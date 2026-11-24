Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Citroen Stellantis cambia la strategia sul motorsport: addio WEC e Formula E

Arriva una svolta importante per il motorsport internazionale e per la strategia sportiva di Stellantis. Il gruppo automobilistico ha annunciato il 23 novembre 2026 una profonda revisione delle proprie attività nelle competizioni, con l’obiettivo di concentrare competenze, investimenti e risorse sul customer racing e sullo sviluppo di automobili ad alte prestazioni.

La decisione comporta dunque la conclusione della partecipazione ufficiale al WEC con Peugeot, già dalla fine del 2026, e in Formula E, con Citroen e Opel, che correranno fino alla prossima stagione. L’unico progetto che proseguirà sarà quello del WRC2 con Lancia. Il cambiamento coinvolge un settore strategico per il trasferimento tecnologico tra competizioni e produzioni di serie e dunque anche per questo il piano di sviluppo di Ypsilon Rally2 HF Integrale non viene interrotto.

WEC, si chiude il capitolo Peugeot 9X8

La conclusione del programma WEC rappresenta un passaggio particolarmente significativo per Peugeot, protagonista del progetto Hypercar con 9X8. La vettura ha rappresentato il ritorno del marchio francese nella massima categoria dell’Endurance, ma non è mai riuscita a portare ai risultati sperati.

Il trio formato da Duval, Jakobsen e Pourchaire ha mestamente chiuso in 18esima posizione nella classifica piloti, grazie soprattutto al buon quarto posto ottenuto nell’ultima gara dell’anno. Una stagione ancora più complicata, perché sebbene il Leone francese non abbia mai ottenuto alcun successo dal suo ritorno al WEC nel 2022, nel 2024 e nel 2025 aveva ottenuto alcuni podi che avevano fatto ben sperare. Nell’ottica del voler limitare i costi, l’addio di Peugeot è sicuramente quello più logico visto l’andamento dell’ultimo quinquennio.

Formula E fino al 2027

La seconda parte della riorganizzazione riguarda la Formula E, con Stellantis che ha deciso di interrompere il piano di sviluppo e le gare dal 2027. Una scelta ben diversa rispetto a quella di Peugeot nel WEC, sia per Citroen che soprattutto per Opel. Il marchio francese era entrato solamente nel 2026, puntando su due piloti di altissimo livello come Nick Cassidy e il due volte campione della categoria elettrica Jean-Eric Vergne.

Una Citroen che in occasione dei test drive ufficiali nel circuito di Jarama, a Madrid, aveva annunciato la volontà di lottare per la vittoria del titolo mondiale. Per quanto riguarda la Casa tedesca invece il debutto coinciderà con l’addio. Stellantis aveva deciso di mettere sotto contratto Mitch Evans, il pilota più vincente di sempre in Formula E, e Theo Pourchaire, campione del mondo Formula 2 nel 2023, dando l’idea di voler creare un progetto duraturo, ma tutto terminerà già alla fine di questa prima e ultima stagione.

Lancia e il customer racing

Il fatto che solo il piano strategico con Lancia per il WRC2 verrà portato avanti, fa capire come Stellantis in questo momento abbia deciso di affiancare il progetto motorsport unicamente alle vetture di serie. L’attività sportiva dunque deve essere rivolta a clienti, team privati e strutture indipendenti che acquistano vetture da competizione per partecipare ai campionati.

Un piano che nel WRC2 può ricordare quello intrapreso da Skoda, non avendo una scuderia ufficiale, ma servendosi di vari clienti, su tutti Toksport, per poter accrescere la visibilità attorno alla Fabia. Questa strategia permetterà così di mantenere un legame diretto con le competizioni automobilistiche senza sostenere tutti i costi organizzativi e industriali di un programma ufficiale.