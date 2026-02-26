Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa Yamaha Yamaha NMAX 155 Tech Max sarà disponibile nelle concessionarie a fine febbraio

Si aggiunge un nuovo scooter al listino 2026 di Yamaha: parliamo dello scooter NMAX 155 Tech Max, equipaggiato con un motore da 155 cc, che si candida al ruolo di “fratello maggiore” della versione 125, mantenendo comunque una vocazione legata alla mobilità urbana. Il modello introduce la tecnologia YECVT, acronimo di Yamaha Electric Continuously Variable Transmission, che consente di selezionare due modalità di guida differenti.

Tra le dotazioni premium figurano il cruscotto TFT da 4,2 pollici con connettività, la navigazione Garmin inclusa gratuitamente e la sella con rivestimento in ecopelle. La Casa di Iwasa punta ad ampliare il pubblico di riferimento e, al contempo, a proporre un’ulteriore alternativa per il segmento degli scooter.

Trasmissione elettronica per personalizzare la guida

Lo scorso anno, Yamaha ha rafforzato la propria presenza nel segmento degli scooter sportivi con l’introduzione di NMAX 125 e NMAX 125 Tech Max, modelli che hanno contribuito alla crescita della gamma nel mercato europeo. La famiglia NMAX ha superato le 180.000 immatricolazioni nell’Unione Europea (sfiorato i cinque milioni di unità vendute a livello globale), arrivando a rappresentare una quota significativa delle vendite di scooter del marchio nel Vecchio Continente.

Con l’arrivo di NMAX 155 Tech Max, la proposta si amplia ulteriormente con una variante di cilindrata superiore, pensata per chi è in possesso di patenti A2 e A3 e per chi cerca prestazioni più elevate, senza rinunciare alla praticità negli spostamenti quotidiani tra città e percorsi extraurbani.

La trasmissione elettronica YECVT rappresenta la principale evoluzione tecnica: questa consente di selezionare due diverse modalità di guida e, di conseguenza, modificare la risposta del veicolo in base al contesto in cui ci si trova. La modalità Sport adotta un rapporto più corto, con un regime di rotazione più elevato, un’accelerazione più rapida e un freno motore più marcato in fase di rilascio, soprattutto a velocità intermedie; la modalità Town, al contrario, privilegia una guida rilassata, con giri più bassi e un comportamento più docile. La selezione avviene tramite il comando al manubrio e l’impostazione scelta resta memorizzata anche dopo lo spegnimento e il successivo riavvio.

Maggiore sportività con la funzione Downshift

Tra le novità di NMAX 155 Tech Max figura anche la funzione Downshift, progettata per aumentare la prontezza in accelerazione quando viene premuto il comando dedicato o quando si apre rapidamente l’acceleratore. Il sistema interviene anche in fase di rilascio, incrementando il freno motore e contribuendo a una maggiore stabilità nelle decelerazioni.

In combinazione con le modalità di guida Sport e Town, questa soluzione modifica la risposta del veicolo avvicinandola a quella di un mezzo dotato di cambio tradizionale, offrendo un controllo più diretto nelle diverse condizioni di marcia urbana ed extraurbana.

Il modello adotta un motore da 155 cc conforme alla normativa Euro 5+, caratterizzato da 15,1 CV di potenza massima e 14 Nm di coppia, sviluppato secondo la tecnologia Blue Core, orientata all’efficienza nei consumi e alla riduzione delle emissioni. Tra le soluzioni presenti figurano il sistema di fasatura variabile delle valvole VVA e componenti riprogettate come albero motore, basamenti, aspirazione, scarico e pompa dell’olio, oltre a un tendicatena idraulico che contribuisce a limitare gli attriti. La dotazione comprende anche il sistema Start & Stop, che spegne momentaneamente il motore nelle fasi di stop e lo riavvia automaticamente alla ripartenza, e l’avviamento Smart Key che consente l’utilizzo senza la tradizionale chiave.

Nuovo cruscotto e selleria premium

Il design di NMAX 155 Tech Max eredita il DNA della gamma MAX Sport, nata nel 2001 con il lancio del TMAX, e mantiene tratti distintivi come il telaio dal design Boomerang, gli sbalzi corti e una carenatura verticale che conferisce allo scooter un aspetto solido e dinamico. La configurazione delle pedane permette una posizione di guida flessibile e naturale, adattabile a diverse situazioni di marcia, mentre l’impostazione del manubrio e dei comandi favorisce il controllo in città e nei percorsi extraurbani, migliorando la stabilità e la sensazione di sicurezza del pilota anche a velocità più sostenute.

NMAX 155 Tech Max abbina alla propria struttura sportiva un cruscotto TFT da 4,2 pollici connesso e compatibile con la navigazione Garmin integrata, che permette di visualizzare messaggi, notifiche e chiamate tramite l’app MyRide. Il sedile rivestito in ecopelle con cuciture a contrasto e rilievo combina estetica e comfort, garantendo una posizione naturale e stabile per il pilota e il passeggero. Questa attenzione ai dettagli contribuisce a rendere l’esperienza di guida più piacevole e valorizza la qualità complessiva dello scooter, sottolineando il carattere premium della gamma.

Disponibile da fine febbraio: i prezzi

Il telaio compatto di NMAX 155 Tech Max è progettato per bilanciare rigidità e flessibilità, contribuendo all’agilità complessiva del veicolo. Le forcelle telescopiche anteriori offrono una corsa ruota di 100 mm, mentre la sospensione posteriore a doppio ammortizzatore con serbatoio separato garantisce una corsa di 91 mm. Questa configurazione assicura un controllo stabile e una qualità di guida uniforme, permettendo al pilota di affrontare percorsi urbani ed extraurbani con una risposta coerente del mezzo.

I cerchi in alluminio da 13 pollici montano pneumatici 110/70-13 all’anteriore e 130/70-13 al posteriore, combinando tenuta di strada e riduzione del peso non sospeso per migliorare comfort e reattività della sospensione. L’impianto frenante prevede dischi anteriori e posteriori da 230 mm con ABS, garantendo una frenata stabile e controllata anche su superfici bagnate o scivolose.

Lo spazio disponibile sotto la sella consente di trasportare oggetti di medie dimensioni, mentre due tasche anteriori offrono un vano per piccoli oggetti e dispositivi mobili, con presa USB-C integrata. L’illuminazione è completamente a LED: i fari anteriori verticali offrono proiettori anabbaglianti e abbaglianti, affiancati da luci di posizione a doppio LED e indicatori di direzione anteriori integrati. Il fanale posteriore compatto presenta luci orizzontali e indicatori di direzione a LED sottili, contribuendo a rendere il mezzo visibile e a definire le proporzioni complessive senza alterare le caratteristiche tecniche indicate dal comunicato. NMAX 155 Tech Max è disponibile presso la rete dei concessionari Yamaha in due varianti di colore dedicate: Crystal Graphite e Midnight Black. Lo scooter arriverà alla fine del mese di febbraio, con un prezzo di listino franco concessionario fissato a 4.099,00 euro.