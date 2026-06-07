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Ufficio Stampa Maserati Un 2026 ricco di appuntamenti per Maserati

Maserati non dimentica la pista, che continua a rappresentare un elemento centrale per il brand del Tridente, focalizzato sullo sviluppo di una nuova gamma di modelli fortemente orientati alla guida sportiva e alle prestazioni, senza trascurare eleganza e lusso.

La scorsa settimana, la Casa del Tridente ha celebrato i suoi primi 100 anni di storia in pista, dando il via alla stagione GT2 2026 con un appuntamento all’Autodromo Nazionale di Monza. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito e a illustrare quali sono i piani dell’azienda per il settore delle corse.

Un grande ritorno

Come sottolineato in apertura, la pista e la guida sportiva rappresentano elementi centrali nella storia di MaseratI, con la divisione Maserati Corse che continua a incarnare una delle anime del marchio del Tridente. Una conferma è arrivata la scorsa settimana, con il ritorno in pista nel GT2 European Series powered by Pirelli 2026 presso l’Autodromo di Monza.

La Casa del Tridente ha inaugurato la stagione con cinque vetture Maserati GT2 schierate in griglia e con anche il debutto di livree celebrative, riservate alle vetture da competizione GT2 e anche alla super sportiva GT2 Stradale.

Le livree speciali sono state sviluppate in collaborazione con il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e sono ispirate alla leggendaria Maserati 250F che conquistò, con Juan Manuel Fangio, due titoli mondiali in Formula 1.

Per quanto riguarda il GT2 European Series 2026, dopo il primo weekend di Monza, è già tempo di guardare avanti. I prossimi appuntamenti in calendario sono già tutti definiti. La competizione, infatti, tornerà in pista sui circuiti di Spa-Francorchamps (20-21 giugno), Misano (18-19 luglio), Zandvoort (19-20 settembre) e Portimão (17-18 ottobre).

Da segnalare che, per il secondo anno consecutivo, Maserati è official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS. Nella competizione, GT2 Stradale e MCPURA, considerata l’auto da sogno preferita dagli italiani, saranno, rispettivamente, Safety Car e Leading Car.

In aggiunta, la Casa è coinvolta in SRO GT Academy, progetto che mira allo sviluppo di nuovi talenti, andando a offrire una serie di opportunità di grande rilevanza per i piloti emergenti. Il vincitore potrà correre, interamente finanziato, nella GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2027.

Ricordiamo che il centenario sportivo del Tridente è stato celebrato con varie iniziative, tra cui anche il lancio di un francobollo dedicato che omaggia la storia del marchio, sempre punto di riferimento per il settore delle quattro ruote.

Vincent Biard, Head of Maserati Corse, ha commentato: