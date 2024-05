Una livrea speciale anche per la numero 46 del Team WRT, per Le Mans colori vivaci e grafiche accattivanti che richiamano celebri caschi e le moto di Valentino

A pochi giorni dalla 24 Ore di Le Mans, anche il team di Valentino Rossi presenta delle livree speciali per l’occasione. La competizione più prestigiosa e importante al mondo richiede la miglior preparazione sia dei piloti sia dei team, anche dal punto estetico. Per tale motivo la BMW M4 GT3 numero 46 si veste a festa e propone una colorazione che prende spunto da quella utilizzata nel Fanatec GT World Challenge Europe. La prima apparizione al pubblico sarà per il 7 giugno a Le Pesage.

La livrea di Valentino Rossi

BMW Motorsport e il Team WRT hanno presentato delle livree speciali per la LMGT3. Saranno diverse rispetto a quelle che abbiamo visto correre fino a oggi nel Mondiale Endurance. Quella della vettura numero 46 di Valentino Rossi e dei compagni di team Ahmad Al Harthy e Maxime Martin, prende spunto dalla livrea che corre già nel Fanatec GT World Challenge Europe. Sul circuito di Le Mans sfreccerà una M4 tendente al blu con i classici richiami giallo fluo tipici di Valentino.

Una livrea che quindi abbandona la tradizionale combinazione bianco e nera tipica di BMW Motorsport per sposare una colorazione che possa spingere Valentino al successo. I colori vivaci e le grafiche accattivanti richiamano infatti i celebri caschi e le moto che hanno reso il pilota di Tavullia una leggenda nel mondo dei motori. In particolare, il numero 46, simbolo inconfondibile di Rossi, sarà ben visibile e accompagnato da motivi che rappresentano la lunga e gloriosa carriera dell’italiano. Gli altri simboli a lui cari come le fiamme, il sole e la luna adorneranno invece il suo casco che per l’occasione, renderà omaggio alla tradizione e allo spirito di Le Mans.

Le aspettative

L’entusiasmo per le nuove livree e la grafica del casco è palpabile non solo tra i fan di Rossi, ma anche tra gli appassionati di automobilismo. Lo stesso pilota italiano ha subito inserito le immagini della livrea dedicata nelle stories del suo account Instagram. Il tutto per una nuova avventura, ricca di emozioni e di sfide. Quella che si svolgerà sul leggendario Circuit de la Sarthe, infatti è famosa per la sua durata, la sua intensità e la sua capacità di mettere alla prova piloti e team ai massimi livelli. Partecipare è un sogno che Valentino ha coltivato a lungo e ora è pronto a realizzarlo.

Dopo tre round WEC finora corsi, il Team WRT è secondo nella classifica LMGT3 dietro l’attuale leader, Manthey PureRXcing. Per i vincitori della 24 Ore di Le Mans in palio un totale di 50 punti per il campionato. Valentino Rossi sogna l’impresa galvanizzato anche dagli ottimi risultati ottenuti nell’ultima gara Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup a Misano. Due prove e due vittorie che hanno ridato ossigeno dopo il difficile fine settimana del FIA WEC di Spa-Francorchamp, ultima prova del Mondiale Endurance prima di Le Mans.

Valentino Rossi e il team WRT si preparano così a scrivere un nuovo capitolo nella storia della 24 Ore di Le Mans. Con determinazione e concentrazione, Rossi è pronto a affrontare la nuova sfida in terra francese. Dalle premesse, lo farà con lo stesso spirito che lo ha reso una leggenda nel mondo del motociclismo. Gli appassionati di tutto il mondo sono pronti a vivere un’altra edizione indimenticabile di Le Mans, con la speranza di vederlo trionfare e diventare leggenda anche su quattro ruote.

La prossima BMW

Nel frattempo, dal continuo dialogo e confronto con piloti e team, gli ingegneri della BMW M Motorsport hanno lavorato intensamente per rendere ancora migliore la loro ammiraglia nelle corse GT, la BMW M4 GT3. Il risultato di questo lavoro è la versione EVO della vettura che è stata presentata mercoledì sera prima della 24 Ore del Nurburgring nello Showroom M. La BMW M4 GT3 EVO sarà in gara dalla stagione 2025.

Evidenti sono le modifiche al telaio per un lavoro di evoluzione che si è concentrato più che sulle prestazioni soprattutto su guidabilità, efficienza e affidabilità. Per Andreas Roos, responsabile della BMW M Motorsport, la BMW M4 GT3 del prossimo continuerà a giocare un ruolo di protagonista nel primo campionato di corse GT dei prossimi anni e a celebrare molte altre grandi vittorie.

Prima di Le Mans

Prima di Le Mans, da non perdere in TV, il dottore tra i protagonisti della docuserie “Veloce, la leggenda della Motor Valley” di Paolo Civati, Rice Media in collaborazione con Rai Documentari. Una produzione TV che andrà in onda venerdì 31 maggio su Rai 2 in prima serata e che sarà dedicata alla patria italiana della velocità: l’Emilia-Romagna. Tra Piacenza e Rimini verrà raccontato il distretto dove hanno sede le più importanti industrie automobilistiche e motociclistiche al mondo. E tra le immagini di repertorio e i volti noti dei protagonisti che hanno animato e continuano ad animare la sua storia, non mancheranno anche i ricordi e la testimonianza di Valentino Rossi.