Suzuki Bike Day 2026: una festa di sport, solidarietà e futuro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi sale in bici per allenarsi, chi per ritrovare il contatto con la natura e chi per condividere un’emozione. Al Suzuki Bike Day succede tutto questo insieme. L’edizione 2026 ha trasformato ancora una volta la Riviera Romagnola in una grande festa a due ruote, dove sport, inclusione e sostenibilità si sono intrecciati lungo un percorso capace di regalare panorami, sorrisi e un messaggio destinato ad andare ben oltre il traguardo.

Un serpentone blu tra il circuito e le colline romagnole

Più di 1.600 partecipanti hanno risposto all’appuntamento della sesta edizione del Suzuki Bike Day, confermando quanto questa manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati della bicicletta.

Il cuore pulsante dell’evento di quest’anno è stato il Misano World Circuit Marco Simoncelli, luogo simbolo della velocità che, per un giorno, ha cambiato ritmo per lasciare spazio al piacere della pedalata.

Da qui è partito un itinerario di circa 62 chilometri con 900 metri di dislivello che ha attraversato l’entroterra romagnolo, tra saliscendi panoramici e paesaggi che raccontano una delle anime più autentiche della Riviera. Un percorso pensato per chi ama vivere la bicicletta come esperienza, prima ancora che come sfida.

A rendere ancora più riconoscibile la manifestazione è stata la maglia tecnica ufficiale realizzata da Alé Cycling insieme a Suzuki, ispirata al Kintsugi, l’antica arte giapponese che trasforma le crepe in un elemento di bellezza attraverso l’oro. Una scelta simbolica che invita a vedere il valore delle imperfezioni e della rinascita, proprio come accade nello sport e nella vita.

Pedalando accanto ai campioni

Uno degli aspetti che rende speciale il Suzuki Bike Day è la possibilità di condividere la strada con grandi protagonisti dello sport italiano. In testa al gruppo c’erano Davide Cassani, volto storico del ciclismo italiano, e Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica e mondiale del pattinaggio di velocità.

Accanto a loro hanno pedalato numerosi atleti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, molti dei quali reduci dai successi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Dai protagonisti dello short track ai campioni dello speed skating, passando per il pattinaggio artistico, il curling e il wheelchair curling, la manifestazione ha riunito discipline diverse sotto un unico denominatore comune: la passione per il movimento.

Presenti anche rappresentanti della Federazione Italiana Triathlon e della Federazione Italiana Canottaggio, a testimonianza di come il Suzuki Bike Day sia diventato un punto d’incontro tra mondi sportivi differenti ma accomunati dagli stessi valori.

Quando la solidarietà corre più veloce delle ruote

La soddisfazione più grande, però, non si misura con il cronometro. L’intero ricavato delle iscrizioni, pari a 20.335 euro, sarà infatti devoluto come ogni volta alla Fondazione Dynamo Camp ETS, che da anni offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa ai bambini e ai ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo e condizioni di disabilità, coinvolgendo anche le loro famiglie.

È il dettaglio che dà un significato ancora più profondo all’evento: ogni chilometro percorso diventa un gesto concreto di sostegno e ogni partecipante contribuisce a costruire qualcosa che va oltre la semplice giornata di sport.

La bicicletta nel DNA di Suzuki

Per Suzuki il legame con il mondo delle due ruote nasce molto prima dell’automobile. Nel 1952 il marchio giapponese iniziò infatti la propria avventura nella mobilità proprio con una bicicletta motorizzata, una storia che oggi trova continuità nel progetto Suzuki Bike Day, nato nel 2021 per diffondere una cultura della mobilità più equilibrata e rispettosa.

L’idea è semplice ma estremamente attuale: automobilisti, motociclisti e ciclisti non appartengono a mondi separati, ma sono spesso le stesse persone in momenti diversi della giornata. Promuovere il rispetto reciproco significa quindi costruire città più vivibili, strade più sicure e uno stile di vita più sostenibile.

È questo il messaggio che resta una volta riposta la bicicletta: il Suzuki Bike Day non è soltanto una pedalata collettiva, ma un invito a cambiare prospettiva. Perché la mobilità del futuro, prima ancora che tecnologica, dovrebbe essere culturale.