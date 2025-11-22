Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il ritorno di Lancia nel WRC è ufficiale

In occasione di un evento tenutosi presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory, Lancia ha svelato ai media internazionali la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Si tratta del modello con cui il brand fa il suo ritorno nel WRC, segnando un nuovo passo del programma di “rinascimento” iniziato con la nascita di Stellantis e la realizzazione della nuova generazione di Ypsilon. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un grande ritorno

Lancia ha presentato ufficialmente la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, che gareggerà nella categoria WRC2 del FIA World Rally Championship 2026. Si tratta di un annuncio molto importante e che va a segnare un nuovo capitolo nella rinascita del marchio, già vincitore di 11 Campionati del Mondo Costruttori Rally FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio e 1 Carrera Panamericana.

Come chiarito nel comunicato ufficiale diffuso da Lancia, il progetto non deve essere considerato come “un’operazione nostalgica, ma come un progetto di evoluzione, un solido ponte tra il leggendario heritage del marchio e le sfide del motorsport moderno“. Oltre alla nuova Integrale, la gamma Lancia comprende anche modelli come la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing che sono stati realizzati con l’obiettivo di rendere il rally più “accessibile ed economico“. I modelli in questione sono disponibili come parte del Customer Racing Programme e sono ordinabili tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

Ricordiamo che il progetto con cui Lancia fa il suo ritorno nel rally è iniziato già quest’anno con il Trofeo Lancia che si è concluso lo scorso mese di ottobre con il Rallye di Sanremo, ultimo appuntamento di un calendario composto da ben 6 appuntamenti di grande livello. Il Trofeo Lancia ha rappresentato circa il 25% delle iscrizioni totali al Campionato Italiano Rally.

Le specifiche

Il ritorno in WRC di Lancia avverrà con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, derivata dalla Ypsilon e omologata per la categoria FIA Rally2. Tra le specifiche del progetto troviamo:

scocca Lancia Ypsilon, rinforzata da rollbar saldato multipoint omologato FIA

serbatoio da 80 litri omologato FIA

motore Lancia Corse HF 1.6 litri turbo da 287 CV, disponibili a 5.000 giri al minuto, e 425 Nm, disponibile a 4.000 giri al minuto

da 287 CV, disponibili a 5.000 giri al minuto, e 425 Nm, disponibile a 4.000 giri al minuto cambio sequenziale Sadev a 5 marce, comando manuale

dimensioni: 4.070 mm x 1.820 mm per un passo di 2.550 mm

peso: 1.230 chilogrammi (minimo)

Roberta Zerbi, che da poche settimane è stata nominata CEO di Lancia e ha ora il compito di seguire il progetto che riporta il brand alle sue radici, ha dichiarato:

“Il ritorno di Lancia nel WRC è il risultato di un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano. Siamo pienamente consapevoli del nostro patrimonio leggendario che lungi dall’intimidirci, ci ispira a dare il meglio di noi. Lancia torna alle competizioni, con il suo stile inconfondibile e la sua audacia“.

Eugenio Franzetti (Direttore, Lancia Corse HF), ha aggiunto: