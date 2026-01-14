La Casa giapponese sta studiando una moto adventure con motore CP3, con un'impostazione generale adatta ad affrontare strada e off-road

Ufficio Stampa Yamaha Yamaha ha di recente presentato Ténéré 700 World Raid 2026, in occasione di EICMA 2025

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla stampa internazionale, Yamaha starebbe lavorando a una nuova Ténéré con motore a tre cilindri. Il progetto prevederebbe l’utilizzo dell’unità CP3 – già nota in altri modelli della gamma – per creare una adventure collocata tra Ténéré 700 e Super Ténéré, con l’obiettivo di ampliare l’offerta nel segmento travel-enduro.

Le voci sono emerse durante la scorsa edizione di EICMA, dove i vertici europei del marchio giapponese hanno confermato l’esistenza di un progetto attualmente in via di sviluppo; l’ipotesi è quella di un modello capace di affiancare la 700, senza snaturarne il DNA, e di raccogliere idealmente l’eredità lasciata dalla XT1200Z, oggi fuori produzione.

Motore CP3 come base tecnica, progetto in via di sviluppo

Le indiscrezioni sulla futura Ténéré a tre cilindri si inseriscono in un contesto più ampio, emerso durante EICMA 2025, dove Yamaha ha ribadito come i motori a combustione restino centrali nelle strategie del marchio. Secondo quanto riportato da MCN, il mercato motociclistico non mostrerebbe al momento una domanda significativa per una transizione su larga scala verso l’elettrico, motivo per cui lo sviluppo di nuove piattaforme termiche continua a rappresentare una priorità anche nel medio periodo.

All’interno di questa visione si colloca anche l’ipotesi di ampliare l’offerta adventure sopra Ténéré 700. Il motore CP3, già utilizzato su MT-09, Tracer 9 e YZF-R9, viene indicato come possibile base tecnica per un nuovo modello. Si tratta di un’unità compatta, con una cilindrata intorno ai 900 cc, che potrebbe consentire di colmare lo spazio tra la 700 e la precedente Super Ténéré, mantenendo una struttura di gamma più coerente e progressiva.

I dirigenti Yamaha hanno però chiarito che l’eventuale utilizzo del CP3 non avverrebbe a scapito dell’identità Ténéré: ruote da 21 e 18 pollici, impostazione ciclistica orientata al fuoristrada e attenzione a peso ed equilibrio resterebbero elementi imprescindibili. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di realizzare un modello realmente adatto all’off-road, evitando soluzioni di compromesso. Al momento non esistono tempistiche o conferme ufficiali, ma il lavoro in corso suggerisce una valutazione concreta su una nuova proposta adventure di fascia superiore.

La storia della Ténéré e l’evoluzione verso la Super Ténéré

Il nome Ténéré, tratto dalle lingue tuareg del Nord Africa, significa “deserto” o “solitudine” ed è diventato sinonimo di avventura estrema. Yamaha lo introdusse con la XT 600 nei primi anni Ottanta, una monocilindrica resistente e versatile, nata per viaggi lunghi e terreni impervi. Il modello non solo conquistò gli appassionati, ma si mise in luce nei rally raid africani, con piloti del calibro di Jean-Claude Olivier (secondo alla leggendaria Parigi-Dakar del 1985), dando alla Ténéré una fama leggendaria tra le moto adventure.

Alla fine degli anni Ottanta nacque la XTZ 750 Super Ténéré, maxi enduro bicilindrica da 749 cc, con raffreddamento a liquido e ciclistica studiata per stabilità e comfort su strada e fuoristrada. Con potenza maggiore e caratteristiche da vera sportiva da rally, la Super Ténéré continuò la tradizione del modello, dominando le Dakar degli anni Novanta con Stéphane Peterhansel (sei vittorie tra il 1991 e il 1998) e confermandosi come icona dell’avventura, capace di unire spirito da competizione e versatilità per lunghi viaggi.