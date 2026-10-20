Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Zero Motorcycles Con una singola ricarica compie 436 km: è la Zero DS

Una moto elettrica di serie, una batteria caricata completamente e un viaggio dalle Alpi francesi al Mediterraneo. Sono gli ingredienti del nuovo Guinness World Records conquistato da Zero Motorcycles, che ha percorso 436,5 chilometri senza collegarsi a una presa di corrente. Un risultato superiore di 125,8 chilometri al precedente primato, ottenuto senza modifiche specifiche alla moto.

Protagonista dell’impresa è stata una Zero DS guidata dal belga Jelle Verstaen, affiancato da altri due motociclisti su modelli differenti. Il percorso ha attraversato strade pubbliche, passi montani e piccoli centri abitati, prima di concludersi sotto una pioggia torrenziale nella regione francese della Camargue.

Una Zero DS di serie con batteria da 19,2 kWh

La protagonista del record era una Zero DS equipaggiata con il Power Tank opzionale, un componente regolarmente disponibile per i clienti. Alla batteria standard da 15,6 kWh è stato aggiunto il modulo supplementare da 3,6 kWh, raggiungendo una capacità complessiva di 19,2 kWh. Pneumatici, motore e configurazione generale sono rimasti quelli previsti dal costruttore.

La scelta della DS non è stata casuale. Rispetto alla DSR/X, presenta un motore meno potente e cerchi in lega più favorevoli all’efficienza aerodinamica. La SR/S carenata offre invece una migliore penetrazione nell’aria, ma la posizione di guida eretta della DS garantiva maggiore comfort durante un viaggio destinato a durare parecchie ore. La sfida è partita da Les Claux, nella zona di Vars, intorno alle 19, dopo una ricarica presso una stazione EBORN.

Il trucco dei 52 km/h e la guida notturna

Per ottenere un’autonomia tanto elevata, il gruppo ha adottato una strategia particolarmente attenta ai consumi. La velocità è stata mantenuta, quando possibile, intorno ai 52 km/h, privilegiando strade secondarie rispetto alle autostrade. Un’andatura moderata permette infatti di contenere la resistenza aerodinamica, particolarmente penalizzante alle velocità superiori.

Anche la partenza serale aveva uno scopo preciso: sfruttare il traffico ridotto per limitare frenate, ripartenze e accelerazioni inutili. Durante le discese alpine, la frenata rigenerativa ha contribuito a recuperare energia, mentre le modalità di guida personalizzabili e il cruise control hanno aiutato a mantenere un comportamento regolare.

Il tentativo ha coinvolto anche Louis Renaud, cliente Zero Motorcycles, sulla propria SR/S, e Jenny Brookes, responsabile del marchio, su una DSR/X. Entrambi hanno superato il precedente record di 310,689 chilometri: Renaud ha raggiunto 350 chilometri, mentre Brookes si è fermata a 384, percorrendone alcuni con l’indicatore della batteria già allo zero.

Gli ultimi 100 chilometri sotto il temporale

Il tratto conclusivo ha riservato le difficoltà maggiori. Attraversando la Camargue, i motociclisti hanno incontrato piogge intense e forti raffiche laterali, particolarmente impegnative negli ultimi 25 minuti. Verstaen ha comunque proseguito fino all’esaurimento della batteria, fermando i dispositivi GPS a 436,5 chilometri.

Per certificare il primato, la presa di ricarica era stata sigillata prima della partenza. Due strumenti GPS verificati, un registro del percorso e le testimonianze raccolte hanno permesso al giudice Guinness di convalidare il risultato.

“Erano tre moto di serie, esattamente come escono dalle nostre concessionarie“, ha sottolineato Pierre-Martin Bos, CEO di Zero Motorcycles. Il record arriva nell’anno del ventesimo anniversario dell’azienda californiana. Va comunque interpretato correttamente: 436,5 chilometri non rappresentano l’autonomia ordinaria della DS, ma il risultato di condizioni di guida e strategie studiate appositamente per massimizzare l’efficienza.