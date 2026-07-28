Due post, una Hypercar camuffata e il misterioso “Loading…”: Ferrari alimenta il mistero sui social e prepara gli appassionati e non a una possibile novità

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre La Ferrari

Due post sui social, una grafica in bianco e nero e una Hypercar completamente camuffata. Maranello accende la curiosità degli appassionati: semplice teaser o c’è qualcosa di nuovo in arrivo?

C’è una Ferrari che si vede e una Ferrari che, per ora, bisogna soltanto immaginare. La prima è una Hypercar fotografata in pista, avvolta da una pellicola camouflage che ne nasconde ogni dettaglio.

La seconda è quasi un’opera d’arte astratta: geometrie bianche e nere, superfici sovrapposte, forme che sembrano richiamare una vettura da corsa scomposta in mille pezzi. In mezzo, una sola parola: “Loading…“. Il Cavallino Rampante al momento ha scelto di non spiegare. E, come spesso accade nel mondo Ferrari, il silenzio sembra essere diventato parte della notizia. Inoltre, è proprio il passaggio dalla prima alla seconda immagine a rendere interessante la strategia comunicativa.

Il gioco degli indizi

Due post pubblicati sui social hanno infatti acceso la curiosità degli appassionati di motorsport. Nessuna presentazione ufficiale, nessun comunicato tecnico, nessun nome, solo immagini e un messaggio che sembra suggerire che qualcosa sia in fase di preparazione. La domanda, inevitabile, è una sola: che cosa sta “caricando” Ferrari?

Il primo elemento è la grafica. Non è una fotografia tradizionale, ma un’immagine fortemente elaborata, costruita su una combinazione di bianco, nero e geometrie frammentate. Il colpo d’occhio ricorda una sorta di caos digitale con superfici, linee e volumi sembrano comporre e scomporre contemporaneamente l’idea di una Hypercar.

Poi è arrivato il secondo post. Qui la fantasia lascia spazio alla realtà: una vettura da endurance viene immortalata durante un test, ma è completamente ricoperta da un camouflage estremamente fitto. Il risultato è quello tipico dei prototipi che devono ancora essere svelati. Nella foto si intuiscono proporzioni e architettura generale, ma i dettagli sono volutamente cancellati.

Prima l’astrazione, poi il prototipo

Una sequenza che potrebbe essere semplicemente una campagna social costruita per generare attenzione, ma che lascia aperta una possibilità. Ferrari potrebbe essere pronta a mostrare una nuova evoluzione del proprio progetto Hypercar. Il nome da cui partire è inevitabilmente quello della Ferrari 499P.

La prima Hypercar del Cavallino, entrata nel Mondiale Endurance nel 2023 e che ha costruito in pochissimo tempo una storia straordinaria. Ha conquistato il titolo Costruttori e quello Piloti nel WEC, mentre nel febbraio 2026 ha presentato la versione con cui affrontare la nuova stagione, confermando l’obiettivo di difendere la leadership. La vettura, dunque, non è un progetto al tramonto. Al contrario, resta il cuore del programma endurance ufficiale di Maranello.

Ferrari, sviluppo continuo

Il mondo delle Hypercar vive di sviluppo continuo. Anche quando una macchina è vincente, il lavoro nei reparti tecnici non si ferma mai. Aerodinamica, affidabilità, gestione dell’energia, pneumatici, efficienza e comportamento sul giro sono elementi sui quali ogni dettaglio può trasformarsi in un vantaggio.

La 499P del 2026 è già stata oggetto di interventi e adattamenti ma l’ipotesi di un ulteriore sviluppo non sarebbe, di per sé, sorprendente. Una strategia in ottica del ritorno prepotente di Toyota e dell’ingresso di nuovi marchi nell’Endurance. Dai primi post non emerge una conferma ufficiale che si tratti di una nuova Hypercar e questa zona grigia accende l’interesse.

Una nuova Hypercar in arrivo?

È probabile che Ferrari stia preparando un annuncio relativo a un’evoluzione tecnica della 499P. La vettura camuffata potrebbe essere un esemplare impegnato in una sessione di test e la campagna social potrebbe anticipare un aggiornamento che il pubblico non ha ancora visto. Un’altra ipotesi riguarda invece una nuova configurazione aerodinamica o un pacchetto di sviluppo.

Nel mondo endurance, dove la ricerca dell’efficienza è una partita infinita, anche modifiche apparentemente invisibili possono cambiare radicalmente il comportamento di una vettura. Improbabile ma da non sottovalutare anche la possibilità un progetto nuovo.

In questo caso, il camouflage avrebbe una funzione ancora più chiara. La vettura mostrata potrebbe essere un prototipo ancora in fase di sviluppo, fotografato durante i test prima della presentazione ufficiale. La sagoma visibile nella fotografia non basta per identificare con certezza un modello futuro e Ferrari, almeno nei contenuti che abbiamo a disposizione, non ha associato esplicitamente i post a un nuovo progetto.

Quando il camouflage diventa marketing

La vera novità, forse, è proprio questa: Ferrari sembra aver trasformato il camouflage da strumento per nascondere una vettura a strumento per raccontarla. Tradizionalmente, le pellicole mimetiche servono a impedire che fotografi e appassionati possano riconoscere le soluzioni tecniche prima del tempo. Ma oggi, nell’era dei social, anche un prototipo mascherato può diventare un contenuto. Anzi, può diventare il contenuto perfetto.

Una macchina completamente visibile ma impossibile da decifrare genera una domanda che poi genera discussione. La discussione alimenta i rumors e la curiosità prepara il terreno a un eventuale reveal. È una formula che anche Ferrari conosce bene, mostrare abbastanza per far parlare, ma non abbastanza per far capire.

Il dettaglio che fa discutere

C’è poi un aspetto estetico che non è passato inosservato. La grafica del primo post sembra avere una parentela visiva con il camouflage della vettura mostrata nel secondo. Il bianco e nero, le forme ripetute, le geometrie spezzate, potrebbe essere un semplice collegamento grafico, ma potrebbe anche essere una scelta precisa.

Se così fosse, Ferrari avrebbe costruito un piccolo percorso narrativo. E quando arriverà una prossima comunicazione, potrebbe finalmente togliere il velo. È naturalmente una lettura, non una conferma. Ma è proprio questo il gioco che Maranello sembra voler alimentare.

La prossima mossa, la più importante

La Ferrari 499P ha già un posto speciale nella storia recente del Cavallino rampante e qualsiasi novità legata alla Hypercar assume un peso particolare. Il punto non è soltanto capire che cosa ci sia sotto il camouflage. La vera domanda è capire quanto lontano voglia spingersi Ferrari.

Un’evoluzione della 499P? Un nuovo pacchetto tecnico? Un progetto destinato al futuro dell’endurance? Oppure semplicemente una campagna social costruita per accompagnare un aggiornamento già previsto? E nel mondo Ferrari, a volte, basta una parola per trasformare una fotografia di una macchina camuffata in uno degli enigmi più discussi dagli appassionati di motorsport. Il conto alla rovescia, almeno sui social, sembra essere cominciato.