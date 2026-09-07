Il pilota britannico 36enne Ollie Millroy ha rischiato la vita nel China GT: è stato Loek Hartog a salvargli la vita, il pilota olandese 23enne l’ha estratto dalla vettura in fiamme.

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GT China

Un fine settimana che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è concluso con un messaggio di speranza e profonda gratitudine nel mondo delle corse.

Il pilota Ollie Millroy è sopravvissuto a uno spaventoso incidente che ha visto la sua vettura avvolta dalle fiamme, lasciando l’intera comunità del motorsport con il fiato sospeso.

L’incidente durante una gara di GT China è avvenuto dopo 20 minuti di gara a Shanghai, quando la Ferrari 296 GT3 Evo di Millroy è stata colpita violentemente di lato in seguito alla collisione tra Chen, sulla Ferrari 296 GT3, e Neil Verhagen, sulla Bmw M4 GT3 Evo. Dopo il violento impatto la vettura ha preso fuoco ed è finita contro le barriere.

L’intervento miracoloso

Il bilancio medico per Millroy è pesante: frattura delle costole, della clavicola, lesioni alle mani e alle dita e una contusione polmonare. Tuttavia, considerando la dinamica e la violenza dell’impatto, il fatto che il pilota sia vivo e pronto ad affrontare il percorso di guarigione ha del miracoloso.

A evitare il peggio è stato il tempestivo e stoico intervento del collega Loek Hartog. Senza esitare un solo istante, Hartog ha arrestato la propria vettura accanto al rogo, sfidando il fuoco per estrarre Millroy dall’abitacolo incandescente. Un gesto di puro altruismo e fratellanza sportiva che ha dimostrato come, di fronte al pericolo, i valori umani superino qualsiasi rivalità agonistica.

Un ruolo cruciale nel salvare la vita al pilota va riconosciuto anche agli standard di sicurezza e all’ingegneria della Ferrari. La cellula di sopravvivenza della vettura ha assorbito l’impatto devastante, garantendo quell’integrità strutturale minima necessaria per consentire i soccorsi.

Il video del dramma sfiorato su Tik Tok

”Mi ha salvato la vita”

Mentre Millroy si prepara ad affrontare gli interventi chirurgici e la successiva riabilitazione, l’abbraccio del motorsport si stringe attorno a lui.

”Ti devo la vita” ha scritto su Instagram Millroy . “Loek Hartog si è fermato immediatamente, senza che si vedessero commissari o mezzi antincendio, e ha rischiato la propria vita per tirarmi fuori dall’auto. Non ricordo nulla dei 30 secondi precedenti all’incidente e dell’ora successiva, ma ricorderò il suo incredibile atto di coraggio per il resto della mia vita”

Episodi come questo mostrano il lato più duro delle corse, ma evidenziano al contempo il coraggio, la resilienza e la profonda umanità che rendono unico questo sport.