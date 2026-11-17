L'asturiano torna alla Dakar 7 anni dopo: sarà al volante di una Aston Martin Dreadnought preparate da Prodrive. Con lui Loeb e il campione in carica Moraes

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Aston Martin Non solo F1, Alonso torna alla Dakar nel 2027 con Aston Martin e Prodrive. Al suo fianco Sébastien Loeb e Lucas Moraes per vincere nel deserto

Alonso torna alla Dakar, una gara che nel 2020 gli ha lasciato addosso la fatica, la polvere e soprattutto la voglia di misurarsi ancora con una delle prove più dure del motorsport. Sette anni dopo il suo debutto, il due volte campione del mondo di F1 è pronto a tornare con un importante progetto che porta il nome di Aston Martin, il marchio con cui ha scelto di proseguire la propria carriera nel Circus almeno fino al 2027.

Aston Martin Racing si prepara a entrare per la prima volta nel rally-raid mondiale con una squadra di 3 vetture alla prossima Dakar. Al centro del programma c’è la Dreadnought, un prototipo da competizione sviluppato partendo da un videogioco e costruito da Prodrive, partner storico della casa britannica. Al volante ci saranno 3 nomi che, per curriculum e ambizioni, rendono immediatamente il progetto uno dei più attesi della prossima edizione: Fernando Alonso, Sebastien Loeb e Lucas Moraes, campione del mondo in carica del rally-raid.

Il ritorno alla Dakar

Il volto più mediatico della spedizione Aston Martin sarà inevitabilmente quello del veterano spagnolo. Perché Alonso non è un pilota che si accontenta di attraversare le categorie: ha corso e vinto in F1, ha conquistato 2 volte la 24 Ore di Le Mans e si è misurato con la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Daytona. La Dakar rappresenta un’altra frontiera, forse la più distante dalla sua dimensione abituale ma non un debutto. Non basterà essere veloci: bisognerà saper leggere il terreno, amministrare la meccanica, interpretare le note del navigatore e conservare lucidità quando la gara presenta il conto.

Il primo suo assaggio alla competizione risale al 2020, quando affrontò la prima Dakar al volante di una Toyota Hilux, chiudendo al 13esimo posto assoluto. Un risultato significativo per un esordiente arrivato dal mondo delle monoposto e delle gare endurance. In quell’avventura aveva al suo fianco Marc Coma, 5 volte vincitore della Dakar nella categoria moto, che tornerà ad accompagnarlo anche nel 2027. La coppia aveva già mostrato segnali importanti, con il secondo posto ottenuto nell’ottava tappa. Ora l’obiettivo è tornare con maggiore esperienza e una struttura costruita per competere ai massimi livelli.

La decisione

“Dopo aver deciso di continuare a correre in F1, ho riflettuto a lungo sulla Dakar. La conferma è stata semplice, volevo affrontare la sfida al massimo e cimentarmi sia in F1 sia nella Dakar nello stesso anno“, il commento dello spagnolo. Una scelta che racconta bene il personaggio, la voglia di continuare a esplorare il motorsport in tutte le sue forme, senza rinunciare alla categoria che resta il centro della sua attività.

La convivenza tra i due programmi sarà uno degli aspetti più delicati. La Dakar si svolgerà dal 9 al 23 gennaio 2027, proprio nel periodo che precede i test invernali di F1 e una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa, con 24 GP e 10 Sprint. Alonso non nasconde le priorità: “La F1 rimane la mia priorità. Ma sono un pilota e sfide come questa sono il motivo per cui amo competere“. Il calendario impone una preparazione accurata, ma lo spagnolo è convinto di poter affrontare entrambe le sfide.

I compagni d’avventura

A rendere ancora più interessante il progetto è la qualità della squadra. Sebastien Loeb non ha bisogno di presentazioni: 9 titoli mondiali rally, 28 vittorie di tappa alla Dakar e 5 podi nella maratona africana e mediorientale, anche se la vittoria assoluta gli è sempre sfuggita. Il francese sarà affiancato dal copilota belga Fabian Lurquin e vede nell’avventura con Aston Martin una nuova occasione per inseguire il successo che ancora manca alla sua collezione.

Il terzo pilota sarà Lucas Moraes, brasiliano, 36 anni, già protagonista alla Dakar con il terzo posto al debutto nel 2023 e reduce dalla conquista del Mondiale Rally-Raid 2025. Con il copilota Pablo Moreno, Moraes rappresenta il riferimento più diretto per il team sul terreno della disciplina. La sua conoscenza delle gare e dei percorsi sarà fondamentale in una squadra che mette insieme campioni provenienti da esperienze differenti.

Da Call of Duty alla Dakar

La Dreadnought è il cuore tecnico e simbolico dell’operazione. Il nome nasce da un progetto digitale di veicolo militare ideato per il videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4, ma Aston Martin ha deciso di trasformarne l’ispirazione in un prototipo reale, concepito per affrontare gli ambienti più estremi. La vettura è stata sviluppata da Prodrive, realtà britannica con quarant’anni di esperienza nelle competizioni, un passato ricco di successi nel Mondiale Rally e una presenza consolidata alla Dakar. Negli ultimi 5 anni il team ha conquistato 3 podi e ha vinto l’edizione 2026 con una vettura progettata e costruita internamente.

È un patrimonio tecnico sul quale Aston Martin intende costruire la propria prima avventura nel rally-raid. “L’ambizione è stata chiara fin dall’inizio: creare un’auto in grado di competere ai vertici della gara più difficile al mondo“, ha sottolineato David Richards, presidente di Prodrive. L’amministratore delegato di Aston Martin, Adrian Hallmark, ha invece definito la Dakar il banco di prova più estremo per mettere alla prova la visione del marchio e la capacità di spingersi oltre i confini tradizionali delle competizioni.

Tutto pronto per la Dakar 2027

La 49esima edizione della Dakar scatterà il 9 gennaio 2027 da Loulé, in Portogallo, con un prologo di 129 chilometri. La gara vera e propria prenderà il via il giorno successivo dallo stadio Algarve, con una prima tappa di 300 chilometri. Il percorso si sposterà poi in Marocco, dove i concorrenti affronteranno le insidie del deserto del Sahara. In programma 12 tappe, 4.341 chilometri di prove speciali e un itinerario complessivo di 6.805 chilometri, prima dell’arrivo a Marrakech il 23 gennaio.

Per Alonso sarà un ritorno in un mondo nel quale la velocità pura conta, ma non è mai sufficiente. Non sarà una semplice parentesi esotica nella carriera di un campione di F1, ma una sfida sportiva vera, con una macchina nuova e l’ambizione dichiarata di lottare per il vertice.

Alonso ha già dimostrato di saper uscire dalla propria comfort zone. Alla Dakar proverà a farlo ancora, in una gara che chiede di arrivare in fondo, giorno dopo giorno. Proprio questo, probabilmente, il motivo per cui continua ad attirarlo ad accettare nuove avventure sulle 4 ruote competitive.