Ufficio Stampa Yamaha Telaio inedito, ruote a raggi da 21 pollici davanti e 18 dietro: la Yamaha Ténéré 4 Concept si mostra a EICMA 2026

Meno peso, stesso spirito con cui affrontare lo sterrato. La Yamaha Ténéré 4 presentata a Milano è ancora ferma allo stato di concept, ma le premesse invitano a fantasticare su un futuro approdo in concessionaria. All’evento Redefine the Standard, alla vigilia di EICMA 2026, la Casa nipponica ha presentato il prototipo, leggero e adatto anche ai possessori della patente A2. Se la strada da percorrere sembra palesarsi, numeri e date restano tutti da stabilire.

Una due ruote più accessibile

Il punto di partenza è un motore monocilindrico completamente nuovo. La Casa giapponese parla di una risposta corposa ai bassi e medi regimi, così da affrontare con meno difficoltà gli sterrati a bassa velocità e riprendere rapidamente dopo una curva, promettendo una buona erogazione anche quando il motore sale di giri. Sono indicazioni, non risultati di una prova su strada: la Ténéré 4 Concept è ancora in fase di sviluppo.

Sulla cilindrata nessun annuncio. Il numero 4 nel nome ha già alimentato le ipotesi su una futura 400, ma Yamaha non ha confermato né questo valore né la potenza. Si punta a realizzare una moto adatta alla patente A2, categoria che prevede un limite di 35 kW e specifici requisiti sul rapporto fra potenza e peso.

La scelta del monocilindrico distingue il prototipo dalla Ténéré 700, mossa da un bicilindrico. Yamaha vuole comunque conservare una buona attitudine al fuoristrada, mettendo a disposizione un mezzo più facile da gestire.

Ruote da fuoristrada e telaio nuovo

Adottare un altro motore su una struttura conosciuta sarà apparso troppo riduttivo al marchio giapponese. Anche il telaio è inedito e, secondo le intenzioni dei progettisti, deve offrire robustezza senza appesantire la moto. Quanto pesi davvero il concept resta da scoprire.

Stanno a zero i dubbi sulle ruote: cerchi a raggi da 21 pollici davanti e 18 dietro, misure che confermano l’interesse per i percorsi lontani dall’asfalto. Gli pneumatici sono Michelin Anakee Wild, mentre le sospensioni portano la firma KYB. Non sono stati diffusi i dati relativi alle escursioni.

Quanto allo scarico, la Ténéré monta un Akrapovič in titanio, compatto e ben visibile sulla fiancata. Vale almeno per il mezzo esposto a Milano: non è detto che la stessa soluzione verrà mantenuta su un’eventuale versione di serie.

L’aspetto segue a sua volta una rotta familiare. Il serbatoio basso e piatto e la sagoma stretta richiamano la Ténéré 700, della quale Yamaha ha sfruttato l’esperienza di sviluppo. Per favorire il controllo della moto, i tecnici hanno studiato un’ergonomia che permette di spostare agevolmente il corpo, anche guidando in piedi sulle pedane nei tratti più accidentati.

Prezzo e uscita: cosa manca

Prima di sbilanciarsi sui listini ci sono ancora diverse caselle vuote: Yamaha non ha annunciato il prezzo e la data di messa in vendita. Mancano pure altezza della sella, capacità del serbatoio e dati definitivi sulle prestazioni. L’intenzione di ampliare la famiglia Adventure nei prossimi anni emerge, ma la Ténéré 4 rimane un concept. A EICMA 2026 mostra ciò che Yamaha sta preparando: quanto sarà accessibile davvero, anche nel prezzo, ce lo dirà la versione definitiva. Sempre che prima o poi arrivi.