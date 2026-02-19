Il modello della Casa statunitense, presentato a EICMA 2025, è in grado di garantire 112 km di autonomia e raggiunge una velocità massima di 99 km/h

Presentato in anteprima a EICMA 2025, Zero LS1 può coprire 173 km con l'aggiunta di una batteria supplementare

Zero Motorcycles annuncia l’arrivo nelle concessionarie italiane ed europee di LS1, il primo scooter elettrico realizzato dal costruttore statunitense specializzato proprio nei veicoli a due ruote a zero emissioni. Il debutto sul mercato coincide con il ventesimo anniversario dalla fondazione dell’azienda, segnando quindi l’ingresso in un segmento che sta diventato sempre più strategico per la mobilità urbana. Il nuovo modello – pensato per i possessori di patenti A1 e B con almeno tre anni di esperienza – punta su aspetti quali efficienza, funzionalità e tecnologia, presentando al contempo un prodotto dal design all’avanguardia.

Motore, autonomia e caratteristiche tecniche

Presentato in anteprima a EICMA 2025, LS1 è spinto da un motore elettrico da 8,4 kW (11,4 CV) con una coppia dichiarata di 240 Nm. La velocità massima raggiunge i 99 km/h, con una risposta immediata all’apertura dell’acceleratore tipica dei propulsori elettrici. Il sistema di alimentazione prevede due batterie rimovibili da 1,86 kWh ciascuna, ricaricabili tramite presa domestica con caricabatterie standard da 800 W in circa 4,5 ore dal 0 al 90%. È disponibile anche un caricabatterie rapido opzionale che riduce il tempo a 2,6 ore per lo stesso intervallo.

Con la dotazione di serie, l’autonomia urbana dichiarata arriva a 112 km, valore che può variare in base allo stile di guida e alle condizioni di utilizzo. È inoltre possibile installare una terza batteria opzionale nel vano sottosella, soluzione che consente di estendere la percorrenza fino a 173 km nel ciclo cittadino. Per quanto riguarda la ciclistica, questo scooter adotta sospensioni tarate per l’uso urbano, con un compromesso tra rigidità e comfort su pavé e fondi irregolari. Le ruote sono da 14 pollici all’anteriore e da 13 al posteriore, mentre l’impianto frenante utilizza pinze flottanti con doppio pistone davanti e singolo dietro, per un peso complessivo in ordine di marcia di 134 kg.

Sicurezza, dotazioni e prezzo di lancio

Zero LS1 integra sistemi di sicurezza attiva come ABS e controllo di trazione TCS disattivabile, soluzioni pensate per migliorare stabilità e gestione anche su superfici a bassa aderenza o in condizioni meteo sfavorevoli. Questo scooter adotta, inoltre, un sistema antifurto con immobilizzazione attiva e blocco dello sterzo, che si attivano automaticamente quando non è presente il telecomando nei paraggi: un’opzione utile per scoraggiare i furti e consentire agli utenti di lasciare il proprio veicolo in sosta con maggiore tranquillità, soprattutto nei contesti urbani più a rischio.

Il prezzo di lancio è fissato a 5.320 euro, con disponibilità nelle colorazioni Dark Silver e Pearl White. È prevista anche una gamma di accessori dedicati che comprende parabrezza, portapacchi, bauletto, caricabatterie rapido e batteria supplementare per incrementare l’autonomia. La commercializzazione è supportata dalla rete ufficiale di concessionari del marchio, con una garanzia di due anni a supporto del prodotto.

Crescita globale e i risultati ottenuti nel 2025

Il debutto di LS1 arriva in una fase di espansione per Zero Motorcycles, che nel 2025 ha registrato un incremento significativo delle vendite a livello internazionale: i dati diffusi dall’azienda indicano un aumento dell’89% in Nord America e del 17% tra Europa e altri mercati globali rispetto all’anno precedente, con una crescita sostenuta dalla domanda nei principali Paesi e dall’introduzione di modelli più accessibili destinati ad ampliare la base di utenti. All’espansione commerciale si è affiancato lo sviluppo della rete di vendita e assistenza, cresciuta del 58% nel corso dell’anno fino a superare quota 250 concessionari nel mondo.