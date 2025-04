Valentino Rossi era il grande atteso della sfida all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dopo una Hyperpole da applausi, in Classe LMGT3, ha commesso un errore

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images Valentino Rossi, incidente alla Sei Ore di Imola

La folla di fan sulle tribune imolesi, giunti per osservare la Ferrari, si è mescolata con l’esercito di tifosi di Valentino Rossi per una Pasqua all’insegna dell’automobilismo. Dopo la tripletta conquistata in Qatar, la Ferrari, con la numero 51, si è confermata al top nella massima classe, ma i riflettori si sono spostati sulla BMW del team WRT del numero 46. L’equipaggio di Valentino Rossi ha concluso al secondo posto, alle spalle della Porsche del Manthey 1st Phorm.

Sarebbe potuta essere una sfida alla portata del squadra bavarese, ma il Dottore ha vanificato una ghiotta chance. Il pilota Ahmad Al Harty ha resistito agli assalti di Lexus #87 e Ferrari #21, prima di consegnare la BMW #46 all’ex centauro di Honda, Yamaha e Ducati in MotoGP. Valentino Rossi si è trovato in bagarre per il primo posto quando, a 3 ore e 45′, alle spalle della Ferrari di Vista AF Corse di Simon Mann, ha fatto un errore di valutazione.

Il contatto e la penalità

In inserimento curva alla Rivazza Valentino Rossi ha cercato un sorpasso impossibile. Ha visto un pertugio lasciato aperto dal driver al volante della Ferrari e si è lanciato all’interno. La BMW M4 ha centrato la vettura da corsa italiana, mandandola nella ghiaia contro il muro. È arrivato un inevitabile Stop&Go che è costato il trionfo a Imola all’equipaggio numero 46. Van der Linde, ex vincitore della 24h del Nurburgring, ha provato una rimonta disperata per agguantare Richard Lietz, primo con Manthey Porsche insieme anche all’italiano Riccardo Pera.

Simon Mann, che aveva fatto staffetta con Heriau sulla Ferrari #21, non si aspettava la speronata della M4 del team WRT. Nel video della pagina ufficiale del WEC su TikTok risulta palese l’errore dell’ex campione di MotoGP. Il trio Al Harthy/Rossi/Van Der Linde avrebbe potuto festeggiare una vittoria che avrebbe cambiato gli scenari in classifica. Sul podio, oltre a Porsche e BMW, è salita sul terzo gradino la Lexus 78 che ha preceduto la gemella numero 87. Quinto posto, invece, per la Ferrari 54 di Vista AF Corse. Valentino Rossi, al termine della sfida endurance, si è reso conto del suo errore.

Il mea culpa del Dottore

“Ho sentimenti contrastanti perché un podio è un buon risultato, ma avremmo potuto vincere. – ha affermato un deluso Valentino Rossi come riportato sulle colonne del Corriere.it – È un vero peccato perché la squadra ha fatto un lavoro fantastico, la macchina era molto veloce e siamo riusciti a gestire bene le gomme. Ahmad e soprattutto Kelvin alla fine hanno guidato in modo brillante. Kelvin ha lottato fino alla fine e ha portato a casa il podio. Purtroppo ho commesso un errore e ho urtato la Ferrari che mi precedeva durante un tentativo di sorpasso. Il successivo Stop&Go ci è costato la vittoria, mi dispiace“.

Valentino Rossi sta ottenendo buoni risultati nell’automobilismo, dimostrando di essere un pilota completo. Ad inizio stagione, nella 12 Ore di Bathurst, sul circuito di Mount Panorama in Australia, ha festeggiato una doppietta. Il team WRT è tra i migliori della categoria e il Dottore vorrebbe continuare a crescere e prolungare il sodalizio con un nuovo accordo. La 6h di Imola avrebbe potuto concludersi con un trionfo, tuttavia vi saranno altre tappe per dimostrare la superiorità della BMW.