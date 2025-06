La 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans è iniziata tra squalifiche, sorprese e attesa per le Hyperpole: in pista anche Valentino Rossi

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Screenshot

L’asfalto si fa caldo in attesa della 24 ore di Le Mans 2025. Cronografi sintonizzati alle 16.00 di sabato 14 giugno per una corsa che sta già facendo parlare di sé dopo le prove libere e prime qualifiche.

La regina del campionato endurance arriva alla 93esima edizione con una bagarre di nomi importanti dell’automobilismo, primo fra tutti Ferrari che con le 499p si giocherà la classe Hypercar sfidando BMW M Hybrid V8, Alpine A424, Aston Martin Valkyrie, Peugeot 9X8, Cadillac V-Series R, Toyota GR010 e Porsche 693.

Quest’ultima si è già conquistata la prima pagina dei tabloid con la Porsche di Kévin Estre che è stata squalificata a seguito dei controlli notturni per infrazione al peso minimo da regolamento. Sorprende in positivo invece Cadillac che, insieme a Ferrari, si delinea come protagonista per le Hyperpole in programma nella serata di oggi, giovedì 12.

Non solo hypercar: i campionati LMP2 e LMGT3

Al di fuori dei nomi altisonanti c’è una categoria che vuole mettere al primo posto la bravura del pilota, con 17 auto in una competizione monomarca basata su prototipi alla fine di un ciclo tecnico. 17 auto con telaio Oreca 07 e motori Gibson che rendono l’arrivo alla bandiera a scacchi impronosticabile. Ci si attende spettacolo. Al momento a capeggiare il cronometro è stato Louis Delétraz a bordo di un’appariscente Spike the Purple Dragon con il numero 199, segnando un tempo di 3:35.472. Secondo tempo per Ben Hanley sulla United Autosports numero 22, seguito da Alexander Quinn sulla sua Algarve PRO Racingnumero 45.

Spettacolo atteso anche per la GT3, la sfida tra le supercar stradali per il secondo anno senza la presenza della classe GTE e primo anno che comprende le qualifiche Hyperpole. 24 equipaggi a bordo di nomi che fanno sognare gli appassionati: Ferrari 296, Mercedes AMG GT3, Ford Mustang, Aston Martin Vantage, Chevrolet Corvette Z06, BMW M4, McLaren 720S, Lexus RC F e infine le vincitrici uscenti Porsche 911. Il meglio della strada che si sfida per 24 ore di competizione.

A guardare con fiducia le qualifiche Hyperpole è Valentino Rossi, con la sua BMW numero 46 del team WRT che ha conquistato la pole grazie a un giro perfetto del compagno Ahmad Al Harthy. Segue l’Aston Martin numero 27 di Ian James e il campione uscente Ryan Hardwick sulla sua Porsche.

Il programma dell’evento e la copertura Tv

Si parte oggi 12 giugno alle 20.00 con le qualifiche Hyperpole per LMGT3 e LMP2. Alle 21.05 è il turno delle Hypercar. Poi dalle 23.00 a mezzanotte l’ultima sessione di qualifiche prima della pausa di venerdi 13 giugno pre gara, che permetterà agli appassionati di vedere i propri piloti preferiti grazie a una parata nel centro storico di Le Mans a bordo di auto storiche e moderne.

Nei momenti di attesa gli spettatori potranno godersi l’intrattenimento delle fan zone con l’ ACO H2 Hydrogen Village e la mostra McLaren, a Name for Eternity al museo del circuito. Sabato 14 si scaldano i motori dalle 12.00, per arrivare al semaforo verde che scatta alle 16.00 per terminare 24 ore dopo alle 16.00 di domenica 15 giugno. Seguono infine le premiazioni dalle 16.00 con le incoronazioni dei vincitori e del podio.

Giovedì 12 giugno 2025

14:45-17:45 Prove libere 3 (diretta TV su Eurosport)

20:00-21:55 Hyperpole (diretta TV su Eurosport)

23:00-00:00 Prove libere 4 (diretta TV su Eurosport)

Sabato 14 giugno 2025

12:00-12:15 Warm Up (diretta TV su Eurosport)

16:00-00:00 Gara (diretta TV su Eurosport)

Domenica 15 giugno 2025

00:00-16:00 Gara (diretta TV su Eurosport)