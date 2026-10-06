Mancava solo la gamba fuori dall’abitacolo in staccata e poi i tifosi avrebbero avuto un déjà vu con la MotoGP. L’ultima corsa di Valentino Rossi ha lasciato un segno indelebile.

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Valentino Rossi protagonista con il BMW M4 GT3 #46 del Team WRT

Valentino Rossi si è ritrovato senza portiera in Gara 2 del GT World Challenge Europe Sprint Cup. Al volante della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT il Dottore si è quasi risentito in sella a una MotoGP. A una ventina di minuti dalla fine della sfida, il nove volte iridato del Motomondiale occupava la dodicesima posizione, quando il suo bolide tedesco ha perso la portiera sinistra. Sarebbe risultato un problema anche se non fosse stato il lato guidatore, ma il pilota di Tavullia ha deciso inizialmente di continuare a spingere il piede sul gas.

Dentro l’abitacolo il vento ha iniziato a essere un fattore e Rossi, sebbene con le cinture ben allacciate, ha provato quasi le emozioni delle due ruote. Per ragioni di sicurezza su quattro ruote un pilota non può continuare a correre. Si è trattata di una autentica doccia fredda per l’ex centauro della Yamaha che è stato costretto a rientrare ai box, con la macchina messa sotto investigazione dalla direzione gara per unsafe release.

Che cosa è successo?

La BMW ha avuto un problema di fissaggio e la portiera si è staccata. Il numero 46 è stato costretto a una sosta forzata che lo ha portato inevitabilmente nelle retrovie. Rossi e Hesse sono rimasti staccati di un giro e 50 secondi dalla Ferrari vincitrice di Thierry Vermeulen e Ben Green, al secondo trionfo di fila dopo Zandvoort. La Casa modenese ha celebrato sul podio anche con la #50 AF Corse di Thomas Neubauer e Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, al secondo posto. Medaglia di bronzo per l’Audi #66 Tresor Attempto di Levi e Frassineti.

Per Valentino Rossi era difficile mettere in preventivo un’avaria così anomala, ma tra collisioni e meteo pazzo la squadra non avrebbe comunque calcato il podio. L’inizio della sfida catalana era risultato molto complicato a causa della pioggia che si era abbattuta sul circuito. La griglia di partenza era stata stabilita in base ai tempi registrati nelle Prove Libere 2, svoltesi sul bagnato, dato che non c’era stata possibilità per i driver di marcare dei tempi cronometrati nelle sessioni successive. Lo start era stato posticipato per il maltempo e, dopo tanta attesa, allo spegnimento dei semafori la Porsche numero 9 di Mikkel Pedersen e Aliaksandr Malykhin è stata costretta al ritiro, mentre la vettura di Buus e Feller è finita nella ghiaia.

GTWC maledetto per il Team WRT

La BMW M4 GT3 EVO #46 è tra le auto più affidabili della categoria. In Gara 2 ha subito la rottura del gancio della portiera, costringendo Rossi a completare un intero giro guidando senza lo sportello sinistro. Insieme al compagno di squadra Max Hesse, il Dottore ha chiuso al settimo posto con 25 punti, nella graduatoria Sprint. Nella classifica assoluta dei piloti Valentino Rossi occupa la sedicesima posizione con 46.5 punti. Una annata al di sotto delle aspettative e avara di soddisfazioni.

Il fuoriclasse di Tavullia, dopo aver perso una portiera, ha commentato su canali social con la sua solita ironia: “Sembrava di stare su un’ape!”. Ora appuntamento in Portogallo, a Portimao, dove si terrà l’atto finale della Endurance Cup. Ci sarà un protagonista in più: Max Verstappen, al via sulla Mercedes-AMG #3 insieme a Chris Lulham e Ben Barnicoat. Un finale di stagione che offrirà spunti anche amanti della F1. Il quattro volte iridato della Red Bull è attesissimo dai tifosi per la sua prima assoluta nel GTWC.