Tra GT3 da milioni di euro e factory team ufficiali, una improbabile e colorata Dacia Logan è diventata la protagonista assoluta della 24 Ore del Nurburgring

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Getty Images

In uno dei santuari del motorsport mondiale, il Nurburgring Nordschleife, 25 chilometri di curve cieche, boschi, salti e guardrail, anche quest’anno non hanno vinto Ferrari, Lamborghini o Mercedes. Almeno non nel cuore del pubblico. La vettura più amata della 24 Ore è stata una normalissima Dacia Logan. Sì, proprio lei, la berlina low-cost nata per i mercati emergenti, quella che in Europa è diventata il simbolo dell’auto senza pretese.

Mentre i GT3 ufficiali da oltre 600 cavalli combattevano per la vittoria assoluta, una Logan numero 300 preparata dal piccolo team tedesco Olli’s Garage Racing è diventata virale sui social, nei paddock e persino tra gli addetti ai lavori. Il motivo è semplice, in un motorsport sempre più perfetto, costoso e sterilizzato, la Logan rappresenta tutto ciò che il pubblico romantico teme di perdere.

L’anti-supercar

La scena sembrava scritta da uno sceneggiatore con grande senso dell’umorismo. Per molti poteva sembrare uno scherzo. Da una parte Mercedes-AMG GT3 ufficiali, Ferrari e Lamborghini. Dall’altra una Dacia Logan con la sagoma da taxi dell’Est Europa e una reputazione non proprio invidiabile. Ma al Nurburgring le differenze diventano parte dello spettacolo. La 24 Ore del Ring è una delle poche gare al mondo dove prototipi e GT3 condividono la pista con vetture molto più lente. Proprio questo caos controllato a renderla unica. La Logan di Olli’s Garage corre nelle classi minori, dove conta sopravvivere più che vincere.

In questo 2026 è successo qualcosa di più grande. Dei video diventati virali mostrano la Logan attraversare indenne una zona piena d’olio dove diverse GT potentissime finiscono in testacoda o nella ghiaia. La Dacia continua tranquilla, quasi indifferente al dramma attorno a lei. Poco dopo, un altro filmato la mostra mentre tiene dietro addirittura la Mercedes GT3 del team di Max Verstappen in un tratto misto del circuito. Inoltre, non è stata la vettura più lenta della gara, alcune BMW 325i hanno chiuso dietro. E nei commenti qualcuno ha scritto: “Non tutto deve essere carbonio e minaccia. A volte il motorsport ha bisogno di una berlina sensata con ambizioni totalmente irragionevoli“.

Olli’s: il garage che sfida i colossi

Dietro la Logan non c’è un costruttore ufficiale, non c’è un budget milionario e non c’è una struttura da F1. C’è Oliver Kriese, detto “Olli”, proprietario di una piccola officina tedesca e anima di Olli’s Garage. Il progetto nasce quasi come una provocazione romantica, portare una vettura popolare in una delle gare endurance più dure del pianeta. Un’idea che ricorda il motorsport anni ’70, quando bastavano passione, amici e chiavi inglesi. La Logan deriva da una vecchia vettura del Dacia Logan Cup, categoria monomarca low-cost nata negli anni 2000.mNegli anni il team è diventato una sorta di culto underground del Nurburgring.

La macchina è lenta, spesso lentissima, ma è impossibile non notarla. Anche perché il pubblico del Ring ama da sempre gli outsider. Il team lavora davvero con budget ridotti e molti membri sono volontari. Alcuni fan aiutano economicamente la squadra e nel paddock la Logan viene fotografata quasi quanto le GT3. Da segnalare che ci sono anche critici che considerano la Dacia non più aggiornata e un pericoloso ostacolo tra le vetture in corsa.

Da rottame a leggenda

La storia sarebbe già perfetta così, ma c’è un dettaglio che la rende ancora più romantica. Nel 2025, la Logan originale fu distrutta in un incidente violentissimo con un’Aston Martin. La vettura venne praticamente demolita e per molti era la fine della favola. Invece il pubblico reagì come si reagisce alla morte di un personaggio amato. Partirono raccolte fondi spontanee e i social si riempirono di messaggi. I commissari di pista e gli appassionati si mobilitarono per aiutare il team a tornare in gara negli anni successivi. Così la Logan grazie soprattutto al suo team è rinata.

Nel 2026 è tornata ancora più assurda. Perché sotto il cofano non c’è più il tranquillo motore originale, il team ha montato un propulsore Renault Mégane RS da circa 280 cavalli. Una specie di Frankenstein meccanico nato in garage. Il risultato è stato che la Dacia è stata ancora lenta rispetto alle GT3, ma abbastanza veloce da diventare imprevedibile e non più ultima.

Il motorsport umano

C’è un motivo preciso se questa storia continua a fare il giro del mondo. La Logan rappresenta l’ultima forma di motorsport autentico. Oggi le gare endurance sono dominate da simulatori, ingegneri, factory team e budget enormi. Tutto è perfetto, scientifico, professionale mentre la Dacia invece è rumorosa, improbabile e quasi ridicola. Proprio questo è il punto, quando la gente vede una Logan da poche migliaia di euro sfidare macchine che costano quanto una villa, si crea immediatamente una narrazione universale: Davide contro Golia.

Non importa che arrivi 107esima assoluta, conta il fatto che sia arrivata. Conta che abbia perso una ruota a tre ore dalla fine e sia comunque tornata in pista dopo una riparazione disperata dei meccanici. Conta che ogni volta che passava davanti alle tribune, il pubblico la applaudisse più delle GT ufficiali.

La macchina perfetta non solo per un meme

La Logan è diventata anche un fenomeno culturale. Sui social è diventata materiale perfetto per meme, gif e video virali. Molti fan inglesi e americani l’hanno collegata subito al mito della Dacia Sandero di Top Gear. Altri chiedono già che venga aggiunta ai videogiochi. Il tutto giustificato dal fatto che la sua silhouette anonima in mezzo a Mercedes, Ferrari e Lamborghini sembra un fotomontaggio vivente. Ma è reale e forse questo è il dettaglio più incredibile.

Questa storia funziona così bene perché il pubblico non vuole soltanto vedere chi vince. Vuole storie curiose e la Dacia Logan di Olli’s Garage è la storia perfetta perché contiene tutto, oggi anche il fatto che Max Verstappen ne è stato coinvolto indirettamente nella narrazione. La Logan è la prova che nel motorsport moderno esiste ancora spazio per l’assurdo. forse è proprio questo il motivo per cui, mentre Ferrari e Lamborghini combattevano per la gloria, il pubblico guardava una vecchia Dacia Logan colorata che arrancava nella fredda notte dell’Eifel. Perché certe auto non corrono per vincere, corrono per essere ricordate.