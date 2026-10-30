La Casa cinese introduce il cruise control e nuove appendici aerodinamiche, confermando il motore da 95 CV, le sospensioni Marzocchi e la versione A2

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA Zontes ZT703-RR mantiene il motore da 95 CV e introduce il ride-by-wire

Zontes aggiorna la sportiva ZT703-RR in occasione di EICMA 2026, introducendo nuove soluzioni elettroniche e aerodinamiche. Il modello a tre cilindri della Casa cinese mantiene la precedente impostazione meccanica, con una potenza massima di 95 CV.

Tra le novità figurano l’acceleratore ride-by-wire, il cruise control e le appendici aerodinamiche integrate nella carenatura. Confermate invece le sospensioni Marzocchi regolabili e la versione depotenziata per patente A2. Prezzi e disponibilità saranno annunciati direttamente al Salone di Milano.

Motore confermato, arriva il ride-by-wire

Zontes ZT703-RR mantiene il motore a tre cilindri in linea da 699 cc, con una potenza massima di 95 CV (70 kW) a 11.500 giri/min e una coppia di 74,4 Nm a 8.500 giri/min. Le caratteristiche del propulsore rimangono invariate rispetto alla precedente versione, mentre gli aggiornamenti riguardano principalmente la gestione elettronica. Resta disponibile anche la configurazione depotenziata da 35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min, destinata ai possessori di patente A2.

La principale novità è l’introduzione dell’acceleratore elettronico ride-by-wire, che sostituisce il tradizionale comando meccanico e consente una gestione elettronica dell’apertura delle farfalle. Il sistema è stato sviluppato per rendere più progressiva la risposta all’acceleratore. A questa soluzione si aggiunge il cruise control, che permette di mantenere una velocità costante senza intervenire continuamente sul comando del gas. La dotazione comprende inoltre il quickshifter, che consente di inserire le marce senza utilizzare la frizione durante la guida.

Tra le conferme troviamo il telaio in alluminio e le sospensioni Marzocchi regolabili. La forcella anteriore consente di intervenire su precarico, compressione ed estensione, mentre il monoammortizzatore posteriore prevede regolazioni del precarico e dell’estensione. L’impianto frenante Brembo comprende un doppio disco anteriore da 300 mm.

Protagonista allo stand di EICMA

Tra gli aggiornamenti figurano, inoltre, le appendici aerodinamiche integrate nella carenatura, progettate per generare deportanza sull’avantreno alle velocità elevate. Le alette contribuiscono alla stabilità della parte anteriore della moto, intervenendo sul comportamento aerodinamico senza modificare l’impostazione generale della carrozzeria.

L’altezza della sella è fissata a 820 mm da terra, mentre gli pneumatici adottano misure 120/70-17 all’anteriore e 180/55-17 al posteriore. La dotazione elettronica comprende inoltre una piattaforma inerziale a sei assi, collegata all’ABS Cornering a doppio canale e al controllo di trazione. I sistemi utilizzano i dati relativi al movimento della moto per gestire gli interventi sulla frenata e sulla trazione.

Zontes ZT703-RR sarà esposta all’edizione 2026 di EICMA nelle colorazioni Red e Black. Il costruttore cinese ha scelto il Salone di Milano per comunicare i prezzi e le tempistiche di commercializzazione della versione aggiornata. Come riferimento, il modello attualmente in vendita in Italia ha un prezzo di listino di 7.990 euro. I visitatori potranno trovare la sportiva presso lo stand Zontes, situato nel padiglione 7, stand O48.

Zontes prepara un’altra novità

Zontes sta lavorando anche a un nuovo progetto. Dai brevetti di design recentemente emersi in Cina arrivano infatti le prime indicazioni sulla ZT903-R, una naked equipaggiata con un motore a tre cilindri in linea che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere una cilindrata vicina ai 900 cc. Si tratterebbe di un propulsore completamente nuovo, anziché di una semplice evoluzione dell’attuale unità da 699 cc.

I disegni comparsi in rete mostrano una moto dalle linee spigolose, con un forcellone monobraccio in alluminio, appendici aerodinamiche integrate ai lati del serbatoio e una coppia di terminali di scarico alti. Il frontale presenta fari LED sovrapposti, mentre la coda è corta e rastremata. Completano il quadro gli specchietti alle estremità del manubrio e i componenti del sistema di scarico collocati sotto il motore.

La ZT903-R potrebbe rappresentare il primo modello di una nuova famiglia. Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali sulle caratteristiche definitive, sulle tempistiche di presentazione o sull’eventuale presenza a EICMA.