Yamaha, il ritorno di una vera dual-sport: le caratteristiche della regina dell’off-road

I tecnici giapponesi si sono concentrati nello sviluppo della nuova WR125R puntando su caratteristiche da top di gamma

23 Settembre 2025

Ufficio Stampa Yamaha
Lancio Yamaha WR125R 2026

La Casa di Iwata torna a spingere gli amanti delle enduro sul loro terreno di caccia preferito. L’emozione di guidare sullo sterrato in sella a una 125 leggera e briosa prende le forme della nuova Yamaha WR125R. La moto dual-sport è adatta all’off-road, ma non limita la possibilità di una guida fluida anche nei contesti urbani.

Il sistema Variable Valve Actuation è concepito per una erogazione generosa ai bassi e medi regimi per un handling che non deluderà i puristi. La maneggevolezza offre una chance anche ai neofiti che hanno intenzione di lanciarsi in avventurose sfide fuoristradistiche. Il modello base con la cilindrata più piccola della gamma dual-sport della Casa giapponese è nato per affrontare anche le strade meno battute. L’efficienza nei consumi della WR125R nasce da una attenzione spasmodica dei tecnici che hanno voluto superare i confini conosciuti per esplorare nuovi orizzonti.

I dati tecnici della nuova Yamaha

Sotto al serbatoio si colloca un motore versatile che diverte su ogni terreno, grazie a una super efficienza nei consumi di oltre 40 km/l (valore in modalità WMTC) che consente anche lunghi spostamenti. Lo stile non si discosta troppo dalla tradizione storica, con una sella comoda e caratteristiche come la strumentazione LCD multifunzione con la connettività per smartphone. L’impianto frenante è preciso e non manca l’ABS a singolo canale. Il meglio del passato si coniuga in una modernità con linee orizzontali decise, associate a elementi compatti e aerodinamici, come l’ampio cupolino che racchiude i doppi fari anteriori a LED, nello stile opposto alla leggendaria TÉNÉRÉ 700.

Il DNA dual-sport della WR125R arricchisce una gamma Off Road Competition del marchio dei tre Diapason, pensata per offrire una versatilità senza precedenti. Il motore da 125 cc raffreddato a liquido, SOHC, a 4 valvole e con iniezione elettronica è facile da domare, pur essendo soddisfacente nei primi metri. Il sistema Variable Valve Actuation (VVA), unisce due profili di camme di aspirazione, ideale per i continui stop-and-go in città. Le emissioni rimangono basse grazie a due catalizzatori, al sensore O2, tutti componenti che contribuiscono a rispettare le più recenti normative EU5+.

Alta tecnologia in sella

Le sospensioni a corsa lunga e il telaio leggero offriranno puro divertimento a coloro che sceglieranno la WR125R. Il telaio a semi culla doppia riesce a sopperire qualsiasi asperità. Uno dei segreti sta proprio nelle sospensioni caratterizzate da una forcella KYB da 41 mm e da una sospensione di tipo Monocross. Le ruote sono da 21 e 18 pollici, utilizzate su tutta la gamma Adventure di Yamaha, per una aderenza su qualsiasi superficie. Le mescole Dunlop D605 determinano performance versatili.

La posizione di guida è comoda grazie a una sella piatta, permettendo il passaggio dalla posizione eretta a quella seduta in pochi istanti. L’altezza della sella di 875 mm assicura la possibilità ai piloti di appoggiare un piede a terra. La WR125R è nata per offrire ai centauri più giovani il loro primo assaggio della guida off-road per poi magari passare a cilindrate più alte. La WR125R sarà disponibile in due colori: Icon Blue e Yamaha Black. I dettagli sui prezzi della nuova WR125R saranno ufficializzati nel corso dei prossimi mesi. Sul sito web della Casa giapponese è già possibile virtualmente scegliere gli accessori. Disponibile anche l’app gratuita MyRide di Yamaha per avere tutte le info a ogni guida.

