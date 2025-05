Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Lancia alla Targa Florio 2025 con la Ypsilon Rally4 HF

Targa Florio, una corsa che ha visto sfrecciare leggende del calibro di Stratos e Delta HF, torna a portare il nome Lancia in questo 2025. Con 15 vittorie, Lancia rappresenta una delle Case più vincenti della manifestazione, un legame che verrà ricostruito a partire dal prossimo 8 maggio 2025, data in cui scatterà ufficialmente il Trofeo Lancia, il nuovo monomarca. Un ritorno, quello di Lancia, che non guarda unicamente al passato, ma anche al futuro. E lo fa con una vettura che porta nel nome un richiamo evocativo: Ypsilon Rally4 HF. Dopo il debutto commerciale della nuova Ypsilon stradale, la versione da competizione raccoglie l’eredità sportiva del marchio, da sempre sinonimo di innovazione tecnica e vittorie nei rally.

Ypsilon Rally4 HF: spirito da corsa per nuove generazioni

Il modello scelto per questa nuova avventura è la Ypsilon Rally4 HF, derivata dalla versione stradale ma profondamente modificata per rispondere alle esigenze del mondo rally. Sotto il cofano troviamo un motore 1.2 turbo benzina da 212 CV, abbinato a un cambio SADEV a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico e sospensioni Ohlins regolabili. Questa configurazione si sposa con la presenza di equipaggi emergenti, spesso giovani promesse al debutto nei rally internazionali. Il nuovo campionato monomarca Lancia vedrà infatti una suddivisione in tre categorie: Junior (Under 25), Master (25-35 anni) ed Expert (Over 35), con un montepremi in palio di 360.000 euro e la possibilità per un giovane vincitore di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell’European Rally Championship (ERC) 2026.

Trofeo Lancia 2025: info, mappa e calendario

La Targa Florio 2025 segna l’inizio ufficiale del Trofeo Lancia, il campionato monomarca ideato per riportare il marchio torinese nel cuore delle competizioni. Il semaforo verde è fissato per l’8 maggio 2025, giorno in cui si accenderanno i motori lungo le strade storiche della Sicilia. Il tracciato della Targa Florio, celebre per la sua combinazione di tornanti, discese mozzafiato e paesaggi mozzafiato della Sicilia, offre un palcoscenico ideale per la nuova Ypsilon.



Calendario dell’evento

Quattro giorni tra motori e curve leggendarie: di seguito il calendario dell’evento per non perdersi neanche un momento della Targa Florio:

Giovedì 8 maggio: inaugurazione ufficiale del Villaggio Lancia Corse HF, e giornata dedicata allo Shakedown , le prime prove libere dei team su un tracciato selezionato, aperte anche al pubblico in alcune aree;

, le prime prove libere dei team su un tracciato selezionato, aperte anche al pubblico in alcune aree; venerdì 9 maggio; inizio del Rally presso il Campus Università degli Studi di Palermo;

presso il Campus Università degli Studi di Palermo; sabato 10 maggio: giornata di prove speciali , con il pubblico assiepato lungo i tornanti per assistere alla competizione;

, con il pubblico assiepato lungo i tornanti per assistere alla competizione; domenica 11 maggio: conclusione della gara e cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre categorie: Junior, Master ed Expert.

Villaggio Lancia Corse HF: un’esperienza immersiva

Fulcro dell’esperienza per il pubblico sarà il Villaggio Lancia Corse HF, allestito sul lungomare di Campofelice di Roccella, vera e propria base operativa e cuore pulsante dell’evento. Qui gli appassionati potranno:

visitare l’ area Heritage , con modelli storici come la Fulvia HF, la 037 e la Delta Integrale;

, con modelli storici come la Fulvia HF, la 037 e la Delta Integrale; provare i simulatori di guida rally e partecipare a sfide con classifica live;

e partecipare a sfide con classifica live; acquistare merchandising esclusivo e gadget ufficiali;

incontrare i piloti nei momenti dedicati a sessioni autografi e meet & greet ;

e meet & greet seguire in diretta le fasi di gara su maxischermi e tramite live talk con tecnici e ospiti d’eccezione.

Il ritorno di Lancia nel Motorsport

Il progetto rientra in un più ampio piano di rilancio del brand Lancia da parte di Stellantis. Dopo anni di assenza dal panorama sportivo e internazionale, il marchio vuole tornare a essere protagonista, facendo leva su tre pilastri: design italiano, innovazione tecnologica e heritage sportivo. La partecipazione alla Targa Florio 2025 è un banco di prova significativo: non solo per il ritorno alle corse, ma anche per misurare l’interesse e la risposta del pubblico. Un’operazione identitaria, che mira a rinsaldare il legame emotivo con gli appassionati del marchio e ad attrarre una nuova generazione di tifosi.