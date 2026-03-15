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Ufficio Stampa Yamaha Yamaha rivoluziona gli scooter con l’airbag

La sicurezza è una priorità fondamentale nella mobilità cittadina, e quando si tratta delle due ruote il rischio aumenta ancora. Le distrazioni sono sempre tante e i pericoli nascosti, perciò le tecnologie di sicurezza attiva continuano a evolversi rapidamente per offrire la maggiore protezione possibile. In questo contesto Yamaha ha presentato il nuovo Tricity 300 2026, con una serie di novità rivolte in particolare alla protezione del guidatore, primo fra tutte l’airbag.

Il maxi scooter a tre ruote porta per la prima volta nel marchio l’airbag integrato. Una tecnologia ben conosciuta sulle auto, ormai quasi scontata, ma che quando si parla di due o tre ruote è una novità. La protezione dell’airbag protegge il motociclista dagli impatti frontali, in cui spesso vengono esposte facilmente le parti superiori del corpo, nonché le più delicate.

Arriva l’airbag

Un’aumento notevole di sicurezza passiva che fino a ora non era mai arrivato su uno scooter Yamaha. Tricity 300 è infatti il primo a vantare questo dispositivo che, in caso di collisione, si attiva per ridurre l’impatto con il manubrio e le altre parti del veicolo. Un passo importante sulla sicurezza della casa giapponese. Gli scooter a tre ruote sono infatti veicoli particolarmente apprezzati per la loro stabilità e il comportamento su fondi bagnati o irregolari. Ora con l’airbag l’esperienza di guida diventa ancora più serena e sicura per chi si muove in città.

Le novità del modello 2026

L’arrivo del modello provvisto di airbag non è l’unica novità del nuovo Tricity 300, che viene aggiornato sia a livello estetico che tecnologico. Ił restyling è evidente e coinvolge la carena con linee più affilate. Al contrario di una filosofia improntata alla sicurezza, l’estetica trasmette più sportività rispetto al passato, nonostante il family feeling con il passato rimanga evidente.

Anche la strumentazione è completamente nuova. Il modello 2026 introduce un display TFT a colori da 4,2 pollici, affiancato da un display LCD da 2,8 pollici. Questa configurazione consente una lettura chiara delle informazioni di guida e permette di collegare lo smartphone per restare sempre connessi durante gli spostamenti. Sul fronte della sicurezza attiva, Yamaha ha lavorato molto sull’impianto frenante e sui sistemi elettronici di assistenza. Il nuovo Tricity 300 integra infatti:

un avanzato ABS Cornering, capace di gestire la frenata anche quando lo scooter è inclinato in curva;

il sistema Unified Braking System (UBS), che distribuisce automaticamente la forza frenante sulle tre ruote;

una gestione elettronica della frenata derivata dalle supersport della gamma Yamaha.

Tecnologie che favoriscono la stabilità nei momenti più importanti, in cui lo spazio di frenata fa la differenza e l’aderenza risulta fondamentale.

Prezzo e arrivo in concessionaria

Nuovo Tricity 300 è in arrivo nelle concessionarie di tutta Europa a partire da giugno 2026, in due versioni che si differenziano per la presenza dell’airbag. La versione Tricity 300 ha un prezzo a partire da 9.499 euro, mentre per il Tricity 300 Airbag il listino parte da 10.299 euro. Con questo nuovo modello Yamaha punta chiaramente a rendere questa tecnologia accessibile a un pubblico ampio, soprattutto a chi utilizza lo scooter quotidianamente per lavoro o per gli spostamenti urbani.