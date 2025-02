Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ducati XDiavel V4: svelata la nuova Sport Cruiser di Borgo Panigale

Se la scuderia Ducati continua a fare incetta di vittorie in pista tra MotoGP, SBK e Supersport, l’azienda di Borgo Panigale non smette di sfornare autentici gioielli. In tanti ormai la definiscono la Ferrari a due ruote, vuoi per l’assonanza cromatica e per la potenza dei propri motori. Nell’ultimo episodio della Ducati World Premiere 2025, grande protagonista è stata la nuova XDiavel V4, una Sport Cruiser che promette di fare faville.

Il motore V4, manco a dirlo, è di derivazione proprio MotoGP, e nello stile questa moto reinterpreta quelli che erano i tratti distintivi della prima XDiavel 1260. Le linee di questa Sport Cruise sono muscolose, ma allo stesso tempo molto eleganti, la seduta per il guidatore è bassa e rilassata e permette di destreggiarsi con naturalezza sia ad alte che a basse velocità.

Un motore super potente

A stupire è in particolare il motore V4 Granturismo da 1.150 cm³, capace di sprigionare ben 168 CV e 12,8 kgm di coppia. L’albero motore è controrotante e grazie ad un peso tra i più bassi del segmento (appena 229 kg senza carburante), danno all’XDiavel V4 grande maneggevolezza nella guida.

Questa moto si ispira per stile alle moderne supercar. Il suo serbatoio muscoloso è arricchito dalle inedite colorazioni Black Lava e Burning Red, che sono stati create proprio per questa moto. Il forcellone monobraccio in alluminio lascia spazio per mettere in mostra il cerchio posteriore che porta l’imponente pneumatico da 240/45. La sella è bassa, appena 770 mm da terra e il manubrio è abbassato e arretrato rispetto all’XDiavel 1260, questo permette al pilota di avere sempre il pieno controllo del mezzo.

L’XDiavel V4 però non è una moto statica e permette a chi desidera farlo di spostare le padane in posizione più arretrata grazie ad un kit presente nel catalogo Ducati. Inoltre si trasforma anche in una monoposto per valorizzare il suo animo Dragster. Proprio come sulle Desmosedici da MotoGP, il motore V4 Granturismo con albero controrotante, riduce l’effetto giroscopico aumentando così l’agilità della moto.

Ducati garantisce anche costi di gestione contenuti, con gli interventi principali da fare a intervalli di 60mila km, un valore da record nel panorama mondiale. La Casa di Borgo Panigale, inoltre, promette grande efficienza nei consumi e nelle emissioni grazie al sistema di deattivazione estesa. Anche la ciclistica è di altissimo profilo con una forcella rovesciata con steli da 50 mm e un ammortizzatore con schema cantilever.

La moto è in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. L’impianto frenante è con dischi da 330 mm e pinze Brembo, che assicurano risultati da record con valori di picco in decelerazione di 11,5 m/s2. L’XDiavel V4 offre tre Power Mode e quattro Riding Mode: Sport, Touring, Urban e Wet.

Elettronica, colorazioni e prezzo

Il pilota riesce a gestire tutti i nuovi sistemi elettronici grazie ai comandi retroilluminati al manubrio e il nuovo cruscotto TFT a colori da 6,9 pollici con un rapporto di forma 8:3. La moto offre anche connettività Bluetooth con il telefono per chiamate, musica ed SMS. Supporta poi anche il sistema di navigazione Turn-by-turn (disponibile come accessorio), con l’app Ducati Link. Tanti gli accessori che la Casa di Borgo Panigale mette a disposizione dei propri clienti come le valigie semirigide da 48 litri totali. Per chi è un po’ più alto, Ducati ha previsto la sella Comfort, che ha un maggiore spessore dello schiumato e una conformazione diversa al posteriore.

L’XDiavel V4 è offerta per la prima volta in due diverse colorazioni: Burning Red e Black Lava, entrambe metallizzate. La colorazione rossa non è il classico Ducati Red, bensì il brillante Racing Red. Vedremo questo splendido modello a maggio 2025 nelle concessionarie, il costo di partenza invece dovrebbe essere di poco sotto i 29mila euro. Il 2025 sarà un anno davvero eccezionale per Ducati che durante l’ultima edizione di EICMA ha svelato i suoi piani per il futuro.