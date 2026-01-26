Lancia, un debutto da protagonista al Rally di Monte-Carlo 2026

Neve e ghiaccio sono tornati a essere i protagonisti assoluti, mettendo a dura prova team ed equipaggi tra mercoledì 21 e domenica 26 gennaio.

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ufficio Stampa Lancia

Il leggendario Rally Monte-Carlo ha inaugurato il FIA WRC 2026 con un’edizione d’altri tempi. Dopo oltre un decennio, la neve e il ghiaccio sono tornati a essere i protagonisti assoluti, mettendo a dura prova team ed equipaggi tra mercoledì 21 e domenica 26 gennaio.

In questo scenario estremo, la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha fatto il suo esordio ufficiale in WRC2. Nonostante le insidie del percorso, le vetture affidate a Yohan Rossel e Nikolay Gryazin hanno dimostrato una competitività straordinaria.

I punti salienti del weekend

Dominio tecnico: 8 vittorie di speciale complessive (7 per Rossel, 1 per Gryazin).

8 vittorie di speciale complessive (7 per Rossel, 1 per Gryazin). En plein nella tappa finale: Lancia ha vinto tutte e 4 le prove della domenica, inclusa la Power Stage sul Col de Turini.

Lancia ha vinto tutte e 4 le prove della domenica, inclusa la Power Stage sul Col de Turini. Performance da record: Rossel ha conquistato il primo posto nella classifica “Super Sunday”, segnando tempi da top-5 assoluta e battendo diverse vetture di categoria superiore (Rally1).

Rossel ha conquistato il primo posto nella classifica “Super Sunday”, segnando tempi da top-5 assoluta e battendo diverse vetture di categoria superiore (Rally1). Leadership: Grazie ai risultati ottenuti, Lancia Corse lascia Monaco al comando della classifica WRC2 Teams.

Sebbene alcuni contatti abbiano allontanato i piloti dalla vittoria assoluta di categoria, il potenziale della nuova Ypsilon Rally2 è apparso evidente: una vettura solida, veloce e pronta a dare battaglia per il titolo mondiale.

Storico successo italiano in una prova speciale

Oltre alla buona prova di Lancia, da segnalare anche l’impresa di Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi che, al volante di una Ford Fiesta, hanno vinto la prova speciale 14 del Rally di Monte-Carlo 2026 diventando la prima vettura classe Rally 3 (meno prestazionali delle categorie superiori Rally 1 e 2) a conquistare una prova speciale nel campionato Mondiale rally.

Ad aiutare l’impresa anche le condizioni meteo, col fondo stradale che è andato via via migliorando rispetto a chi è partito per primo. A conferma di questo il podio composto da altre due vetture Rally 2. La prima Rally 1 è la Hyundai del francese Fourmaux staccata di 22 secondi