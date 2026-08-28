ZXMoto prepara l’approdo ufficiale in Europa, in arrivo la nuova sportiva 500RR

Il modello adotta un quattro cilindri in linea da 470 cc e 84 CV, con ABS cornering, sospensioni regolabili e forcellone monobraccio

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA ZXMoto 500RR, disponibile a settembre nel Regno Unito, segnerà il debutto del brand cinese in Europa

ZXMoto è sempre più vicina a fare il suo ingresso ufficiale sul mercato europeo. La Casa cinese, fondata dall’ambizioso imprenditore Zhang Xue, è pronta a lanciare 500RR nel Regno Unito a settembre.

La sportiva carenata, già vista da vicino in occasione dell’edizione 2025 di EICMA, adotta un quattro cilindri in linea da 470 cc, dalla potenza massima di 84 CV, e si presenta con sospensioni regolabili, forcellone monobraccio e ABS cornering gestito da una piattaforma inerziale a sei assi.

Caratteristiche da vera sportiva

Il cuore di ZXMoto 500RR è un quattro cilindri in linea da 470 cc con distribuzione bialbero a 16 valvole e raffreddamento a liquido. La potenza massima dichiarata è di 84 CV a 13.500 giri/min, mentre la coppia raggiunge 46 Nm a 11.500 giri/min. Il rapporto di compressione è pari a 12,9:1 e l’alimentazione è affidata a un sistema di iniezione elettronica Bosch.

Il motore è abbinato a un cambio a sei rapporti e a una frizione servoassistita con funzione antisaltellamento. Secondo i dati diffusi dal costruttore, la velocità massima arriva a 235 km/h. Il peso in ordine di marcia è di 168 kg, con sella posta a 800 mm da terra, serbatoio da 15 litri e interasse di 1.395 mm.

La scelta del quattro cilindri rende 500RR una proposta piuttosto particolare tra le sportive di media cilindrata, dove oggi questa architettura è poco diffusa. Sul mercato italiano uno dei riferimenti risulta essere Kawasaki Ninja ZX-4RR, anch’essa dotata di un quattro cilindri in linea, ma con una cilindrata di 399 cc.

Assetto regolabile e piattaforma inerziale a sei assi

La parte ciclistica di ZXMoto 500RR ruota attorno a un telaio a traliccio in acciaio abbinato a un forcellone monobraccio in alluminio. All’anteriore trova posto una forcella a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile, mentre al posteriore lavora un monoammortizzatore centrale pluriregolabile.

L’impianto frenante prevede due dischi flottanti da 300 mm all’anteriore, abbinati a pinze radiali a quattro pistoncini, mentre dietro è presente un disco singolo da 220 mm. I cerchi sono entrambi da 17 pollici e montano pneumatici 120/70 ZR17 davanti e 180/55 ZR17 dietro.

Sul fronte elettronico, 500RR dispone anche di ABS Cornering gestito da una piattaforma inerziale a sei assi. Il sistema completa la dotazione tecnica del modello e affianca una ciclistica composta da elementi regolabili e da un impianto frenante con pinze radiali all’anteriore.

Alla conquista dell’Europa

ZXMoto è un marchio molto giovane: nasce nel 2024 a Chongqing per iniziativa di Zhang Xue, dopo la sua uscita da Kove Moto, realtà che aveva contribuito a fondare nel 2017. Con ZXMoto, l’imprenditore cinese ha scelto di costruire una nuova gamma destinata anche ai mercati internazionali.

Il debutto fuori dalla Cina è arrivato con l’allestimento del proprio stand a EICMA 2025, presentando una gamma articolata tra sportive, naked e modelli destinati all’off-road. Nel 2026, il marchio ha compiuto un altro passo entrando nel Mondiale Supersport con il team ZXMoto Factory Evan Bros Racing, ottenendo anche due vittorie con Valentin Debise.

L’arrivo commerciale di 500RR nel Regno Unito rappresenta così una nuova tappa dell’espansione europea della Casa. Sul mercato britannico, la sportiva sarà proposta a partire da 5.899 sterline, equivalenti a circa 6.900 euro, ai quali andranno aggiunti i costi di immatricolazione previsti localmente. Le prime unità sono attese nel Regno Unito a settembre 2026. Per quanto riguarda l’Italia, invece, al momento non sono state comunicate una data ufficiale di lancio né indicazioni sul prezzo destinato al nostro mercato.