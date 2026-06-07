Maserati non dimentica la pista, che continua a rappresentare un elemento centrale per il brand del Tridente, focalizzato sullo sviluppo di una nuova gamma di modelli fortemente orientati alla guida sportiva e alle prestazioni, senza trascurare eleganza e lusso.
La scorsa settimana, la Casa del Tridente ha celebrato i suoi primi 100 anni di storia in pista, dando il via alla stagione GT2 2026 con un appuntamento all’Autodromo Nazionale di Monza. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito e a illustrare quali sono i piani dell’azienda per il settore delle corse.
Indice
Un grande ritorno
Come sottolineato in apertura, la pista e la guida sportiva rappresentano elementi centrali nella storia di MaseratI, con la divisione Maserati Corse che continua a incarnare una delle anime del marchio del Tridente. Una conferma è arrivata la scorsa settimana, con il ritorno in pista nel GT2 European Series powered by Pirelli 2026 presso l’Autodromo di Monza.
La Casa del Tridente ha inaugurato la stagione con cinque vetture Maserati GT2 schierate in griglia e con anche il debutto di livree celebrative, riservate alle vetture da competizione GT2 e anche alla super sportiva GT2 Stradale.
Le livree speciali sono state sviluppate in collaborazione con il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e sono ispirate alla leggendaria Maserati 250F che conquistò, con Juan Manuel Fangio, due titoli mondiali in Formula 1.
Per quanto riguarda il GT2 European Series 2026, dopo il primo weekend di Monza, è già tempo di guardare avanti. I prossimi appuntamenti in calendario sono già tutti definiti. La competizione, infatti, tornerà in pista sui circuiti di Spa-Francorchamps (20-21 giugno), Misano (18-19 luglio), Zandvoort (19-20 settembre) e Portimão (17-18 ottobre).
Da segnalare che, per il secondo anno consecutivo, Maserati è official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS. Nella competizione, GT2 Stradale e MCPURA, considerata l’auto da sogno preferita dagli italiani, saranno, rispettivamente, Safety Car e Leading Car.
In aggiunta, la Casa è coinvolta in SRO GT Academy, progetto che mira allo sviluppo di nuovi talenti, andando a offrire una serie di opportunità di grande rilevanza per i piloti emergenti. Il vincitore potrà correre, interamente finanziato, nella GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2027.
Ricordiamo che il centenario sportivo del Tridente è stato celebrato con varie iniziative, tra cui anche il lancio di un francobollo dedicato che omaggia la storia del marchio, sempre punto di riferimento per il settore delle quattro ruote.
Il commento
Vincent Biard, Head of Maserati Corse, ha commentato:
“L’inizio della stagione 2026 delle GT2 European Series rappresenta un momento particolarmente significativo per Maserati. Arriviamo a Monza con una presenza importante di ben cinque Maserati GT2 in griglia, a testimonianza della fiducia di team e piloti nel nostro progetto. Inoltre, celebriamo insieme lo spirito ‘from track to road’ del nostro Marchio: da 100 anni la pista è il laboratorio in cui nasce l’innovazione che portiamo sulle nostre auto stradali. Iniziare questo campionato proprio nell’anno in cui celebriamo un doppio anniversario – un secolo di attività in pista e un secolo del nostro iconico logo Tridente- rende questa stagione ancora più speciale e significativa.”