindrico da 798 cc e 95 CV

I marchi Voge e Loncin presentano quattro nuovi modelli a EICMA 2026. Il Gruppo cinese amplia così la propria offerta in segmenti differenti, dalle moto e dagli scooter ai mezzi destinati alle attività fuoristrada, sia lavorative sia ricreative.

Tra le novità figurano Voge R800, una naked bicilindrica da 798 cc, e SR16 380, uno scooter a ruote alte con motore da 378 cc. Completano la gamma Loncin UWolf550, con capacità di traino fino a 2.000 kg, e XWolf450, un quad a trazione integrale.

Voge R800, una naked dal carattere sportivo

La prima novità di Voge a EICMA 2026 è R800, una naked stradale equipaggiata con un motore bicilindrico da 798 cc raffreddato a liquido, capace di erogare una potenza massima di 70 kW (95 CV) e una coppia di 81 Nm. Il modello è stato sviluppato per un utilizzo prevalentemente stradale, con particolare attenzione alla maneggevolezza e alla risposta della ciclistica.

La ciclistica comprende un telaio sviluppato con particolare attenzione al contenimento del peso e una forcella anteriore a steli rovesciati KYB regolabile. La configurazione è orientata alla maneggevolezza e alla risposta della moto nei cambi di direzione, con un’impostazione destinata principalmente alla guida sportiva su strada.

La dotazione prevede anche un sistema quickshifter, che consente di cambiare marcia senza utilizzare la frizione durante la guida. La versione al vertice della gamma dispone inoltre di ABS e controllo di trazione.

Voge SR16 380, lo scooter a ruote alte

Le novità di Voge proseguono con SR16 380, uno scooter equipaggiato con un motore da 378 cc, ruote da 16 pollici e pedana piatta. Il modello è stato progettato per gli spostamenti quotidiani, con particolare attenzione al comfort e alla praticità, sia nel traffico cittadino sia lungo i collegamenti extraurbani.

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Il nuovo modello si rivolge soprattutto ai pendolari che affrontano tragitti di media e lunga percorrenza, alternando strade urbane ed extraurbane. La configurazione a ruote alte e la pedana piatta rispondono alle esigenze di chi utilizza lo scooter quotidianamente, anche su percorsi misti caratterizzati da traffico intenso.

Loncin UWolf550, il fuoristrada per il lavoro

Passando al marchio Loncin, tra i protagonisti di EICMA 2026 figura UWolf550, un veicolo fuoristrada della categoria UTV progettato per le attività lavorative su terreni accidentati. Equipaggiato con un motore da 500 cc raffreddato a liquido, sviluppa una potenza massima di 33 kW (45 CV) e una coppia di 53 Nm.

La capacità di carico raggiunge i 454 kg, mentre quella di traino arriva fino a 2.000 kg. La dotazione tecnica comprende un’altezza libera dal suolo di 300 mm e un sistema di servosterzo elettrico regolabile su tre modalità.

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Sono inoltre presenti prese di corrente e la possibilità di installare diversi accessori, tra cui attrezzature compatibili con le attività agricole. Tra gli ambiti di utilizzo previsti figurano le aziende agricole, i frutteti e le aree forestali, dove UWolf550 può essere impiegato per il trasporto di materiali e il traino di rimorchi.

Loncin XWolf450, il quad per il tempo libero

A completare le quattro novità del Gruppo Loncin a EICMA 2026 è XWolf450, un quad compatto equipaggiato con un motore da 400 cc raffreddato a liquido. Il modello è destinato sia alle attività ricreative sia a quelle lavorative all’aperto, con una configurazione orientata all’utilizzo fuoristrada.

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La dotazione comprende un sistema di trazione integrale, mentre tra le caratteristiche indicate dal costruttore figura anche la facilità di manutenzione. Il quad è pensato sia per le escursioni nel tempo libero sia per svolgere attività lavorative su terreni non asfaltati.

Dalla Cina al mercato italiano

Il Gruppo Loncin nasce nel 1983 a Chongqing, in Cina, e opera nella produzione di motocicli, motori e veicoli fuoristrada. Nel 2018 viene fondato Voge, marchio del gruppo dedicato al settore motociclistico, con una gamma che comprende modelli di differenti cilindrate e categorie.

L’arrivo di Voge sul mercato italiano risale al 2020, con una gamma iniziale composta da cinque modelli. La distribuzione è affidata a Voge Italia, società appartenente al Gruppo Padana Sviluppo, già attivo nella commercializzazione di altri marchi motociclistici.

Oggi l’offerta italiana comprende diverse famiglie di prodotti, dalle naked Brivido alle moto di impostazione classica Trofeo, passando per le adventure Valico e gli scooter Sfida. La gamma si articola in modelli di differenti cilindrate, destinati sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi e all’utilizzo su percorsi extraurbani.