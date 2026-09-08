Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre Ad Austin il paradosso si è mostrato in tutta la sua evidenza. La Ferrari del WEC corre per vincere mentre quella della F1 sembra correre anche contro tutto ciò che la circonda

C’è una Ferrari che vince, o meglio, continua a farlo. È forse questa la notizia più bella, e allo stesso tempo più curiosa, che arriva ai tifosi del Cavallino da Austin. Perché mentre una parte del mondo Ferrari continua a interrogarsi, discutere, promettere, analizzare, aspettare, nel Texas c’è stata una Rossa che ha fatto una cosa apparentemente banale ma diventata sempre più rara in F1: ha tagliato il traguardo per prima.

La Ferrari campione del mondo in carica è tornata alla vittoria nella Lone Star Le Mans. Lo ha fatto con la 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, al termine di sei ore complicate, nervose, imprevedibili, in cui la strategia ha contato quanto la velocità e la capacità di restare nella partita fino all’ultimo metro.

La Ferrari che non fa rumore, ma vince

La vittoria nel WEC non è stata una passeggiata e proprio per questo racconta qualcosa di più interessante di un semplice primo posto. Perché mentre in F1 la Ferrari continua a vivere un periodo di attese, domande e frustrazioni, nell’Endurance il Cavallino ha ritrovato uno dei suoi talenti più antichi, la capacità di vincere anche quando non tutto gira nel verso giusto. La cosa più sorprendente è che questa Ferrari vincente, almeno fuori dalla sua comunità più appassionata, sembra fare meno rumore dell’altra.

La F1 è il centro dell’universo, è il campionato che monopolizza discussioni, prime pagine, social, analisi e polemiche. Ogni weekend Ferrari viene osservato come un referendum nazionale. Un decimo di secondo può trasformarsi in un caso, una strategia sbagliata in un processo, una dichiarazione in un titolo. Il WEC vive invece una dimensione diversa anche se a guardare i risultati, viene quasi da chiedersi se la Ferrari che meglio rappresenta l’idea stessa del Cavallino non sia proprio quella che corre lontano dai riflettori più rumorosi.

Parliamo di quella che si sporca in sei, otto o ventiquattro ore di gara, che non ha bisogno di essere perfetta per un’ora e mezza, ma deve essere competitiva per un’intera giornata. Quella che può sbagliare, recuperare, cambiare strategia, sopravvivere alle Safety Car e, soprattutto, restare lucida quando gli altri iniziano a perdere il filo. Ad Austin la 499P numero 50 ha fatto esattamente questo.

Sei ore contro sessanta minuti di domande

Fuoco, Molina e Nielsen hanno corso sempre nelle zone alte della classifica, hanno attraversato i cambi di scenario e le neutralizzazioni, hanno sfruttato le qualità della vettura e nel finale hanno trovato la porta aperta verso la vittoria quando la Toyota che sembrava avere la gara in mano è stata costretta al ritiro per un problema tecnico. Un pizzico di fortuna? Certamente. Ma nell’Endurance la fortuna non arriva mai da sola. Bisogna essere abbastanza vicini per poterla prendere e la Ferrari lo era.

Il confronto con la F1 diventa inevitabile, non tanto per dire che una Ferrari sia migliore dell’altra. Sarebbe un paragone sbagliato, perché i mondi sono diversi, le regole sono diverse, le macchine sono diverse e soprattutto diversa è la natura delle due competizioni. Il punto è un altro, nel WEC la Ferrari sembra avere costruito un sistema. Una macchina, una squadra e un progetto che sanno esattamente cosa vogliono essere. La 499P non vince sempre, non è imbattibile ma dal suo debutto nel 2023 ha costruito una storia e una reputazione.

È tornata, ha imparato, ha sofferto e poi ha cominciato a vincere. Il tutto con una sensazione costante: questa Ferrari sa cosa fare quando arriva il momento in cui bisogna vincere una gara. La F1, invece, continua a cercare quella stessa sensazione.

Il paradosso di Austin

La Ferrari del WEC corre per vincere, quella della F1 sembra correre anche contro tutto ciò che la circonda. Continua a inseguire un weekend perfetto che troppo spesso si trasforma in una domenica complicata. Continua a convivere con un peso enorme, quello di dover vincere non soltanto perché è veloce, ma perché è Ferrari. E forse il problema è proprio qui. Ad Austin il paradosso si è mostrato in tutta la sua evidenza.

La 499P numero 51 era partita dalla pole position. Antonio Giovinazzi aveva guidato la gara nelle prime due ore e tutto sembrava apparecchiato per una giornata Ferrari perfetta. Poi è successo quello che nell’Endurance succede sempre, qualcosa. Una sosta complicata, secondi persi, posizioni lasciate per strada, neutralizzazioni arrivate nel momento sbagliato. La gara perfetta era diventata improvvisamente una gara da salvare.

Nella gara del WEC, la Ferrari ha dimostrato forse la sua qualità migliore, non ha smesso di correre. La numero 50 è rimasta sempre lì. Miguel Molina aveva costruito una parte importante della sua gara con un doppio stint di altissimo livello. Fuoco e Nielsen hanno completato il lavoro. Poi l’ultima Virtual Safety Car ha azzerato tutto. Da quel momento, la Ferrari ha avuto soltanto una cosa da fare: non sbagliare. Non l’ha fatto e la 499P numero 50 è tornata a vincere. Una continuità che non è soltanto statistica ma culturale.

La Ferrari come squadra

Nell’Endurance nessuno vince da solo e forse è il concetto più distante e allo stesso tempo più affascinante rispetto alla F1. Ci sono tre piloti, decine di persone ai box, strategie che cambiano continuamente e una hypercar che deve sopravvivere a tutto. Una gara può essere costruita da un sorpasso e distrutta da un contatto, può essere compromessa da un pit-stop e salvata da una Safety Car. Ad Austin è successo un po’ di tutto ma la Ferrari è riuscita a vincere. “La squadra non molla mai“, ha commentato Antonello Coletta. Una frase che, al di là della retorica, racconta la differenza.

L’Endurance è uno sport in cui la perfezione è impossibile, vince chi resta più a lungo dentro la gara. Ferrari, in Texas, è rimasta dentro la gara e alla fine ha vinto. Il prossimo appuntamento sarà la 6 Ore del Fuji, poi Barcellona e infine Monza. Il Mondiale ha ancora molto da raccontare e questa vittoria può diventare un punto di svolta nella stagione. Ma Austin lascia soprattutto una domanda. Perché oggi la Ferrari più vincente è quella del WEC?

Invito a osservare

La Ferrari dell’Endurance ha costruito un progetto che, dal 2023 a oggi, ha prodotto risultati, titoli e vittorie. Ha saputo crescere dentro una categoria competitiva, affrontare avversari diversi, adattarsi e trovare continuità. La F1 continua invece a essere una promessa. A volte velocissima e convincente ma ancora troppo raramente capace di chiudere il cerchio. Forse è questo il vero insegnamento che arriva da Austin.

La Ferrari, quando vince, non ha bisogno di spiegarsi troppo. Nel WEC corre, sbaglia meno degli altri e alla fine arriva, ad Austin per prima mentre l’altra Ferrari continua a cercare il modo per farlo. E allora forse il Cavallino dovrebbe guardarsi allo specchio, non per confrontare due mondi che non sono comparabili, ma per ricordarsi una cosa semplice: la Ferrari sa ancora vincere. Deve soltanto ricordarsi come si fa anche in F1.